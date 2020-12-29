В пользу Молдавии: Цуркан признали виновной в шпионаже против России

Уроженка Молдавии Карина Цуркан, которая ранее была членом правления энергетической компании «Интер РАО» признана Мосгорсудом виновной в шпионаже против России, передает РИА «Новости». Он приговорил Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор изначально настаивал на 18 годах лишения свободы, защита утверждала, что обвиняемую необходимо оправдать. Помимо срока, ее приговорили к изъятию 656 млн рублей, которые обратили в доход государства.

Реклама

По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, деньги, которые суд решил изъять, его подзащитная заработала во время ведения бизнеса.

«Карина Цуркан обеспеченный человек, работала в бизнесе, руководила одним из самых мощных направлений «РАО». У нее были доходы, сопоставимые с изъятым. Но наши процессуальные оппоненты никак не мотивировали основу решения об изъятии этих денег», — сказал адвокат.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры России заявили, что Цуркан получала деньги за информацию, предоставленную молдавским спецслужбам. Следствие уверено, что она с июня по сентябрь 2015 года, являясь гражданкой Республики Молдова до 2016 года, из корыстных целей хранила с целью передачи и передала представителям иностранного государства (СИБ Республики Молдова) сведения, составляющие государственную тайну.

При этом действовала она умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, добавили в Генпрокуратуре. «За период конфиденциального сотрудничества с указанной спецслужбой Цуркан получала денежные средства в крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Дело Цуркан рассматривалось в закрытом режиме коллегией из трех судей. Материалы дела маркированы грифом «секретно».

«Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Цуркан. Павлов добавил, что пока вопрос о подаче прошения о помиловании не обсуждался.

Адвокат также выкладывал в соцсетях постановление о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой в окончательной редакции. В нем говорилось, что она негласно работает со спецслужбами своей родины с 2004 года под псевдонимом Карла. После этого она стала работать в энергетической компании «Интер РАО», где имела доступ к секретным документам.

Кроме того, в 2015 году Цуркан, по версии следствия, получила от на тот момент замминистра энергетики Вячеслава Кравченко «сведения по вопросам внешней политики Российской Федерации в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины». Эти данные она передала по закрытым каналам иностранной спецслужбе.

Следствие, как отмечает РИА «Новости», считает, что преждевременное распространение этой информации могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями. Кроме того, их могли использовать против безопасности России. Российские правоохранители уверены, что за работу она получала вознаграждение в крупном размере. При этом, как отмечал адвокат Павлов, сумму этого вознаграждения Следственное управление ФСБ не уточняло.

Сторона защиты, в свою очередь, неоднократно обращала внимание, что непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача.

В СИЗО Цуркан попала в июне 2018 года.

в январе этого года ей изменили меру пресечения. Кроме того, ей запретили общаться со свидетелями по этому делу. Но уже в феврале Цуркан вновь попала в изолятор по решению кассационного суда.

Свою вину Цуркан не признала, назвав уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за принципиальности и неподкупности.