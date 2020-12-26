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Смена площадки: на «Автоторе» может прекратиться сборка Hyundai

Hyundai может перенести производство с «Автотора» на свой новый завод

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Автогигант Hyundai завершил сделку по приобретению российского завода General Motors. Российский офис корейской компании пока не раскрывает причину этого приобретения, но все чаще появляется информация о возможном переносе с «Автотора» производства моделей Hyundai и Kia на новую площадку. Если это произойдет, то «Автотор» может прекратить существование, а часть мощностей будут проданы BMW, полагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».
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О том, что сделка по приобретению законсервированного завода GM в Шушарах закрыта, накануне сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в ходе итоговой конференции компании в 2020 году.

«Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Анализируем возможности нашего завода, потребности и перспективы рынка.

И, конечно, анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что проект в Шушарах носит долгосрочный характер — мы смотрим на горизонт 5-8 лет.

Поэтому пока преждевременно говорить о конкретных моделях и объемах, но в следующем году в июле мы сможем вам представить нашу производственную программу новой площадки», — заявил Алексей Калицев.

Сумма сделки не разглашалась, но американский концерн, приступивший к строительству своего завода в 2006 году, в общей сложности инвестировал в него около $300 млн. В разное время на конвейере в Шушарах производились модели Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Captiva, Cruze, Opel Antara и Astra. Производственные возможности завода позволяют выполнять сборку, окраску и сварку кузовов.

Завод был законсервирован в середине 2015 года, после того как американский концерн принял решение о сворачивании бизнеса в России.

Многие эксперты автомобильной отрасли восприняли этот шаг, как политический жест американской корпорации в период острого противостояния России и США. Расчетная мощность предприятия на тот период составляла 70 тыс. машин в год, при максимальной — до 100 тыс. автомобилей в год.

До того, как Hyundai заинтересовался покупкой этого актива, на завод претендовали другие инвесторы. В частности в октябре 2017 года свою заинтересованность в этом предприятии проявило узбекское правительство в лице полугосударственного завода GM Uzbekistan. В частности сообщалось, что узбекская сторона рассчитывала с помощью этой площадки получить беспошлинный доступ на российский рынок, а также стать участником специального инвестиционного контракта (СПИК).

В январе прошлого года санкт-петербургский завод GM пыталась выкупить российская «дочка» белорусского концерна «Юнисон». Соответствующая заявка даже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы. За счет этой площадки белорусы смогли бы наладить в России сборку китайских моделей Zotye. Однако эта сделка также не состоялась.

У концерна Hyundai уже есть один завод полного цикла в Санкт-Петербурге.

Сейчас там производятся модели Solaris, Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Кроме того, корейский гигант по договору контрактной сборки выпускает на мощностях «Автотора» модели Kia K5, K900, Seltos, Soul, Picanto, Optima, Sportage, Ceed, Cerato, Stinger и Mohave, а также модели Hyundai Sonata, Tucson, Santa Fe, Elantra, Genesis G70, G80 и G90.

Ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщало со ссылкой на свои источники в Смольном, что решение Hyundai о покупке второго завода в непосредственной близости от первого связано именно с тем, что корейцы планируют перенести свои модели с «Автотора».

Это стратегически оправданное решение — Hyundai постепенно окружает себя под Санкт-Петербургом собственными поставщиками, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Ожидаемо, что концерн решил купить пустующую площадку, чтобы оптимизировать логистику автокомпонентов. В июле этого года корейцы сообщили, что запустят через год там же моторный завод мощностью 240 тысяч агрегатов в год.

«Банальные соображения экономики подсказывают, что если логистическое плечо можно сократить, то это будет сделано.

Калининград, будем честными, с точки зрения производства очень не удобен: сначала машинокомплекты и компоненты везут с большой земли в этот анклав.

Затем оттуда собранные машины доставляют на большую землю. Это неудобно и затратно. Вдобавок «Автотор» за каждый собранный автомобиль взимает плату — не логичнее ли эти деньги оставлять в компании?» — поделился своим мнением с «Газетой.Ru» Ифанов.

В пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в ответ на запрос «Газеты.Ru» не подтвердили и не опровергли информацию о вероятном поэтапном переносе производства с «Автотора» на свой новый завод.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» определит планы по дальнейшему использованию завода позднее с учетом экономической ситуации в России и спроса на авторынке. Из-за эпидемиологической ситуации в настоящее время сложно говорить что-либо о конкретных сроках начала производства», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью производственного подразделения Hyundai Мария Мальцева.

В пресс-службе «Автотора» в ответ на аналогичные вопросы отказались от комментариев.

Решение о переносе производства не вызывает сомнений у независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева. Эксперт убежден, что помимо этой цели покупкой завода корейцы также пытались избавиться от потенциального конкурента в лице китайских компаний, которые также могли претендовать на законсервированный актив GM.

«Похоже уход Hyundai с «Автотора» — это лишь вопрос времени. Другое дело, что калининградскому заводу без контракта с корейцами будет тяжело остаться на плаву. Полагаю, что в итоге с большой долей вероятности BMW выкупит «Автотор» или какие-то его мощности. Время контрактной сборки прошло, в нынешнем виде она никому не интересна», — заключил Бургазлиев.

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