Риски и прогнозы: чего ждать от цен на нефть и курса рубля

Весь прошлый год на фоне кризисной ситуации в экономике эксперты финансового рынка строили прогнозы относительно перспектив рубля и нефти. «Газета.Ru» подвела итоги 2020-го и узнала, чего аналитики ожидают в наступившем году.

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Рубль по итогам 2020 года упал по отношению к доллару на 16,7%, подсчитали 31 декабря эксперты Московской биржи. Курс доллара на конец ушедшего года составил 74,42 рубля, в то время как 2019 завершился на уровне 61,99 рубля за доллар. Пик роста в 2020 году пришелся на март — тогда единица американской валюты стоила 81,97 рубля.

К евро российская валюта упала за прошлый год на 24,1%.

В конце года курс евро достиг 91,52 рубля. Годом ранее он составлял 69,47 рубля. Годовой пик был достигнут в ноябре — 94,14 рубля за евро.

Нефтяной шок 2.0

Нефтяной рынок в 2020 году и вовсе пережил шок. C комфортного для всех стран-экспортеров нефти уровня в размере $60-70 за баррель сорт Brent после срыва переговоров картеля нефтедобытчиков ОПЕК+ опускался до $30 за баррель. А торги сортом WTI даже уходили в отрицательную зону — минус $40. То есть, продавцы предлагали доплатить покупателю, если тот заберет нефть.

И хотя обвал был однодневным, теперь аналитики утверждают, что пик потребления нефти в мире пройден.

Шоковое состояние, в которое погрузилась нефтяная отрасль в 2020 году, сопоставимо только с 1985 годом. Тогда Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в пять раз, а стоимость сырья обрушились в 3,5 раза. Этого хватило, чтобы развалилась экономика СССР.

Актуальные прогнозы по ценам на нефть на 2021 году выглядят так. Консенсус-прогноз на основании опросов Bloomberg предполагает цену $47,8 за баррель нефти Brent в 2021 году.

Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) прогнозирует стоимость Brent на уровне $48,5.

Рейтинговое агентство Fitch дает прогноз среднегодовой цены на Brent на уровне $53. Агентство Moody's настроено скептичнее — $40–45 за баррель. Банк Goldman Sachs утверждает, что к концу 2021 года Brent достигнет отметки $65, а среднегодовая — $55. По прогнозу Банка России, средняя цена на нефть российской марки Urals (обычно торгуется с дисконтом $1–2 к цене Brent) в 2021-м составит $45.

Прошедший 2020-й действительно стал худшим годом для нефтяного рынка в современной истории, говорит консультант VYGON Consulting Артем Лебедской-Тамбиев. Драматичное падение цен было вызвано резким снижением спроса на нефтепродукты на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер в большинстве стран, напомнил эксперт. Дополнительным шоком для рынка стал разрыв сделки ОПЕК+ в марте.

В итоге странами ОПЕК+ экстренно было заключено новое соглашение о сокращении добычи на беспрецедентные 9,7 млн барр./сут., что привело к постепенному восстановлению баланса и цен на нефтяном рынке.

Под конец 2020 года цены на нефть установились на уровне $45-55. «При этом постепенное увеличение добычи странами ОПЕК+, запланированное на январь, не окажет значительного давления на нефтяные котировки, так как является более жестким условием для производителей нефти по сравнению с изначальным планом, согласно которому страны должны повысить добычу на 2 млн барр./сут.», — прогнозирует эксперт VYGON.

По его мнению, основным фактором, который будет оказывать влияние на нефтяной рынок в 2021 году, останется COVID-19.

В случае успешного проведения массовой вакцинации стоит ожидать снятия ограничений для бизнеса и граждан. «Как следствие этого, нефтяные котировки могут подняться выше $60 и в среднем по году окажутся в диапазоне $53-55 за баррель», — заключает Лебедской-Тамбиев.

Способствовавший падению курса доллара оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов был в 2020 году ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной, уверен глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

«И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась. Достигнув отметки $51-52 за баррель, нефть, скорее всего, взяла свой текущий максимум, поскольку фундаментальные факторы для роста, такие как стабильно растущий спрос, теперь отсутствуют», — говорит он.

По оценкам Хансена, есть риск того, что Brent откатится на 10% до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку. В более долгосрочном периоде новости о начале массовой вакцинации поддержат рынок. На конец 2021 года баррель марки Brent будет стоить $62, прогнозирует он.

В базовом сценарии Lockoinvest средний уровень цен в 2021 году Brent составит около $50-55 за баррель.

Оптимизма преисполнен только вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Он заявил под Новый год, что мировой рынок нефти в 2021 году может восстановиться до докризисного уровня 2019 года.

Бюджетное правило – против рубля

С момента введения бюджетного правила в 2017 году корреляция нефти и рубля заметно снизилась, ее временный рост наблюдался лишь во втором квартале 2020 на фоне пандемии, считает ведущий экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой.

«В части операций на валютном рынке бюджетное правило продолжает работать, поэтому зависимость от нефти будет оставаться не такой большой, как до 2017 года, но связь, безусловно, сохранится, поскольку операции Минфина устраняют не весь эффект, связанный с отклонением текущей цены от ее базового уровня», — отметил эксперт.

В том, что привязка рубля к нефти актуальна, но зависимость снизилась, уверен и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Даже несмотря на то, что доля нефтегазовых доходов в бюджете 2021 года снизится до трети от всех поступлений, нефть останется одним из основных факторов поддержки притока экспортной валютной выручки, подчеркнул эксперт.

Цена Brent вероятно будет в диапазоне $40-60 за баррель, считает он. При смещении в верхнюю часть этого диапазона рубль может укрепиться на 3-5 руб. к доллару и евро.

Прогноз ОПЕК от 14 декабря предусматривает рост добычи в 2021 году на 5,9 млн барр./сутки относительно текущего года. В «Фридом Финанс» ожидают, что при поэтапном улучшении состояния глобальной экономики нефть может уверенно закрепиться в диапазоне $50-60 за баррель.

«Кроме нефти мы продаем на мировой рынок в сколько-нибудь значимых объемах лишь газ и металлы, немного оружия, а также зерно в осенне-зимний период», — напоминает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, поэтому рубль продолжит плотно коррелировать с ценами на нефть.

На саму нефть действует не только объем спроса и предложения на мировом рынке, который во многом регулируется квотами ОПЕК+, но и курсом доллара к основным мировым валютам, напоминает он. Снижение доллара к корзине валют приводит к росту цен сырьевых активов, поскольку объем запасов последних конечен, быстро увеличить их производство непросто, а долларов и евро можно напечатать. Именно ослабление доллара в последние месяцы стало причиной роста нефти в район $50 за баррель, говорит Антонов. Пока сложно прогнозировать ситуацию с дефицитом нефти, поскольку первые позитивные итоги борьбы с пандемией станут заметны не раньше весны, заметил он.

«Скорее всего, доллар продолжит слабеть к корзине валют, а спрос на топливо начнет устойчиво расти. Поэтому уход нефти в район $60 за баррель очень вероятен, но вряд ли выше», — прогнозирует Антонов.

Это немного поддержит курс рубля, но против него будут играть другие негативные факторы: прежде всего, снижение объемов валютных интервенций со стороны Банка России уже в январе. Нефть в декабре была дорогой и бюджетное правило даст совсем мизерный приток валюты на внутренний рынок, также ухудшается платежный баланс России. В ноябре счет текущих операций был дефицитным. Как отмечает эксперт, даже в случае роста российской экономики это негативно скажется на рубле — возрастет потребительский спрос, а это спровоцирует рост покупки валюты импортерами. В продукции большинства так называемых «отечественных производителей» используется много импортных составляющих.

Антонов также заметил, что нельзя сбрасывать со счетов и санкционные риски: Джо Байден вполне может увеличить давление на Россию.

Наконец, в следующем году пройдут парламентские выборы, в преддверии которых инвесторы будут конвертировать рубли в валюту, а многие и выводить средства из России.

Неплохим результатом по мнению аналитика будет если следующий год закончится с курсом доллара в диапазоне от 88 до 90 руб., евро — 90-93 руб.

Спрос на валюту развивающихся стран

Прогноз от Saxo Bank по 2021 году составляет 65-70 рублей за доллар. Похожий прогноз дает «Финам» в базовом сценарии — 69-72 рубля. Курс евро «Финам» прогнозирует в коридоре 82-86 рублей.

Однако при более широком диапазоне цены нефти ($40-60 за баррель) курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 руб. за доллар и 78-91 руб. за евро.

В случае реализации геополитических и/или санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить максимумы 2020 года и превысить отметки 80 руб. и 93,3 руб. соответственно, говорит аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

«Среди внешних факторов, которые будут способствовать укреплению рубля, можно выделить ожидаемый рост спроса на валюты развивающихся стран в условиях ультрамягкой денежно-кредитной политики со стороны ведущих центральных банков, — заметила она. — В этих условиях многие глобальные институциональные инвесторы будут вынуждены увеличивать долю вложений в рисковые активы для обеспечения целевых уровней доходности».

Умеренное восстановление мирового спроса и цен на нефть и экспортные доходы российского нефтегазового сектора, также будут обеспечивать дополнительный спрос на российскую валюту, ожидает Зайцева.

Главное – не попасть в «черный список»

В 2021 году стоит ожидать локального восстановления позиций рубля, прогнозирует управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский, отмечая, что это базовый прогноз.

«По нашей модели, при ценах на нефть на уровне вблизи $50 за баррель и текущих прогнозах по восстановлению объемов добычи нефти в следующем году равновесный курс пары рубль/доллар расположен ближе к отметкам в 70-72.

Но изменение интереса глобальных инвесторов ко всей группе развивающихся рынков и острое восприятие санкционных рисков приводят к значительным отклонениям фактического курса рубля от равновесного.

Сейчас размер санкционной премии в рубле, с нашей точки зрения, относительно невелик.

При усилении санкционных рисков (росте вероятности введения новых санкций на российский госдолг и включения в SDN list публичных компаний и граждан) потенциал расширения санкционной премии весьма существенен. (SDN — Specially Designated Nationals and Blocked Persons list — cписок лиц и организаций, которым запрещается проводить любые сделки на территории США).