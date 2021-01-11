Улетел, но обещал вернуться: что будет с биткоином после обвала

Падение цены биткоина до $32 тыс за последние 24 часа (цифры на 17:30 Мск 11 января) произошло на фоне резкого роста объема торгов (плюс 58,3% к предыдущим суткам). Установить, что на самом деле происходит на рынке невозможно, но значительная распродажа этого актива – налицо.

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В беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер Exante Алексей Кириенко сказал, что источники распродажи выяснить сложно, учитывая что зафиксировать прибыль в этом активе можно различными способами, в том числе и через внебиржевые площадки. С другой стороны,

многие фонды могут не отчитываться о подобных сделках, а другие данные могут приходить с запозданием. Однако эксперт уверен, что если распродажа остановилась на подступах к нижней границе в $30 тыс за монету, речь о массовой ликвидации позиций в биткоине пока не идет.

«В последнее время на рынке могло появиться множество розничных инвесторов, поэтому уровни выше $40 тыс могут быть весьма комфортными для тейк-профита (фиксации прибыли – прим. ред.) среди них. Уже сейчас видно наращивание покупок и заметный отскок в цене, что указывает на недолговечную природу коррекции», – говорит эксперт.

С этим мнением соглашается и исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Эксперт пояснил, что такой стремительный рост главной мировой криптовалюты в последнее время не мог не привести к коррекции, которая и наблюдается на рынке в данный момент.

«Резкий рост курса биткоина в первые дни этого года был простимулирован заявлениями со стороны сразу нескольких крупных корпораций, которые намерены приобрести актив. Например, инвестиционная компания GreenPro Capital заявила о намерении купить биткоины на $100 млн,

– объясняет Дмитрий Иванов. – Руководитель инвестиционной компании Grayscale Investments Майкл Сонненшайн также высказался о намерениях приобрести криптовалюту и заявил, что пенсионные фонды США станут следующими крупными покупателями биткоина».

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что в рамках коррекции монета может подешеветь до $25-30 тыс за штуку, но если распродавать актив начнут институциональные инвесторы, ее цена может рухнуть и до $15-20 тыс.

Переток активов

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с тем, что крупные сделки на рынке проходят постоянно, но как на покупку, так и на продажу. Поэтому падение цены могли вызвать как фиксация длинных позиций, так и срабатывание защитных «стопов». Но главная причина нынешнего падения цены на криптовалюту, по его мнению, все же заключается не в этом.

«Падение биткоина спровоцировал резкий рост доллара США на рынке Форекс, который начался в пятницу на фоне повышения доходности 10-летних американских облигаций, а в понедельник ускорился на фоне бегства из рисковых активов,

– объясняет аналитик. – Доллар США дорожает на фоне ухода от риска на новостях об импичменте Дональда Трампа и о политике в отношении Тайваня».

По мнению Владислава Антонова, чтобы говорить о полном развороте в биткоине, продавцы должны закрепиться ниже отметки в $27,5 тыс. Но в то же время аналитик уверен, что в ближайшее время биткоин может вновь побить недавний рекорд – при ограниченном предложении криптовалюта имеет все шансы подорожать до $47,6 тыс за штуку, особенно если институциональные инвесторы начнут откупать нынешние откаты. Тогда после небольшого бокового движения ралли в биткоине продолжится.

Напомним, что

на днях стратеги банка JPMorgan спрогнозировали удорожание биткоина до уровня $146 тыс за монету, поскольку криптовалюта постепенно будет вытеснять традиционный «защитный актив» – золото.

Комментируя этот прогноз Алексей Кириенко из Exante отметил, что в периоды ралли часто звучат оптимистичные сценарии, и хотя по мнению эксперта криптовалюта в принципе может стоить дороже $140 тыс за штуку, когда это случится – не знает никто. А Дмитрий Иванов из Klopenko Group напомнил, что в прошлом году звучали заявления, что биткоин сможет превысить отметку в $1 млн, но пока что этого так и не случилось.

В свою очередь Владислав Антонов согласился с прогнозом JPMorgan, поскольку приток средств в биткоин из золота действительно происходит. И

если крупные фонды вдобавок к этому направят часть капитала с рынка ценных бумаг в криптовалюту, цена на нее взлетит выше $100 тыс. Но есть и другие тренды, которые на данный момент могут испортить настроение владельцев биткоина.

«Биткоину сейчас угрожает коррекция по доллару. Если доходность по 10-летним облигациям продолжит расти, то пара BTC/USD останется торговаться под отметкой $42 тыс, пока не закончится коррекция», – подытожил эксперт, уточнив, что в данный момент стоит следить за уровнем $37,5 тыс. Если покупатели закрепятся выше этого уровня, рост по тренду должен ускориться.