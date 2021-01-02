«Северный поток — 2» потерял сертификатора

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась предоставлять услуги по сертификации газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

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Причиной такого решения в Осло назвали риск попадания под американские санкции, которыми Вашингтон угрожает всем участникам проекта, в том числе европейским.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — приводит в РБК сообщение DNV.

Теперь DNV GL не выдаст сертификат после завершения строительства СП-2. При этом, по информации Энергетического агентства Дании, Nord Stream 2 может нанять любую другую компанию для сертификации.

2 января стало известно, что сенат США преодолел вето главы Белого дома Дональда Трампа, который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд.

Таким образом, несмотря на противодействие Трампа, положения бюджета, включающего расширение санкций в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», вступят в силу.

Ранее законопроект был одобрен палатой представителей. Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето. Таким образом, бюджет считается одобренным.

Причем DNV GL приостановила работы по СП-2 из-за опасений санкций со стороны США еще 26 ноября прошлого года — когда Вашингтон опубликовал нормативные изменения Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), который нацелен на то, чтобы помешать достройке газопровода.

«В соответствии с этими новыми базовыми принципами мы считаем, что деятельность DNV GL по проверке судов с оборудованием, обслуживающим проект «Северный поток — 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут попасть под действие PEESA», — пояснялось в комментарии компании.

В сферу деятельности DNV GL входит проверка документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия европейским стандартам. Услуги включали мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого судами для прокладки трубопровода.

В компании Nord Stream 2 — операторе проекта — отказались комментировать возможные последствия из-за решения норвежской компании, заявив, что не может раскрывать коммерческую информацию.

«Именно правительства [стран Европы] и Европейская комиссия должны защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций», — добавили в Nord Stream 2.

По словам американского сенатора-республиканца Теда Круза, вторая волна санкций против СП-2 направлена на операции по строительству газопровода – она затрагивает процесс сертификации и страховые компании.

Политик отметил, что новые рестрикции были подготовлены «с хирургической точностью» так, чтобы не допустить завершения строительства газопровода. По словам Круза, это является «определенным сигналом» Вашингтона для всех международных инвесторов проекта.

Научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава предположил, что «Газпрому», вероятно, удастся найти государственную организацию для проведения сертификации СП-2, но на это тоже потребуется время, и значит, сроки ввода проекта в строй снова перенесутся.

«В целом, СП-2 все еще можно построить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для транспортировки газа следующей зимой», — отметил эксперт.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании Sova Capital Митч Дженнингс в интервью Bloomberg пояснил, что проблемы с сертификацией создадут серьезные трудности для запуска трубопровода.

«Новые санкции могут потребовать от Nord Stream 2 AG найти сертификационное агентство, которое готово подвергнуться санкциям», — считает специалист.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность трубы 55 млрд куб. м в год.

Западными партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие гиганты Uniper и Wintershall Dea, англо-голландская нефтяная компания Shell, а также австрийские OMV и Engie.