Дешевые сигареты канут в Лету: подписан закон о минимальной цене на табак

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Он вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон представляет собой ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий и вносит уточнения в положения о запрете применения скидок на табачные изделия. Правительством РФ будет установлена минимальная цена, ниже которой торговать табачной продукцией будет нельзя.

Изменения также подразумевают ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, которыми учитываются факторы ценообразования и изменения ставок акцизов. Они будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, тем самым обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

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Как ранее отмечали авторы проекта, принятие документа позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения. Также, по мнению авторов инициативы, закон поможет предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что также обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль. Они считают, что единая минимальная цена, по аналогии с алкоголем, будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения.

Индустрия позитивно оценивает введение единой минимальной цены на табачную продукцию (ЕМЦ) как один из индикаторов отличия нелегальной продукции от легальной, прокомментировал «Газете.Ru» руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский. Он рассказал, что нелегальные сигареты сегодня стоят 40-60 рублей при средневзвешенной цене легальной пачки в 120 рублей – фактически в 2-3 раза дешевле за счет неуплаты налогов.

«Минимальная цена может дополнить обязательную маркировку и стать тем маркером, по которому можно идентифицировать нелегальную продукцию, что поможет в первую очередь контролирующим органам. Кроме того, минимальная цена может помочь правоохранителям в расчете ущерба от нелегальной торговли, поскольку от него зависит строгость наказания для нарушителей», — отмечает Черкасский, добавляя, что полезной мерой также могли бы стать соответствующие санкции за продажу сигарет ниже установленной минимальной цены.

Исключение 25%-ного разрыва между максимальной и минимальной розничной ценой на сигареты лишает розничного продавца права на самостоятельное установление цены в магазине и упрощает контроль цен в торговой точке, считает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии» Илона Миртова.

По ее мнению, установление единой минимальной цены на уровне 108 рублей даст дополнительный индикатор для определения нелегально продаваемой продукции, и даже с запасом — минимальное налоговое бремя в 2021 году составит примерно 77 рублей.

«К сожалению, этот индикатор вряд ли остановит покупателя, сознательно выбирающего сигареты «подешевле» из Белоруссии или Казахстана (основные источники ввоза нелегальных сигарет), а таковых среди потребителей нелегального товара большинство»,

— сказала Миртова «Газете.Ru».

Доля нелегальных сигарет в 2020 году сократилась, отметил Игорь Черкасский из «БАТ Россия». В первую очередь, это произошло благодаря пандемии, ограничениям международных перевозок и передвижений граждан, а также усилению работы правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Однако увеличилась доля нелегальной продукции из ЕАЭС, в первую очередь из Белоруссии (доля нелегальных сигарет из республики выросла в 1,5 раза, теперь они занимают более половины всего российского серого рынка – 54%). Для снижения доли нелегальных сигарет нужно и дальше принимать изменения в законодательство, в частности, необходима гармонизация акцизной политики внутри ЕАЭС.

Необходимо дальнейшее усиление контроля за всей товаропроводящей цепочкой с целью исключения из нее незаконно ввезенных или произведенных сигарет, подчеркивает Илона Миртова из «Империал Тобакко».

«Поскольку по сути, это еще одно повышение цен на сигареты, будем надеяться, что принятая мера не станет дополнительным стимулом ухода покупателей в «серую» зону потребления и нам удастся удержать наметившуюся позитивную тенденцию снижения оборота нелегальной продукции», — отмечает эксперт.

С нового года акцизы на сигареты вырастут на 20%, и увеличится разница в цене между легальным продуктом и нелегальным, поэтому в 2021 году действительно необходимо принять все назревшие изменения в законодательство и продолжить активную борьбу правоохранителей с контрабандой и контрафактом сигарет с учетом значительных рисков роста нелегального рынка, заметил директор по связям с органами государственной власти JTI Василий Груздев.

Принятия каких мер ждут игроки рынка, «Газете.Ru» рассказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко. Он отметил, что Государственной думой уже обсуждалось кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования, а самое главное, постепенное сближение и выравнивание акцизной нагрузки на сигареты в странах Евразийского экономического союза, что является основной причиной перетока нелегального продукта в Российскую Федерацию.

«К сожалению, за год, прошедший после подписания странами-членами ЕАЭС соглашения о гармонизации ставок акциза, только Россия и Белоруссия ратифицировали его. Пока Армения, Казахстан и Киргизстан не ратифицируют Соглашение, предусмотренные им механизмы сближения ставок не заработают», — предупреждает эксперт.