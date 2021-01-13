Не пережили пандемию: 240 автодилеров прекратили деятельность в России

Посвященный авторитейлу профильный журнал «АвтоБизнесРевю» актуализировал базу дилеров на начало 2021 года. Всего в России сейчас насчитывается 3 583 действующих предприятия по продаже новых автомобилей, работающих напрямую по контракту с автокомпаниями. В январе прошлого года в стране было 3 823 официальных автоцентра.

Таким образом, за прошедший год число автомобильных дилеров сократилось на 240 предприятий.

Согласно данным обновленной базы, «АвтоБизнесРевю», больше всего новых салонов появилось у Changan (42), а наиболее существенные потери понесла сеть Lifan: закрыто 45 шоу-роумов. Наиболее динамично дилерские сети в прошлом году как росли, так и сжимались у дилеров китайских брендов, подчеркнул редактор-аналитик «АвтоБизнесРевю» Алексей Сергеев.

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По его словам, компания Lifan сильно сократила дилерскую сеть, поскольку переживает процедуру банкротства, и дилеры Lifan по сути распродавали складские запасы прежних лет. По крайне мере российские дилеры новые автомобили уже не получают.

«Changan активно рос в 2020 году, потому что как раз «перекупались» центры Lifan. В тоже время Haval сбавил темпы: если в 2019 году они прибавили сразу на 59 «шоу-румов», то в 2020 году появилось всего 19 новых точек, потому что компания стала больше концентрироваться на качестве сети. Cherry прибавила 30 салонов, за счет умной политики дирекции дилерской сети и за счет вывода на российский рынок нового суббренда CheryЕxeed», – рассказал «Газете.Ru» Алексей Сергеев.

Не смогли подстроиться

Часть дилеров не пережили первую волну пандемии и закрылись еще в начале 2020 года из-за накопленных убытков предыдущего периода и окончательного ухода с российского рынка некоторых автомобильных брендов, например, компании Ford, уверен генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Главная сложность 2020 года – несбалансированность спроса и предложения. Год начался с избыточных складов, а закончился дефицитом автомобилей. Самые сложные месяцы были апрель и май, когда работа бизнеса была фактически полностью приостановлена,

при этом расходы на фонд оплаты труда, аренду зданий, коммунальные платежи и прочее продолжались», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Петрунин.

Столь значительное сокращение дилеров как никогда обострило вопросы экономической эффективности их работы. В период самоизоляции, когда посещение «шоу-румов» было запрещено, гибкие игроки сумели организовать удаленные продажи, обслуживание, бесконтактные приемки, в то время как другие этого не сделали, и в результате теряли клиентов, объясняет операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба.

Фактически мобилизованные дилеры более эффективно проходили через ограничительные меры, и они забирали клиентов у тех, кто не смог подстроиться под сложную ситуацию.

«Вероятно, не все дилеры, которые находятся в сложном финансовом положении, уже закрылись. Поэтому мы ожидаем возможного укрупнения дилерских сетей ведущих компаний и закрытия небольших, в основном монобрендовых дилерских центров», – поделился ожиданиями с «Газетой.Ru» Шамба.

Статистика не видит

Генеральный директор дилерской компании «Автодом» Андрей Ольховский, убежден, что скорее всего статистика не отражает реальной ситуации в авторитейле. По его мнению, в ряде случае могло произойти «техническое» закрытие дилеров, связанное с объединением юридических лиц в одну фирму или передачей дилерского контракта на другое юрлицо внутри группы компаний.

«2020 год для дилеров был удачным с точки зрения доходов и вряд ли кто-то закрылся по рыночным причинам», – сказал Ольховский.

По его мнению, труднее всего пришлось дилерам, работающим в регионах, где ситуация с COVID-19 была особенно критичной, а также компаниям, у которых на момент начала пандемии не было в наличии необходимого количества автомобилей. Отсутствие достаточного склада не позволило в полной мере реализовать потенциал большого спроса, и клиенты вынуждены были покупать автомобили в других регионах у других продавцов.

Коронавирус ударил и по технической стороне авторитейла, если в какой-то компании было несколько заболевших сотрудников, то технически было невозможно отремонтировать или выдать автомобиль клиенту – персонал был на карантине, рассказал Ольховский.

Избыточные мощности

Президент Ассоциации российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Зубарев считает сокращение дилерской сети довольно серьезным, хотя прошедший год для продавцов автомобилей оказался намного лучше, чем он виделся в марте и апреле.

«Вероятно, где-то был естественный процесс сокращения дилеров, но объективно – в сфере авторитейла созданы избыточные мощности.

Инвестиции были высокие в основные фонды, а рынок оказался намного меньше, нежели несколько лет назад прогнозировалось.

И там, где есть недозагрузка, конечно, сложно построить эффективное предприятие», – рассказал «Газете.Ru» Вячеслав Зубарев.

Среди трендов 2021 года у главы РОАД вызывают опасения планы автокомпаний по выстраиванию прямых онлайн-продаж, где дилеру отводится лишь техническая сервисная роль. В декабре 2020 года такой канал продаж впервые в России открыл бренд Hyundai.

В 2021 году ситуация на авторынке будет аналогична осени 2020 года: с одной стороны, будет рост цен на автомобили, с другой стороны – определенный дефицит, полагает Андрей Ольховский из «Автодома». После прохождения пика цены, когда стоимость автомобиля будет выше ожиданий клиентов, покупательский спрос резко снизится, считает он. Количество дилеров, по мнению собеседника, будет органически сокращаться, но не в разы, а примерно в таких же объемах, как в 2020 году.