Не тот МРОТ: как теперь будут считать минималку

Закон об исчислении прожиточного минимума (ПМ) от среднего дохода и привязке размера оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате по стране подписан президентом Владимиром Путиным в среду, 30 декабря.

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По новой схеме, МРОТ на очередной год будет устанавливаться федеральным законом и будет исчисляться как 42% от медианной зарплаты по России. А сама зарплата – на основе данных Росстата. Медианная зарплата — это когда ровно у половины работников в стране зарплата выше середины, а у половины — ниже.

В 2021 году МРОТ должен вырасти до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%). Соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития.

Кроме того, величина минимального размера оплаты труда на следующий год не может быть установлена ниже МРОТ текущего года, то есть не сможет быть снижена.

«Это прорыв для чиновников

Привязка МРОТ к медианным расчетам по зарплате это серьезный прорыв, отмечает член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при Госдуме Николай Калмыков. «Теперь уровень МРОТ определяется не просто статистикой, не всегда адекватной, и не только волей чиновников, а в более внятной привязке к реальной ситуации», — говорит Калмыков.

По его мнению, медианный подход может быть распространен и на другие жизненно важные показатели — к доходам, потребностям россиян, к ценам на самое необходимое и т.п.

Финансово от повышения МРОТ выиграют небольшие группы населения, к тому же незначительно, уточняет управляющий партнер консалтинрговой компании Topline Наталья Ненашева.

«Речь идет о получателях пособий по безработице, декретных и больничных выплат. При этом у работодателей останется вполне легальная возможность не повышать оплату работников, получающих на уровне старого МРОТ. При неполной занятости зарплата уменьшается с учетом отработанного времени – например, сотруднику, который трудится полдня, платят 50% от установленной зарплаты. Де-юре можно нанимать людей на неполный день, а де-факто заставлять их трудиться в «нерабочее» время», — говорит Ненашева.

Медианная методика специально подбиралась так, чтобы не произошло резкого повышения МРОТ по сравнению с текущим уровнем, предполагает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Именно поэтому МРОТ будут рассчитывать как 42% от медианной зарплаты, а не 50%, к примеру.

В странах ОЭСР черту бедности считают исходя из критерия 50% медианного дохода, в ЕС используется критерий 60% медианного дохода, а у нас — существенно ниже, добавляет Киселева.

Как считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, вероятнее всего, в правительстве при введении новой методики расчета МРОТ «идут» именно от возможностей бюджета. Поэтому и введена формулировка о пересмотре показателя не менее чем раз за пять лет. «Власть не ждет V-образного восстановления экономики, она явно видит больше оснований для вялого роста ВВП. Исходя из этого и формулируются достаточно правильные, но не затратные показатели», — говорит Бодрова.

Придет инфляция и все съест

Эта новация никак не вписывается в нацпроект о снижении уровня бедности населения вдвое.

«В стране, где решается проблема бедности населения, создаются рабочие места и условия для развития бизнеса, а не пытаются оптимизировать систему доплаты тем, кто зарабатывает меньше остальных», — говорит Бодрова.

В нацпроекте по снижению бедности сделан акцент на двух основных инструментах, уточняет управляющий партнер Topline Наталья Ненашева. Это целевая господдержка малоимущих (в основном за счет прямых выплат из бюджета) и обеспечение занятости для женщин с детьми, жителей экономически слабых регионов и т.д. Эти задачи с новой методикой расчета МРОТ не очень сочетаются, считает Ненашева.

«Очевидно, что незначительные повышения МРОТ не ведут к росту реальных доходов, так как съедаются инфляцией. А она особенно заметна в отношении тех товаров, без которых не могут обойтись малоимущие. В идеале, МРОТ должен быть привязан к реальному росту цен на товары и услуги первой необходимости. Но для этого нужно хотя бы, как минимум, получать объективную экономическую статистику», — говорит эксперт Topline.

По словам Бодровой, «есть ощущение, что власти опасаются перегрузить бюджет социальными расходами, поскольку предполагают провал в доходах казны».

«Это может складываться или из понимания низких поступлений от бизнеса, или от продажи энергоносителей и иных товаров за рубеж. Как бы то ни было, но отсутствие оптимизма в доходах вынуждает быть привязанным к этому нелепому МРОТ, а власти точно оставляют за собой возможность его пересматривать, исходя из доходов бюджета», — говорит эксперт «Альпари».