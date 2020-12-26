Бриллианты вместо носков: что россияне дарят на Новый год

Пандемия, которой ознаменовался уходящий 2020 год, повлияла и на то, как россияне выбирают подарки. К примеру, из-за перехода на дистанционный формат работы они приобретают все меньше презентов для коллег и знакомых и уделяют больше внимания родным и близким, рассказали «Газете.Ru» в Wildberries. Покупать подарки в этом году предпочитают онлайн, и тратят на них, как правило, больше денег, чем в прошлом году.

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Одной из самых ярких тенденций при выборе новогодних подарков в 2020 году можно назвать стремление россиян приобретать более дорогостоящие подарки — для самых близких. Это стало возможным благодаря экономии средств из-за снижения социальной активности и отсутствия заграничных поездок на новогодних каникулах, считают в Wildberries.

В top-10 самых популярных новогодних подарков вошли:

телевизор группы Smart TV с функцией голосового управления, смартфон с объемом памяти 64Gb, робот-пылесос, шуба из натурального меха, рожковая кофемашина с классическим капучинатором, фитнес-браслет, ювелирные серьги из золота с драгоценными камнями, конструктор Lego с набором радиоуправляемых машин, ноутбук с диагональю 15,6 дюйма и компьютерное кресло.

Выросли траты и на более бюджетные подарки. Например, средняя сумма покупки подарочных наборов косметики в первые три недели декабря увеличилась на 22% по сравнению с декабрем 2019 года, набора декоративной косметики и подарочного набора сладостей — на 23%.

Аналитики маркетплейса также заметили, что в этом году пользователи приобретали меньше мелких подарков — сувениров, праздничных статуэток и свечей, наборов товаров для дома. Также стали реже приобретать в качестве подарков свитера, шарфы и носки, которые пользовались популярностью в прошлые годы. В маркетплейсе предполагают, что это может быть связано со снижением необходимости дарить подарки коллегам из-за смены формата работы.

В Ozon также считают, что пользователи готовы потратить на новогодние подарки сэкономленные в этом году на путешествиях деньги. По данным маркетплейса, популярными подарками в этом году станет электроника — телевизоры, игровые приставки, фитнес-браслеты и наушники. Продажи в этой категории с начала декабря выросли почти на 60%. Спросом в качестве новогоднего подарка также пользуется мелкая бытовая техника — с первых чисел декабря ее стали покупать в 1,5 раза чаще.

Пользователи AliExpress, которые традиционно закупают подарки для Нового года в октябре и ноябре, также выбрали более дорогие вещи: телефоны (рост в 2,5 раза к прошлому году), игрушки и товары для хобби (в 2,5 раза), VS-товары (в 3,5 раза), техника для дома (в 3 раза), освещение (в 2,3 раза). По сравнению с ноябрем прошлого года зафиксирован повышенный спрос на товары для автомобилей и мебель.

Почти половина россиян в этом году покупает подарки в интернете, делают вывод аналитики «AliExpress Россия» и ResearchMe в совместном исследовании. 40% респондентов ответили, что предпочитают делать праздничные покупки на интернет-площадках и маркетплейсах, однако 74% опрошенных признались, что не обходят стороной торговые центры (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Остальные выбирают подарки в ближайших магазинах, делают их сами или посещают новогодние ярмарки хендмейда.

Смещение в онлайн подтверждают и данные Watcom. Эксперты в оценке потоков посетителей рассказали «Газете.Ru», что трафик в торговых центрах в 2020 году в предновогодний период действительно сократился. Так, в первые три недели декабря в торговых центрах Москвы трафик был на 26,4% меньше, чем в прошлом году, Санкт-Петербурге — на 29,2%, Екатеринбурге — на 24,4%, Казани — на 33,1%.

Еще одна новогодняя тенденция 2020 года — стремление получше обустроить и украсить жилище.

На AliExpress в этом году стали чаще заказывать разнообразные гирлянды, новогодние аксессуары, неоновые снежинки, а также экологичные новогодние украшения — войлочные елки и деревянные игрушки на елку. Средний чек на новогодние украшения на Ozon вырос на 70% в годовом сопоставлении и превысил 2 тысячи рублей.

О высоком спросе на товары и аксессуары для новогодних праздников — подарки, украшения для дома и праздничного стола — рассказали и в ИКЕА. Большой популярностью пользуются бархатные чехлы на подушки, теплые пледы, посуда, подсвечники и игральные карты, сообщили в компании. По итогам декабря в ИКЕА ожидают рост продаж в этих категориях на 14% год к году. В магазинах Jysk россияне активно покупают к праздникам свечи и подсвечники, а также елочные игрушки, гномов и праздничную упаковочную бумагу.