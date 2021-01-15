Автопроизводители предупредили о росте цен из-за системы слежения

С критикой законопроекта о платформе «Автодата» от лица комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России выступил глава Kia в России Александр Мигаль во ходе посвященной итогам 2020 года конференции. Его поддержал управляющий директор Hyundai в России Алексей Калицев.

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Как уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» президент комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель (возглавляет представительство Porsche в России), рабочая группа АЕВ проанализировала проект и сформировала позицию по ряду критически важных моментов, которую и высказал на конференции Мигаль.

«Текущая редакция проекта («Автодата» – «Газета.Ru») действительно вызывает много опасений у членов комитета автопроизводителей, и мы надеемся, что наша позиция будет учтена», – сказал Штэрцель.

Наиболее важнейшим риском при внедрении «Автодаты» может стать неконтролируемый рост стоимости автомобилей из-за того, что в законопроекте не прописаны вопросы денежных компенсаций поставщикам информации – автокомпаниям.

«Отсутствие коммерческого фона между представителями информационных систем (автокомпаниями – «Газета.Ru») и платформы «Автодата», а также поставщиками сетевых услуг, создают непрогнозируемые коммерческие риски неконтролируемого увеличения стоимости транспортных средств и их сервисной поддержки»,

– рассказал Мигаль.

По его словам, в проекте также не указывается и конечная цель сбора, обработки и использования автомобильных данных, а многие ключевые определения не конкретизированы либо отсутствуют. При этом ведомства и правительство получают широкие полномочия решать ключевые вопросы по передаче информации на уровне подзаконных актов. Это особенно актуально в отношении определения обязательного набора данных, которые должны быть предоставлены платформе, и список которых может быть расширен по решению правительства, уточнили в Ассоциации европейского бизнеса.

Ранее представители НП «ГЛОНАСС» и рабочей группы НТИ «Автонет» (разрабатывают проект «Автодата») сообщали, что рассчитывают получать от автокомпаний данные, которые генерируют подключенные автомобили (машины с ЭРА-ГЛОНАСС, выходом в интернет, интеллектуальными сервисами и т.д.). А именно линейную скорость движения машин, интенсивность разгонов и торможения, срабатывание курсовой стабилизации и прочих электронных помощников;

географию ежедневных маршрутов гражданина, фиксирующуюся с помощью бортовой электроники системы ГЛОНАСС/GPS,

время движения, технические данные автомобиля, которые бортовые компьютеры через мобильную связь передают автопроизводителям и т.д.

В АЕБ отмечают, что состав данных для передачи не указан в законопроекте, как нет требований к обезличиванию информации об автомобилистах и цели обработки этой информации. Непонятно, кто получит к ней доступ. Кроме того, у автокомпаний отсутствует ясность к кому и в каком объем будут предъявляться требования по закупке и обслуживанию серверов для обязательного хранения данных на территории РФ.

Технические решения для сбора данных также должны соответствовать требованиям кибербезопасности, что сегодня приобретает очень важное значение, исключая, например, неавторизованное подключение к различным устройствам сбора данных об автомобилях, подчеркивают в АЕБ.

«Мы полагаем, что необходимо найти разумный баланс между общественным и коммерческим использованием данных, это необходимо, чтобы не лишиться источника финансирования инфраструктуры, иначе автопроизводители потеряют мотивацию к обеспечению высокой степени «подключенности» автомобилей», – предупредил Мигаль.

Солидарны в оценках проекта «Автодата» и отечественные автозаводы.

В компании «КамАЗ» сообщили «Газете.Ru», что в текущем виде запуск платформы приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку все расходы перекладываются на автопроизводителей. В «Группе ГАЗ» отметили, что выступают против создания платформы.

«Мы по-прежнему продолжаем видеть в ней серьезные риски для автопроизводителей и потребителей.

Фактически, здесь создается неконкурентная и не отвечающая задачам системообразующих отраслей коллизия, когда формируется коммерческий монополист всей информации в транспортной системе, и всех участников рынка обязывают принудительно присоединиться»,

– сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В «Группе ГАЗ» называют абсурдом, что производителям машин и владельцам парков придется инвестировать огромные средства в установку специализированного оборудования и программного обеспечения, в операционную поддержку системы, тратить ресурсы на организацию обратной связи с клиентами, а получать коммерческую выгоду от этой высоко востребованной информации будет неизвестная третья сторона.

«К тому же это неминуемо выльется в повышение стоимости автомобильной продукции и логистической составляющей во всех отраслях», – сказали в компании.

Представитель «АвтоВАЗа» воздержался от комментариев относительно системы «Автодата».

Вызвавший критику автокомпаний законопроект сейчас дорабатывается, после того, как негативный отзыв о нем вынужден был оставить и Минпромторг России (транспортные компании и представители сетей обращались с жалобой на «Автодату» в правительство), который является соучредителем платформы «Автодата». В НТИ «Автонет» заявили, что были готовы к тому, что их инициатива вызовет «дискуссию в отрасли». Для решения этих вопросов сформирована совместная рабочая группа разработчиков проекта и АЕБ

«В ее рамках мы обсуждаем технологические, организационные и правовые вопросы, включая обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности. Эти темы являются ключевыми при формировании больших информационных систем.

Недавний громкий кейс с одним из автопроизводителей, широко освещавшийся СМИ (утечка базы данных клиентов Hyundai – «Газета.Ru»), наглядно показал важность вопросов обеспечения безопасности данных»,

– сказал «Газете.Ru» официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Он заверил, что проект «Автодата» предусматривает урегулирование вопроса хранения автомобильных данных, по аналогии с персональными. По его словам, в мире кардинально меняется подход к ответственности автопроизводителя за выпускаемую им продукцию (в особенности это касается стран ЕС).

«Например, если раньше после продажи автопроизводитель «забывал» об автомобиле в части ответственности за эксплуатацию, то сейчас он несет полную ответственность за вред, который наносит автомобиль в экологическом отношении, на протяжении всего времени эксплуатации», - заметил Федосеев.

В дискуссии вокруг проекта «Автодата» совершенно не учитывается мнение объекта, на который он направлен – граждан России, уверен автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, автокомпании уже пошли на компромисс, их беспокоит лишь вопрос, на кого лягут расходы, а чиновникам нужно решить эту проблему без лишнего шума.

«Совершенно замалчивается тот факт, что персональные данные россиян, будь то информация о перелётах, регистрации авто в ГИБДД, парковке на платной автостоянке, паспортные данные, налоги, штрафы и прочее сейчас стали предметом торговли у мошенников на различных нелегальных форумах. Аккумулирование любой новой информации о россиянах при нынешнем уровне контроля над информацией – преступление против конституционных прав граждан», – считает он.