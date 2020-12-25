Хорошая мина при очень плохой игре: чем обернется Brexit на нынешних условиях

Заключенное между ЕС и Великобританией соглашение, которое ляжет в основу экономических отношений двух стран после окончания переходного периода Brexit, насчитывает две тысячи страниц и регулирует объем торговли равный 660 млрд фунтов, пишет немецкое деловое издание «Виртшафтсвохе» (WirtschaftsWoche), при этом называя Brexit «жестким во всех отношениях».

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Европейские политики стараются преподнести это соглашение как компромисс, выгодный для всех сторон сделки. По словам британского премьера Бориса Джонсона, установленные договоренности вернули Великобритании контроль над своими деньгами, законами, торговлей, границами и рыболовством. При этом, по его словам, если какая-то из сторон начнет притеснять другую, то эту проблему можно будет решать на равноправных и суверенных началах через арбитраж.

«За эту сделку стоило побороться. Теперь у нас есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Это защитит наши интересы в ЕС, обеспечит честную конкуренцию и обеспечит предсказуемость для наших рыболовных сообществ. Европа движется дальше», – дала высокую оценку итогам переговоров и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Наличие компромисса в заключенной между Лондоном и Брюсселем сделке увидел и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, отметивший все же, что ЕС так или иначе проучил своего партнера, чтобы другим странам «было неповадно».

Вместе с тем ученый отметил, что Лондон и так был довольно своеобразным членом ЕС, но в любом случае полного разрыва их тесных экономических связей не случится.

«Слишком сильно интегрированы не только экономики, но и политические связи, – уверен Сергей Федоров. – Ведь те же Лондон и Париж, являясь ядерными державами, очень тесно взаимодействуют по этому вопросу, и я не жду, что эта ситуация как-то в корне переменится».

Кто на очереди

Разумеется, беспрецедентный пример осуществившегося выхода государства из состава ЕС может породить мнение о том, что другие страны могут последовать примеру Великобритании. В частности,

этим неоднократно угрожала Италия – одна из самых проблемных экономик объединения. А год назад датский Saxo Bank предсказывал, что ЕС покинет Венгрия. Но такой вариант развития событий, по мнению Сергея Федорова, попросту невозможен

«Вряд ли кто-то еще последует примеру Великобритании хотя бы потому, что Лондон был одной из ведущих экономик объединения, – объясняет ученый. – Большинство стран, входящих в ЕС, гораздо слабее по экономическому и политическому потенциалу, и с Великобританией конкурировать просто не могут. Вне блока такие страны не будут представлять из себя ничего значимого в мировом масштабе».

В любом случае главной цементирующей силой Евросоюза является тандем Германии и Франции, даже несмотря на противоречия, возникающие между этими двумя странами. В беседе с «Газетой.Ru» ученый отметил, что

эта политическая пара основана не только на тяжелых уроках истории, но и на том, что вместе они довольно хорошо друг друга дополняют – Германия с ее сильной экономикой и относительно слабой политикой и Франция с ее более слабой экономикой, но значительно более сильным геополитическим положением (это единственная страна в Европе, обладающая ядерным оружием и являющаяся постоянным членом Совбеза ООН).

Выстрел в ногу

Вдобавок, перед тем, как инициировать начало выхода из ЕС какой-то другой стране, придется обратиться к опыту Великобритании и проанализировать, что случится с ее экономикой по итогу Brexit. И здесь действительно будет на что посмотреть.

В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что больше всего от сделки в нынешнем виде пострадает одна из главных экономических отраслей страны – финансовая.

Проблема в том, что в финальный текст соглашения так и не попала схема разграничения секторов, связанных с предоставлением различных услуг. Получается, что

разрыв инвестиционной и банковской панъевропейской системы все равно пойдет по жесткому сценарию, и по сути перемещение активов и валют через Ла-Манш теперь будет выглядеть так же, как полвека назад. Разумеется, это вынудило многие крупные компании перенести свои головные офисы из Лондона во Франкфурт и Париж.

«Одними из первых это сделали американские банки Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sachs. Это простой расчет: британский рынок с населением 66 млн человек для них менее значим, чем рынок континентальной Европы с населением 450 млн. Ни культурный контекст, ни общий язык, ни преимущества английского права не заставили их остаться в Лондоне», – объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Тем не менее, на фондовые рынки это никак не повлияло, причем ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии – все они находятся на подъеме в последние два месяца, поскольку в принципе все уже свыклись с Brexit'ом за последние 4,5 года. К тому же,

Лондон вне зависимости от отношений с ЕС останется первой по значимости европейской биржей, где торгуются и нефть, и золото, и размещают свои ценные бумаги крупнейшие компании со всего мира.

Что же касается макроэкономических последствий, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов сказал, что участники рынка заложили в цены выход Великобритании из ЕС, поэтому про сделку можно забыть на 3 месяца и ждать экономических данных по стране и Еврозоне за первый квартал нового года.

«Нужно ждать детали соглашения после юридической проверки и ждать первых эконмический показателей по ВВП Британии, а также данных по промышленному производству и розничным продажам за 1 квартал, чтобы оценить масштабы влияния торговой сделки», – подытожил эксперт.