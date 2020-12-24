Тревожный отдых: как инвесторам подготовиться к новогодним каникулам

Во время новогодних праздников у Мосбиржи выпадают сразу четыре подряд нерабочих дня: с 31 декабря по 3 января включительно. Вдобавок, торги не будут проводиться в Рождество 7 января. Санкт-Петербургская биржа не будет проводить торгов три дня подряд – с 1 по 3 января, а также 7 января, но в Рождество нельзя будет продать или купить ценные бумаги только российских эмитентов.

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В беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сказал, что не ждет особых потрясений в нерабочие дни, когда весь мир будет праздновать наступление 2021-го года.

«Несмотря на то, что другие биржевые площадки не будут работать только 1 января (США, ЕС, Азия), все же не стоит ожидать какого-то негатива. Рынки сильно зависят от официальных заявлений политиков и экономистов, но они тоже люди, и наверняка несколько дней будут праздновать Новый год и отдыхать»,

– говорит собеседник издания.

Но все же одно событие, которое потенциально может повлиять на мировые рынки эксперт назвал. Это – заседание технического и мониторингового комитета ОПЕК+, которые пройдут 3 и 4 января.

«Если альянс решит не увеличивать добычу нефти на 500 тысяч баррелей (как планировалось ранее), это может негативно сказаться на котировках нефти и привести к снижению индексов мировых бирж, – говорит Артем Деев. – Такое решение возможно, так как новая мутация коронавируса в Великобритании и связанные с ней карантинные меры могут отразиться на потреблении «черного золота».

Но другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не согласились с этим мнением. Так, персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Печников отметил, что российские новогодние каникулы, вопреки расхожему мнению, являются далеко не самым спокойным периодом на финансовых рынках.

«Наоборот, в новый год многие биржевые площадки часто входят довольно активно, и фондовые индексы демонстрируют сильную динамику в первой декаде января. Торги на Московской бирже обычно проходят на пониженных объемах, однако акции наших компаний в это время движутся весьма динамично»,

– сказал эксперт.

В частности, Константин Печников вспомнил каникулы 2015-го года, когда только за официально нерабочие в России дни января рост индекса Мосбиржи составил около 10%, а за весь январь рынок вырастал более чем на 20%. А некоторые акции демонстрировали положительную динамику в несколько десятков процентов, ошеломляя инвесторов такими значительными ценовыми колебаниями.

В начале 2021 года эксперт тоже не ждет спокойных новогодних праздников. После мощного роста как зарубежных, так и российских акций во второй половине уходящего года, многие инвесторы небезосновательно опасаются за дальнейшую судьбу своих инвестиций, говорит эксперт.

Авторы профильного Telegram-канала «Сигналы РЦБ» выразили схожее мнение. По их словам, прямо сейчас российский фондовый рынок могут ждать сразу несколько неприятных сюрпризов, которые способны обрушиться на него в любой момент.

«В первую очередь это, конечно, конкретика по санкциям за отравление Алексея Навального, хакерские атаки или «Северный поток – 2», – сказал собеседник издания, добавив к этому неопределенность по рынку нефти, о которой говорил и Артем Деев из AMarkets. Тем не менее, значительных предпосылок к тому, чтобы все эти риски проявились именно на новогодних праздников эксперты Telegram-канала не видят.

С другой стороны, «Сигналы РЦБ» припомнили, что

в уходящем году торги открылись с полным ощущением того, что вот-вот начнется третья мировая война, так как Дональд Трамп санкционировал направленный ракетный удар для убийства генерала Касема Сулеймани.

«Народ покупал золотодобывающие компании и ждал худшего, но уже к концу выходных про это забыли», – сказал собеседник издания.

Как себя защитить

В целом собеседники «Газеты.Ru» отметили, что защитить себя от колебаний рынка в новогодние праздники можно. Артем Деев сказал, что для этого годятся те же защитные активы, что и в моменты сильных движений на рынках – золото и долларовые активы.

Константин Печников из «БКС Мир инвестиций» в качестве защитных активов привел в пример акции золотодобытчиков и компаний, значительная часть которых ориентирована на экспорт и генерирует стабильный поток выручки в валюте.

Авторы «Сигналов РЦБ» отметили, что специально готовить свой портфель к длинным выходным имеет смысл только инвесторам с горизонтом инвестирования до 2 недель – им лучше переждать в «кэше» или краткосрочных облигациях.

«Прочим инвесторам имеет смысл лишь зафиксировать убыток по убыточным позициями, при желании переоткрыть их, и, наоборот, отложить фиксацию прибыли в прибыльных до нового года активах, чтобы уменьшить свою налогооблагаемую базу за 2020 год. Каких-то радикальных ребалансировок можно не проводить», – подытожили «Сигналы РЦБ».