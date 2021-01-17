«На радость трейдерам и спекулянтам»: чем запомнится экономика Трампа

На следующей неделе Дональд Трамп освободит место президента США и, если это случится, многие политики и представители бизнеса вздохнут с облегчением. А эксперты обратили внимание на то, что в одном из своих заключительных турне по стране Трамп отправился в штат Техас на границу с Мексикой — туда где строится заградительная стена на границе между двумя государствами. Там он сделал два знаковых заявления.

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Он указал, что «сдержал свои обещания» перед избирателями. Отметил, что построил стену, которая защищает страну от нелегальных мигрантов. Как и обещал.

И самое яркое обещание во время предвыборной борьбы 2016 года — сделать Америку «снова великой». И хотя экономика США восстанавливается хорошими темпами, по итогам года она так и не вышла в плюс (по предварительной информации).

Да и со стеной не все так гладко. К уже имеющемуся железному частоколу было добавлено 450 миль (724 км). Результат впечатляющий: на стену потрачено $2,5 млрд. Но сухопутная граница с Мексикой — это 3145 километров.

То есть, большого смысла в усилиях Трампа не было. Стена на границе — символ его правления, великого недостроя.

«Газета.Ru» решила подвести черту под четырехлетним правлением самого яркого и скандального президента США.

Не дал украсть рабочие места

Экономическая политика администрации Трампа — это сочетание инструментов денежно-кредитного и налогового стимулирования внутри страны с идеологией англосаксонского мессианства и превосходства Америки относительно внешнего мира, считает гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«С экономической точки зрения трампономика оказалась весьма эффективной и практически безупречной. Успешная реализация мер, направленных на увеличение национального производства внутри страны и частичная отмена обамовского «социализма» (в части Medicare) позволило вывести экономику США на самые высокие среди развитых стран темпы роста, (недоступные предыдущей администрации) и снизить безработицу до исторических минимумов», — говорит Лосев.

Трамп вел агрессивную протекционистскую политику, развязывал торговые войны, и этим он запомнится прежде всего, согласна ведущий эксперт по международным рынкам БКС «Мир инвестиций» Оксана Холоденко. Особенно активно велись торговые войны с Китаем.

«По мнению Трампа, КНР «крадет» рабочие места у Штатов. Были повышены пошлины на товары, введены санкции против ряда компаний КНР», — уточняет Холоденко, добавляя, что особенно негативно Трамп был настроен против технологичных компаний и предприятий, связанных с оборонным сектором.

Китай, как известно, ввел ответные меры, закрыв свободный доступ для ряда американских товаров.

«В итоге торговое соглашение между США и Китаем 2019 года немного сгладило противостояние, но стоит обратить внимание, что агрессивная политика Трампа в целом оказалась негативной для доходов американских корпораций», — заключает Холоденко.

«Трейдерам и инвесторам по всему миру Трамп надолго запомнится как непревзойденный лоббист торговых интересов Америки, понуждающий Китай покупать больше американских товаров и придумывающий все новые и новые заградительные тарифы. Все мы помним, как твиты Трампа провоцировали волатильность на рынках на радость трейдерам и спекулянтам, которые чаще всего не очень любят боковые тренды», — говорит клиентский менеджер Saxo Bank Анастасия Аникина.

Волна протекционизма, которую поднял Трампа, распространилась далеко за пределами США, уточняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. «А подобные действия не приносят мгновенный эффект, они рассчитаны на многие годы и с уверенностью можно сказать, что при Трампе значительно увеличить внутреннее производство за счёт замещения импорта не удалось, он не успел довести это дело до конца», — считает Миронюк.

Не успел дожать Китай

Но кое-что продавить все-таки смог: удалось осуществить, к примеру, защиту сетей 5G от китайского контроля и уважать интеллектуальную собственность, добавляет Миронюк.

Реализация Трампом протекционистской политики подтолкнула целый ряд стран к ответным действиям и заставила политиков и экономистов по-новому взглянуть на привычные вещи, считает эксперт.

«Одно из безоговорочных завоеваний Трампа в том, что глобализация не рассматриваются теперь, как безусловный ориентир в экономическом развитии Китая, Европы, России, многих других стран и целых регионов», — подытоживает Миронюк из «Фридом Финанс».

Ошибка Трампа в проведении политики протекционизма состояла в том, что он слишком поздно стал давить на Китай и на двух других основных торговых партнеров США — Германию и Японию. «Торговую войну необходимо было начинать намного раньше», — уверен Лосев из «УК Спутник-Управление капиталом».

Эксперт поясняет: рост доходов домохозяйств в США (в результате снижения налоговой нагрузки и повышения занятости) привел к резкому росту импорта товаров из Китая, Европы, Японии и Мексики. Высокая доля импорта в структуре внутреннего американского потребления и бум потребления всех слоев населения ограничили экономический рост в США и постоянно снижали эффективность дорогостоящей фискальной политики администрации Трампа, уточняет аналитик.

«Проблема Соединенных Штатов состояла еще и в том, что постоянный торговый дефицит финансируется за счет долга, который и так уже достиг астрономических значений в $27,8 трлн, а долговая нагрузка сдерживала целый ряд бюджетных программ, что наносило дополнительный ущерб экономике США», — говорит Лосев.

То есть, в Америке рос госдолг, а деньги уходили странам-торговым партнерам, в первую очередь Китаю.

Внутри страны экономическая политика Трампа тоже страдала полумерами, замечает Лосев. «Недоисполненные инфраструктурные проекты, нелокализованные на территории США производства и чудовищные ошибки при борьбе с коронавирусной эпидемией привели к печальному для Трампа итогу президентских выборов», — считает эксперт.

Вернул кэш на родину

Еще более категоричен управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» «Андрей Акопян, полагающий, что в действиях Трампа «не было ни системности, ни последовательности». «Стена на южной границе так и осталась не оплаченной мексиканцами и недостроенной. Программа медицинского страхования Obamacare так и осталась недоотмененной и не замененной, проблема Северной Кореи с ее запусками ракет так и осталась недорешенной, выборы так и остались недовыигранными и сенат остался недовзятым», — говорит Акопян.

К плюсам трампономики внутри страны Холоденко из БКС «Мир инвестиций» относит тот факт, что еще в начале 2018 года Белый дом запустил налоговую реформу. Ставка налога на прибыль корпораций была снижена с 35% до 21%. Был введен единовременный налог на репатриацию «кэша», который держится за пределами США, по льготной ставке 15,5% — для наличных средств, 8% — для безналичных (вместо 35%).

«В итоге в 2018-м ВВП США вырос сразу на 3,2%, а репатриация «зарубежного кэша» подстегнула программы обратного выкупа акций, что также дало толчок к росту экономики», — говорит Холоденко.

«Вместе со смягчением кредитно-денежной политики это привело к кратному росту инвестиций в экономику США», — добавляет Миронюк из «Фридом Финанс».

По его мнению, полезным для применения в России и ряде других стран можно считать трамповские механизмы поддержки малоимущих и тех, кто потерял работу или столкнулся с сокращением доходов. «Еще задолго до пандемии закон о сокращении налогов и увеличении занятости вызвал инвестиционный бум. Стандартный налоговый вычет почти удвоился. А в 2020 году произошло существенное увеличение планки годового дохода, ниже которой американцы не платят подоходный налог», — напоминает эксперт.

Оставил Байдену новый переговорный стиль

При Трампе было увеличено, причем кратно, пособие по безработице на период пандемии. «Можно, конечно, возразить, что финансовые возможности других стран по сравнению с Америкой меньше, что госдолг США вырос, однако наращивание внутреннего и внешнего долга не снизило кредитоспособность страны», — заключает Миронюк.

Благодаря своей непоследовательности, импульсивности, эгоцентризму Трамп, безусловно, дал не один мастер-класс «перпендикулярного лидерства», иронизирует Акопян из «Кадерус Капитал».

«Например, Трамп показал всем последующим американским президентам, что такое международная политика нового типа: ломающая стереотипы, привычные, исторически сложившиеся и не всегда оправданные рамки», — говорит Акопян.

По мнению эксперта, в отношениях со стратегическими странами-партнерами или с извечными антагонистами, или с набирающими силу глобальными конкурентами, Трамп, «не обремененный многознанием, часто начинал с чистого листа, не замечая барьеров».

Никто до Трампа не осмеливался поднять вопрос о чрезмерном торговом дисбалансе с ключевыми торговыми партнерами, о несправедливости ситуации, когда одна страна запрещает доступ к своему рынку или его части, а другая должна держать свои рынки открытыми, стремясь соответствовать некоему моральному стандарту. «В таких подходах безусловно содержится рациональное зерно и заданный Трампом новый переговорный стиль позволяет раздвинуть рамки дозволенного и добиться большего», — заключает Акопян.

Трампономика теперь часть истории. Создала ли она основу для сохранения лидерства за Америкой — большой вопрос. «У администрации нового президента Байдена впереди выход из рецессии и перспективы нового экономического кризиса в обозримом будущем», — прогнозирует Лосев.