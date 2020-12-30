Не теряли надежды: как россияне путешествовали в 2020 году

Спрос в этом году логично перераспределился на внутренние направления: 95% бронирований было сделано по России, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. При этом во второй половине 2020 года путешествий по России было совершено даже на 10% больше, чем за аналогичный период 2019-го — к концу этого года спрос на внутренние перелеты практически полностью восстановился, рассказали «Газете.Ru» в компании.

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Доля полётов по зарубежным направлениям сократилась более чем в три раза и составила 5% против 17% в прошлом году. По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, средний чек на перелеты за границу снизился на 26% — с 20,4 до 15,3 тыс. рублей. Самыми популярными у россиян направлениями для заграничных поездок в 2020 году стали Турция, Армения, Молдова, Узбекистан и Киргизия. В Aviasales добавляют, что поиски билетов в Турцию, Великобританию и Танзанию увеличились в 3, 5 и 70 раз соответственно в течение часа с момента новостей об открытии границ.

Сервис бронирования также проанализировал поведение клиентов во втором полугодии 2020 года. Оказалось, что 42% пользователей искали билеты за границу и сохраняли надежду отдохнуть за пределами России. Россия стала одной из немногих стран, граждане которой продолжили летать, несмотря на пандемию, отмечают в компании.

«Для путешественников 2020 год, конечно, оказался непростым: из-за возникших ограничений они обзавелись новыми тревел-привычками. И туризм в следующем году не будет таким же, как прежде», — говорит директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов. Он отмечает, что чёткий прогноз на 2021-й пока дать сложно и предполагает, что весной произойдёт значительная нормализация ситуации с международными перелётами, если эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется или улучшится.

Примечательно и то, что в этом году россияне стали чаще совершать спонтанные поездки. Доля авиабилетов, приобретённых максимум за месяц до вылета, составила 92% от общего числа, из них запланированных перелётов за неделю — 65%. В прошлом году горизонт планирования до 30 дней был у 83% клиентов OneTwoTrip, а за неделю свои билеты покупали 55% пользователей сервиса. Скорее всего, тенденция принятия спонтанных решений о поездках сохранится и в 2021 году, предполагает Теплов.

Среди направлений для полётов наибольшей популярностью традиционно пользовались Москва и Санкт-Петербург, однако в этом году в сервисе заметили и повышенный спрос на авиапоездки в курортные регионы: Краснодарский край и Крым. По данным Aviasales, количество бронирований авиабилетов в Сочи в июле выросло на 80,5%, в августе — на 79,2% год к году. В сентябре и октябре билетов в этот город было продано на 68,1% и 70,5% больше соответственно, чем в прошлом году.

Отдельно в OneTwoTrip выделяют такие направления, как Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, спрос на полёты в которые в уходящем году вырос в два раза и на 30% соответственно. В Aviasales также заметили рост интереса к Карелии — продажи билетов в Петрозаводск с июня по ноябрь выросли на 17% год к году.

«Увеличившаяся популярность этих мест говорит о том, что путешественники стали чаще рассматривать места для экотуризма. В декабре 2020-го мы проводили опрос, результат которого показал нам, что 89% россиян хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте в глубине страны. И почти столько же опрошенных — 82% — считают, что даже после полного возобновления международного авиасообщения это направление туризма продолжит развиваться в России, — рассказывает Алексей Теплов. — Вероятно, рост спроса на такого рода поездки продолжится и в следующем году: в нашей стране много красивых и интересных мест в разных регионах, которые стоит посетить путешественникам».

Помимо прочего, путешественники чаще стали обращаться к альтернативным видам жилья, чтобы разнообразить поездку. Весьма популярны стали, например, мобильные дома, обустроенные шатры, глэмпинги, органично вписанные в окружающий пейзаж. Согласно опросу OneTwoTrip, такой вариант проживания в 2020 году рассматривали для себя 81% путешественников.