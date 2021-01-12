От Калуги до Нью-Йорка: где и как россияне отметили Новый год

Россияне увеличили траты на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники. В этом году на отдых в январские выходные было потрачено более 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на статистику входящего в группу эквайрингового бизнеса.

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Любопытна динамика структуры трат россиян. Так, наиболее заметно выросли расходы на развлечения (на 39% год к году), транспорт (на 22%) и гостиницы, где рост составил 15%.

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны — закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей»,

— процитировали в пресс-службе банка слова вице-президента ВТБ Алексея Киричека.

Если рассматривать популярные направления для отдыха в новогодние праздники 2021-го, значительных изменений в топ-10 городов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не произошло, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По данным компании, чаще всего туристы летали в столицы и южные города (Сочи, Краснодар и Симферополь). Спрос на перелёты в Сочи вырос в два раза, а в Симферополь ― в полтора. Примечательно, что популярность Москвы возросла на 15%, а доля бронирований в Санкт-Петербург увеличилась более чем на 20%, отметила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Поезд россияне чаще всего выбирали для поездок в столицы: в Москву продано 28% от общего числа ж/д билетов, в Санкт-Петербург — 11%. Третье место занял Краснодар, затем идут Нижний Новгород и Тюмень, отметили в OneTwoTrip.

Цены на перелёты внутри страны снизились, что стало ещё одной причиной рассмотреть путешествия по России в период новогодних праздников, добавила Елена Шелехова. По ее данным, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 5 800 рублей (в 2020-м она была 6 700 рублей). Цена железнодорожного путешествия на новогодние каникулы тоже немного снизилась: с 2 600 до 2 400 рублей за билет. Согласно данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», по большинству популярных железнодорожных направлений произошло снижение среднего чека, динамика — от 2% до 15%. Однако по трем направлениям из топ-10 средний чек вырос: это Москва — Ярославль (на 12%), Москва — Тула (на 9%) и Сочи — Краснодар (на 3%).

Среди тех, кто отправился в путешествие с 31 декабря по 10 января, 97% выбрали внутренний туризм, и только 3% путешествовали за рубеж. В прошлом году соотношение было примерно 80% на 20%, подсчитали в «Туту.ру».

По версии OneTwoTrip и других сервисов, безусловным лидером среди зарубежных направлений стала Турция, которая в прошлом году занимала лишь пятую строчку топа стран, где путешественники проводили новогодние каникулы. Согласно данным аналитиков сервиса «Wildberries Авиабилеты», на даты с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 россияне чаще всего искали билеты в Стамбул, Анталью, Дубай, Баку, Ташкент, Прагу, Ереван, Минск, Нью-Йорк и Кишинев.

Если стоимость оформленных билетов в страны дальнего зарубежья изменилась незначительно, то билеты в Европу и страны ближнего зарубежья обходились покупателям в среднем на 29% и 52% дороже, чем год назад, заметили в «Туту.ру». Билеты по направлению Москва — Ереван стали дороже в среднем на 38% за перелет туда-обратно, билеты в Ош — на 69%, в Бишкек — на 71%, в Кишинёв — на 58%, в Баку — на 15%. Средний чек за перелет из Москвы в Минск и обратно вырос более чем втрое, из Москвы в Ташкент — вдвое. Снизились лишь средние чеки за авиабилеты в Турцию. Так, перелеты из Москвы в Стамбул стали доступнее в среднем на 35%, в Анталью — на 21%, рассказали в аналитическом центре сервиса.

Если цены на авиабилеты и железнодорожный транспорт по России преимущественно снизились, то стоимость размещения в отелях, наоборот, возросла: средняя цена за номер в трёхзвездочной гостинице увеличилась на 11% — с 3,8 до 4,2 тыс. рублей за сутки. Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подсчитали, что в среднем на новогодние путешествия по России туристы бронировали отели на две ночи, а средний чек бронирования составил 11 тыс. рублей, в то время как годом ранее он был на уровне 10,2 тыс. за две ночи. Чаще всего в путешествиях по России туристы выбирали отели категории 3 звезды (28% от общего количества бронирований). Выбор в пользу отелей категории 4 звезды и отелей вовсе без звезд делало равное количество путешественников — по 20%.

Самыми популярными направлениями по числу забронированных отелей на 31 декабря 2020 — 10 января 2021 стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Севастополь, Симферополь, Ярославль, Нижний Новгород, Массандра, Калининград и Калуга.

В сервисе также рассказали, что некоторые города в этом году показали заметный рост числа бронирований — так, например, на 77% увеличилось количество бронирований в Сочи, на 76% – в Ярославле, на 30% - в Казани. Примечательно, что в топ-15 самых популярных городов в эти новогодние праздники попала Калуга, где число забронированных отелей выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичными датами прошлого года. В Ostrovok.ru полагают, что рост связан с тем, что Калуга была объявлена новогодней столицей России – в городе были запланированы праздничные мероприятия, заинтересовавшие туристов.