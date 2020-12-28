«Бизнес любит поплакать»: Титов рассказал Путину о состоянии предприятий

Связанные с коронавирусом проблемы задели более 80% российских предприятий, но больше половины из них получили поддержку. Такие данные представил президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече в понедельник, 28 декабря.

«83,7% – это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше 50% из них получили поддержку, спасибо большое.

Был целый ряд мер поддержки реализован, — заявил Титов. Он считает, что «удалось сохранить экономическую стабильность в стране».

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Тем не менее бизнес-омбудсмен признал, что ситуация остается тяжелой. Особенно пострадал самый малый бизнес, который работает непосредственно с потребителями.

По результатам опроса, на который ссылался на встрече с президентом Титов, у 19% предприятий снижение выручки превысило 80%, 3% процента уже закрылись, две трети оценивают свои шансы на выживание 50 на 50. Только 13% компаний заявили, что работали стабильно и наращивали обороты. Титов уточнил, что в последнем социологическом опросе приняли участие 5 тыс. предпринимателей. Подобный анализ проводится каждые две недели.

Любят поплакать

Доложив президенту о ситуации, бизнес-омбудсмен предложил обсудить дополнительные меры по улучшению ситуации для предпринимателей. Титов попросил Путина пересмотреть текущие требования по сохранению занятости. Чтобы поддержать ее во время пандемии ранее были введены кредиты бизнесу под 2% на восстановление деятельности, в случае сохранения 90% штата такой кредит и проценты по нему должны быть списаны. Как отметил уполномоченный по защите прав бизнеса, эта мера стала у предпринимателей самой востребованной — ей воспользовались 38,6%.

Программа действует с 1 июня 2020 года, срок погашения кредита — 1 апреля 2021.

«Мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90 процентов [штата], и тогда ты вообще не возвращаешь кредит, — попросил президента Титов. — Если можно было бы снизить эту планку до 80%, потому что у многих, к сожалению, происходят процессы, которые предприниматели не могут сами контролировать».

В качестве примера он привел то, что многие уходят сами из-за повышения пособия по безработице, и предприниматели малого бизнеса не всегда могут сдерживать увольняющихся сотрудников. В случае, если предпринимателю все-таки придется возвращать такой кредит, Титов предложил разрешить вернуть половину.

Президент пообещал обдумать предложение, а также поручить правительству принимать во внимание увольнение по собственному желанию.

Другой популярной мерой поддержки в пандемию стала налоговая реструктуризация, доложил Титов. Ей воспользовались 52,3% предпринимателей, но 49,5% заявили, что не смогут вернуть налоги даже после отсрочки.

«Понятно, что бизнес любит поплакать иногда, но тем не менее…Понятно, что это сложная мера, тем более что если бы не было этой второй волны...», — прокомментировал необходимость действий Титов. Во втором квартале вообще прощали долги, заметил он и предложил погасить долги совсем маленьких предприятий в третьем-четвертом квартале.

Президент напомнил, что списание долгов во втором квартале связано с большим количеством ограничений и общенациональным локдауном.

«Здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний», — подчеркнул Путин. Тем не менее он согласился, что ситуация остается непростой и пообещал подумать над дополнительной поддержкой.

Ранее стало известно, что в 2020 году президент не будет проводить ежегодную предновогоднюю встречу с крупным российским бизнесом. Обычно она проходит в период с 25 по 28 декабря.

«В этом году ее не будет <...>, но это не значит, что диалога с бизнесом нет, — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее». Он также заявил, что все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса.

В разные годы на встречах с предпринимателями президент предупреждал их о готовящихся санкциях США, убеждал вкладываться в нацпроекты и возвращать капиталы в Россию.