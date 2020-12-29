Вопреки Росстату: почему граждане не верят в низкую инфляцию

По данным последнего проведенного для Банка России опроса инФОМ текущая инфляция и ожидания населения от роста цен почти в три раза разошлись с официальной статистикой, причем в большую сторону – большинство респондентов считают, что товары дорожают и будут дорожать в следующем году на 11,5% и 12% соответственно.

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Этот результат существенно расходится с прогнозом ЦБ: по мнению регулятора в этом году рост цен составит 4,6-4,9%, а в следующем году – не более 4%.

Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты не увидели ничего удивительного в результатах опроса и отметили, что обычно официальная инфляция расходится с ожиданиями людей как раз в 2,5-3 раза.

Дело в том, объясняет исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов, что

Росстат оценивает динамику минимального уровня цен, а россияне смотрят на конкретные ценники определенных товаров в магазинах. А если учитывать снижение доходов россиян в этом году, то негативное восприятие инфляции еще больше усиливается.

«Хотя данные независимых экспертов и различных аналитических агентств дают понять, что россияне ближе к реальной оценке инфляции, чем Росстат, – говорит эксперт. – Если ведомство фиксирует рост цен на сахар на уровне 10% в ноябре, то аналитика кассовых чеков по стране дает другие данные – рост стоимости сахара составляет 30%. И так по многим продуктам питания».

Разница в официальных и наблюдаемых показателях возникает еще и из-за того что Росстат считает инфляцию по потребительской корзине, которая у всех семей разная и на деле редко соответствует тому перечню товаров, за которыми люди реально ходят в магазин, считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Поэтому, отмечает она, наблюдаемая инфляция на деле ближе к действительности, чем официальная.

Трудности перевода

С другой стороны, опросы не всегда корректно фиксируют настоящие впечатления людей от роста цен в магазинах. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов объясняет, что

когда людей спрашивают об их оценке инфляции, они больше отвечают не на вопрос «Как изменились цены», а на вопрос «Стали вы тратить больше или меньше». Если «больше», то люди интуитивно считают, что инфляция подскочила, если меньше, то «растет, как обычно». А снижения цен, как правило, люди не замечают, считая их временными скидками.

«Например, каждый год в декабре россияне стабильно ожидают роста цен, хотя в декабре инфляция обычно средняя. Это связано с закупками на Новый год, с зимним сезоном. Людям кажется, что цены выросли, потому что реально они потратили больше, – говорит аналитик. – Плюс сказывается ожидание следующего года, поскольку считается, что каждый следующий год приносит рост цен, причем сразу в январе».

Зачастую ожидание роста цен в новом году сбывается сразу же из-за того что во многих регионах с января индексируют проезд в транспорте и стоимость услуг ЖКХ. Это – то, что люди замечают сразу, и это естественным образом сказывается на их ощущении инфляции. Более того,

отдельные сообщения о росте цен тоже могут раздражать людей – как это было в декабре с ценами на сахар и подсолнечное масло (хотя реально в месяц на них тратится не более 200 рублей).

Рост цен может обвалить продажи

В целом инфляция в 2-4% считается оптимальной для развития экономики, поскольку предприятия могут постепенно поднимать стоимость своей продукции, отмечает Дмитрий Иванов из Klopenko Group. Но это работает только в том случае, если растут зарплаты населения. В результате в этом году получается, что реальные доходы населения, по словам эксперта, упадут где-то на 10-12%, и текущий уровень инфляции может превратиться в дополнительный фактор падения спроса.

«Если курс рубля останется на текущих уровнях, дальнейшего сжатия спроса может не произойти. Но если доходы граждан продолжат снижаться – а это возможно, так как около половины работодателей намерены продолжить сокращение персонала и зарплат – спрос будет стагнировать.

Это сдержит рост инфляции, но приведет к падению оборотов и прибыли предприятий и ритейла», – опасается Дмитрий Иванов.

Отчасти текущая инфляция помогает быстрее восстанавливаться экономике после кризиса. В России еще никогда не было такой низкой ключевой ставки (4,25%), и ее удержание на текущем уровне было бы невозможно, если бы реальная инфляция была сильно выше 4%, уверен Валерий Емельянов из «Фридом Финанс». Суть этого явления в том, что

дешевые кредиты способствуют поддержанию спроса, в том числе инвестиционного: компании занимают в банках и долговом рынке по самым низким ставкам, чем когда-либо.

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» считает, что в следующем году инфляция будет снижаться и не превысит уровень 4% из-за восстановления экономики от пандемии, роста цен на нефть и укрепления рубля.

Тем не менее, в пользу инфляции будет играть достаточно много факторов. Среди них Валерий Емельянов обозначил накопленную девальвацию рубля и структурную инфляцию, которая является частью российской экономики. К ней, в частности, относятся рост тарифов транспортных и топливных монополий, которые стабильно поднимают цены на свои услуги вне зависимости от кризисов, просто потому, что конкуренция в данных отраслях отсутствует. Как следствие, растут тарифы ЖКХ, а за ними и все прочие цены в стране.