Американская мечта УАЗа: «Патриот» десантировался на авторынок США

У Ульяновского автозавода появился первый американский дилер, который будет торговать всеми моделями российского автопроизводителя на рынке США. Информация об этом появилась в официальном аккаунте завода в соцсети «Вконтакте».

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«География присутствия УАЗ растёт с каждым годом. В 2020-ом на мировой карте появилась новая точка — официальный дистрибьютор УАЗ теперь есть и в Соединённых Штатах Америки. Им стала компания Bremach Inc.

И это только начало!

В октябре два сертификационных «Патриота» в комплектации «Статус АТ» прибыли в Калифорнию. А сейчас зарубежные партнёры при активном содействии инженерно-технической службы УАЗ ведут ходовые испытания», — говорится в сообщении компании.

Компания также подчеркнула, что после прохождения необходимых тестов планируется запустить процесс сертификации, вслед за этим «ульяновские внедорожники отправятся покорять обширную территорию континента».

«США зовут страной больших возможностей, и мы готовы воплотить свою американскую мечту!», — пообещали на заводе.

В пресс-службе ульяновского автопредприятия «Газете.Ru» подтвердили свой интерес к американскому рынку и «видение своих перспектив на нём», но подробности пообещали раскрыть позже.

На сайте Bremach в Калифорнии уже появилась информация о внедорожнике «УАЗ Патриот»: для местного рынка он переименован в Bremach Taos, а пикап на базе «Патриота» получил наименование Bremach Brio.

На оба автомобиля уже открыт предзаказ,

в случае внедорожника базовая цена автомобиля составляет $26,4 тыс. (1,96 млн рублей), а пикапа — $27,9 (2,1 млн рублей). В России базовая цена внедорожника «Патриот» составляет 890 тыс. рублей, пикапа — 910 тыс. рублей соответственно.

Таким образом отечественный производитель будет продавать американцам свои модели вдвое дороже, чем россиянам.

Компания Bremach уведомила, что на русские автомобили предоставляется пятилетняя (или 60 тыс. миль пробега — в зависимости от того, что наступит первым) кузовная гарантия «от бампера до бампера». На мотор американский дилер «УАЗа» дает гарантию 120 тыс. миль пробега или 10 лет эксплуатации.

«Надежная и прочная конструкция кузова на раме, с подключаемым по требованию полным приводом уже в базовой комплектации. Автомобиль полностью приспособлен к бездорожью. В особо тяжелых условиях пониженный ряд в трансмиссии 4x4 обеспечивается через двухскоростную раздаточную коробку», — перечисляет американский дилер преимущества российской продукции.

Опционально для американских УАЗов предлагаются мощная лебедка, блокировка заднего дифференциала, а также легко устанавливаемая «надстройка» кузова для пикапа и пакет доработок для буксировки прицепа.

«Этот автомобиль в высшей степени современный и прекрасный, он подходит в качестве «машины на каждый день» в городе или на шоссе», — прорекламировал дилер новый товар.

Шансы «УАЗа» на американском рынке равны нулю, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Эксперт указывает на то, что, к примеру, куда более современный пикап Ford Ranger (от $24,4 тыс.) и то более доступен на на американском рынке, чем ульяновские машины. Более мощный и надежный пикап Ford F-150 (самая популярная модель на американском рынке — от $28,9 тыс.) стоит почти столько же, сколько просит калифорнийский дилер за пикап «Патриот».

Помимо высоких цен препятствием для УАЗа может стать процедура сертификации на американском рынке — в США требования по безопасности намного жестче даже, чем в Евросоюзе. В частности Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в одном из испытаний разбивает автомобили не о деформируемый барьер, а о жесткий.

Причем по методике Euro NCAP, к которой готовили УАЗ «Патриот», уровень перекрытия во время сертификационного краш-теста составляет 40%, а американцы разбивают машину о барьер с 25-процентным перекрытием. Фактически лишь четверть передка машины принимает удар, что дает совсем иную картину повреждений.

«Я думаю, что УАЗ «Патриот» просто разойдется по швам от такого удара», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

В 2016 и 2017 году российская автомобильная газета «Авторевю» проводила краш-тесты внедорожника УАЗ «Патриот» по методике идентичной Euro NCAP. В обоих испытаниях машина получила низкую оценку безопасности. Внедорожник получил одну «звезду» безопасности из пяти возможных за высокий риск для жизненно важных органов водителя и пассажиров.

«Думаю, что, если ульяновцам и получится сертифицировать автомобиль, то продажи его будут штучными. Расчет может быть только на тех, кто по какой-то причине испытывает ностальгию по Советском Союзу. В остальном на этом рынке очень много более доступных и более современных машин с надежным полным приводом», — заключил Бургазлиев.