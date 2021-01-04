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«Он будет реализован»: Новак объяснил, почему СП-2 будет достроен

Новак выразил уверенность в успехе «Северного потока — 2»

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Санкции США против «Севпотока — 2» представляют собой «открытый протекционизм» с целью продвижения американского сжиженного природного газа на еврорынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Европа поддерживает проект газопровода, осознавая его экономические выгоды. Он не стал давать точный прогноз завершения строительства, но выразил надежду на его скорое окончание.
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Вице-премьер правительства России Александр Новак объяснил американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» политикой протекционизма. Об этом он заявил в интервью РБК-ТВ.

Штаты намерены продвигать свой сжиженный природный газ (СПГ) на рынок Европы. Однако ЕС понимает, что гораздо выгоднее приобретать газ у России.

«Европейские страны и компании <…> поддерживают проект [СП-2], и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — подчеркнул бывший министр энергетики РФ.

Он добавил, что надеется на завершение строительства газопровода в ближайшее время. Однако конкретных дат окончания проекта Новак не назвал — вопрос следует адресовать занимающейся реализацией СП-2 компании, поскольку это «технический вопрос».

Вице-премьер РФ добавил, что для Европы газопровод через Балтику – возможность получения дешевого экологичного топлива — на долгий срок и с гарантиями по поставкам в нужном объеме.

Ранее в США конгресс обошел вето президента страны Дональда Трампа на новый проект оборонного бюджета, подразумевающий санкции в отношении компаний, связанных со строительством «Северного потока — 2». Из-за этого норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не станет выдавать газопроводу лист сертификации, который необходим для старта его работы. В компании отметили, что документ не будет выдан до тех пор, пока введенные американские санкции остаются в силе.

Вскоре после этого эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Евросоюзу и России удастся обойти отказ европейских компаний сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», если они привлекут к сертификации российскую компанию.

В администрации США считают, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщило 11 декабря DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.

По его словам, «Северный поток — 2» никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен. Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал.

Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В декабре 2020 года палата представителей и сенат американского конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией, которая противоречит нормам международного права.

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