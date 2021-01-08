Удар током: Узбекистан переводит транспорт на электричество

Правительство Узбекистана приняло решение о создании в республике индустрии каршеринга и проката велосипедов, а также о национальном производстве электрических транспортных средств. Соответствующие положения содержатся в постановлении №812 «О дополнительных мерах по поддержке деятельности по найму и аренде автотранспортных средств, использованию электромобилей и мототранспорта, а также развитию велосипедного движения по всей стране».

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В документе в частности отмечено, что государственный автомобильный концерн «Узавтосаноат» (ранее GM Uzbekistan) обязан создать в течение этого года концепцию перехода на электротранспорт.

«АО «Узавтосаноат» с привлечением международных консалтинговых организаций и зарубежных экспертов в срок до 1 февраля 2021 года разработать и представить в кабинет министров республики Узбекистан проект концепции производства на предприятиях «Узавтосаноат» легковых автомобилей и мототранспортных средств,

приводимых в движение исключительно электрическим двигателем,

предусматривающий конкретные сроки реализации проектов, производственные мощности, объемы финансирования, государственную поддержку и другую информацию», — сообщается в документе, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Этим же постановлением Минфину республики поручается при формировании государственного бюджета учесть отмену сборов, уплачиваемых автовладельцами при покупке электрокаров и их временном ввозе на территорию страны. Министерствам и хокимиятам поручено в двухмесячный срок на основе изучения международной практики разработать и внести на утверждение в узбекский кабмин «дорожную карту» по установке зарядных терминалов для электромобилей.

Также узбеки намерены создать масштабную инфраструктуру велопроката. МВД республики поручено снять ограничения для движения велотранспорта. Кроме того, национальное телевидение будет проводить среди населения пропаганду использования в хозяйстве мототранспорта.

Столь серьезный акцент на производство электрокаров может означать переход самого Узбекистана на экологический вид транспорта, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он напоминает, что «Узавтосаноат» аккумулирует все автомобильные производственные мощности республики,

выпускающие машины под марками Isuzu, MAN и Chevrolet.

В России «Узавтосаноат» ранее поставлял автомобили под брендами Uz-Daewoo и Ravon, а с 2019 года — под маркой Chevrolet. Собственно компания «Узавтосаноат» ранее была совместным предприятием американского концерна General Motors и правительства Узбекистан, в 2018 году государство выкупило у американцев остатки акций, и «Узавтосаноат» стал полностью государственным.

Хотя в постановлении сообщается о разработке исключительно электромобилей, пока речь не идет об одностороннем отказе Узбекистана от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), полагает автор автомобильного блога Rusautomobile Сергей Цыганов.

«Действительно, документ обязывает автоконцерн разработать концепцию производства исключительно электромобилей. Но концепция — это ещё не запрет на автомобили, кроме того, при подготовке концепции слово «исключительно» наверняка уйдет, оно, явно, вставлено неподумавшим чиновником.

Хотя, если следовать букве этого постановления кабинета министров Узбекистана, дело идет именно к отказу от машин с ДВС»,

— рассуждает автор блога Rusautomobile Сергей Цыганов.

«Узавтосаноат» попытается наладить экспорт электромобилей на территорию России, но вряд ли это даст какой-либо заметный результат, полагает Сергей Ифанов.

«Узбекская сторона на уровне межправительственных комиссий активно лоббирует интересы своего автопрома в России. Однако с электромобилями вряд ли им удастся войти на наш рынок. Прежде всего, потому что сам рынок не готов к таким машинам, да еще произведенным не статусной автокомпанией, типа Tesla, Nissan или Jaguar. А без экспорта в Россию на одном только национальном рынке у них не получится создать устойчивый конкурентный продукт», — выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru» Ифанов.

Всего за девять месяцев 2020 года в Узбекистан было завезено 82 электромобиля, что на 59 машин больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает узбекское издание Podrobno.