Универсальный платежный адрес: ЦБ намерен облегчить клиентам смену банка

Упростить переход клиентов из банка в банк предложил ЦБ РФ. Для этого потребуется проработать и ввести механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

Реклама

Об этом во вторник 29 декабря сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Документ разрабатывается сейчас банковским сообществом.

ЦБ при этом намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк. Технические детали нового сервиса не уточняются.

Механизм может быть запущен только при востребованности на рынке, отмечает ЦБ.

Как предполагается, запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен способствовать развитию конкуренции.

Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан и порядка 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывает ЦБ. Такая ситуация может привести к ограничению возможности для клиентов в использовании услуг других банков. То есть, банковские продукты других кредитных учреждений становятся невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока, предупреждает регулятор.

У каждого по три банка

Первый вариант стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы регулятор представил еще в прошлом году. Обсуждение проекта продолжится в следующем году. В нем отражена задача снижения стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.

Сложная процедура смены банка (открытие и закрытие счета, перенастройка информационных систем при переносе автоплатежей из одного интернет-банка в другой и т.п.) действительно способствует монополизации рынка, отмечают эксперты. «Даже если у потребителя есть выбор, он им не пользуется, так как не хочет тратить время и силы на открытие нового счета и закрытие старого», — комментирует изданию исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Регламентация процедуры смены банка впервые появилась в ЕС, добавляет эксперт. там это выглядит следующим образом: клиент подает заявление об открытии счета и дает доверенность новому банку на взаимодействие с банком-донором (старым банком). «Новый банк подает поручение о закрытии старого счета, перевода остатка и так далее. Банк-донор еще некоторое время пересылает входящие переводы на новые реквизиты потребителя», — поясняет Шуст.

Впрочем, острой потребности в таком механизме сейчас нет, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Она отмечает, что клиенты обычно предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью. Но если комиссии за услуги начнут расти, то востребованность единого универсального адреса вырастет.

Скептичен и партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. У большинства физлиц из всех платежей — это только зарплата, а переводы между гражданами можно проводить по номеру телефона. Если универсальный платежный адрес не заменит другие банковские реквизиты (БИК, корреспондентский счет и т.п.), то он не будет востребован и среди предпринимателей, считает эксперт.

Стоимость платежей можно снизить

В стратегии, которую готовит Центробанк с целью развития конкуренции, имеется еще одно предложение: введение института небанковской организации как независимого поставщика платежных услуг. В России, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю рынка занимают занимают два крупнейших участника, отмечает ЦБ, не называя этих игроков.

ЦБ предлагает ориентироваться при решении этой проблемы на другие страны, где уровень концентрации в платежной сфере ниже. Например, на США. Там примерно половина активов банковской системы приходится на четыре крупнейших банка. Доля каждого из них на рынке платежей составляет примерно 15%, и они активно конкурируют между собой.

ЦБ ранее уже заявлял о желании выдавать лицензии небанковским организациям на предоставление платежных услуг. Но сейчас в России небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками, уточняется в проекте стратегии ЦБ. По мнению главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, новый подход привлечет на рынок новых игроков — мобильных операторов и ритейлеров. Они смогли бы пользоваться своей инфраструктурой и базой клиентов. В итоге это снизит для клиентов стоимость платежей или даже сделает их бесплатными, считает эксперт.