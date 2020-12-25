Зона комфорта: Новак назвал оптимальный диапазон цен на нефть

Для восстановления уровня добычи нефти в России наиболее комфортен диапазон цен в $45-55 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — предупредил Новак.

Оптимальной цену $45-55 за баррель можно считать в том смысле, что при ней традиционно добывающие нефть страны смогут продолжать плавно восстанавливать добычу, не опасаясь значительной потери доли рынка из-за активности независимых от ОПЕК+ производителей,

объясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Он отмечает, что любую цену нефти выше той, которая заложена в бюджете, можно назвать комфортной. Минфин РФ не закладывает в трехлетний бюджет на 2021-2023 годы цену нефти выше $43-44 за баррель, говорит он.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин считает, что комфортная цена на нефть в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года — это $50 за баррель, что как раз и является средним уровнем для названного диапазона.

«Это совпадает с текущим видением сбалансированной цены на нефтяном рынке, которая скорее даже находится в верхней части диапазона. Нефть сейчас торгуется выше $50 за баррель, так как на рынке смотрят уже на год вперед, когда эпидемиологические риски ослабнут. В ближайшие же месяцы, очевидно, сохраняется высокая неопределенность относительно восстановления спроса», — отмечает собеседник «Газеты.Ru». Он напоминает, что именно поэтому ОПЕК+ будет встречаться каждый месяц, начиная ‪с 4 января‬, для решения вопроса относительно наиболее оптимального уровня добычи организации, чтобы не дестабилизировать рынок.

Диапазон $45-55 за баррель нефти Brent не совсем оптимальный для России. Гораздо лучше было бы, например, при цене выше $70 — как было в начале 2020 года до пандемии, говорит главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Однако цену около $50 эксперт считает приемлемой для экономики.

Дальнейшее движение в 2021 году зависит от множества разнонаправленных факторов, отмечает Гойхман. Это, в частности, успешность борьбы с пандемией и воздействующие на спрос темпы восстановления роста мировой экономики. По предположению эксперта, спрос будет отставать от динамики 2019 года, и существенного его повышения не стоит ожидать до второго-третьего квартала, когда станут проявляться возможные позитивные результаты вакцинирования. Марк Гойхман также обращает внимание на тот факт, что

ограничивать потребность со временем станет и намечающийся переход к политике декарбонизации, провозглашаемый в США, ЕС, Китае. Пользователи во всё большей степени станут ориентироваться на альтернативные источники энергии, поскольку доктрина предусматривает ограничения, штрафы за чрезмерное использование углеводородов.

Однако, исходя из данных инвентаризации запасов нефти, выполненной в схожих макроэкономических условиях, восстановление добычи нефти в ближайшие 1-2 года возможно, считает старший консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Он подчеркивает, что для дальнейшего поддержания уровня необходимы стимулы для инвестиций. По мнению эксперта, одним из потенциальных механизмов может быть «аплифт» — повышающий коэффициент на вычет новых инвестиций в бурение. По оценкам VYGON Consulting, его внедрение уже к 2025 году обеспечит не менее 25 млн т/год дополнительной добычи.

Наиболее реалистичным прогнозом Марк Гойхман считает сценарий, при котором цены в первой половине года несколько снизятся из-за описанных выше обстоятельств, в диапазон $40-45 за баррель. Во втором полугодии, при благоприятном развитии конъюнктуры и восстановлении деловой активности в мире, они способны подняться к рубежам выше $55-57 за баррель Brent. При такой динамике экономика России, при прочих равных условиях, может действительно показать рост ВВП на 2-3% в 2021 году, считает эксперт.

«Привязка к нефти вновь актуальна. Продажи Минфином и ЦБ валюты в начале 2021 года может значительно снизиться. Нефть — один из основных факторов поддержки притока экспортной валютной выручки. Даже несмотря на то, что доля нефтегазовых доходов в бюджете 2021 года снизится до трети от всех поступлений», — отмечает Евгений Миронюк.

Граждане, в свою очередь, основное влияние цен на нефть ощутят за счёт их тесной связи с курсом российского рубля. Непосредственные продажи экспортерами нефти валютной выручки на внутреннем рынке усилят своё влияние на курс, так как по-прежнему основу экспорта формируют углеводороды, резюмирует аналитик.