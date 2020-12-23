Не надо секретов: банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов

Банкам запретят отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Инициативу одобрила Госдума, закон вступит в силу в следующем году.

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Поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В настоящее время получить отказ в открытии счета или столкнуться с блокировкой уже существующего можно на основании любой подозрительной по мнению сотрудников банка операции, а также если у клиента нет достаточного количества документов, подтверждающих его добросовестность. Примечательно то, что банки в этом случае не обязаны объяснять, чем может быть мотивировано такое решение.

В результате такой практики могут пострадать как обычные граждане, лишаясь доступа к своим деньгам, так и добросовестный бизнес, теряя возможность расплатиться с поставщиками, контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать прочие операции, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Обновленный закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет подтверждающих его добросовестность документов. Так, отказ от обслуживания будет возможен только в случае обоснованного подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решения об отказах и блокировках при соответствующих подозрениях будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Нововведение касается как бизнеса, так и обычных граждан.

Мотивация блокировки счета должна предоставляться клиенту всегда, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, замораживать деньги на счетах не совсем этично и корректно, особенно когда нет мотивационной части объяснения.

«Если есть действительно подозрительные операции, то алгоритмически они будут просматриваться практически сразу. К примеру, снятие наличных через карточные счета после перевода от одного и того же юрлица или серийное снятие наличных в кассах разных магазинов в регионах», — уверяет эксперт. Он вспоминает, что на старте работы данного закона в ЦБ массово поступали жалобы по блокировке счетов без каких-либо причин – все покупки и переводы были стандартными для счета. По словам Кричевского, отсутствие необходимости мотивировать отказ в обслуживании и блокировке провоцировало особо предприимчивых граждан просто блокировать счета случайно выбираемых клиентов, либо делать это на заказ, с целью получить какую-то часть с этого счета.

Эксперт считает, что в идеале странные операции по счетам должны фиксироваться алгоритмически и анализироваться после отбора искусственным интеллектом и службой безопасности банка. Тогда не останется вопросов по случайной блокировке счетов после какой-либо нетипичной операции, связанной, к примеру, с крупным переводом денежных средств.

«Проблему также стоит искать в забюрократизированности некоторых популярных банков, где решения из одного отдела до другого могут доходить неделями. В большинстве кейсов такое происходит в банках с госучастием. Поэтому обновлять стоит не только механизмы отслеживания операций по отмыванию денежных средств, но и оптимизировать взаимодействие с клиентами, особенно когда их счета блокируются»,

— подчеркивает Кричевский.

Отказ банков в обслуживании и открытии счётов в случае сомнительных ситуаций — действительно распространенное явление, говорит руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов. Причину он указывают следующую:

«У банков нет другого работающего механизма обезопасить себя от претензий со стороны контролирующих органов. Другое дело, что, перестраховываясь, банки зачастую блокируют счета любого клиента, деятельность которого для кредитной организации не до конца понятна (а понятна ей, разумеется, должна быть только деятельность банковская)», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт считает, что возможность отказов и блокировок не стоит отменять полностью.

«Что остаётся банкам? Сообщения в Росфинмониторинг? Но ни у одного ведомства не хватит ресурсов проверить каждую сомнительную операцию. Не реагировать вовсе? Но это риск санкций против уже самого банка. Мне кажется, логичней было бы усовершенствовать тот механизм, который был (и, кстати, есть практически во всех «банковских» странах)»,

— предполагает Константинов. В качестве альтернативы он предлагает предусмотреть работающий судебный порядок рассмотрения споров между банками и клиентами в таких случаях.

В кредитных организациях, где четко выстроена экосистема для клиентов с применением передовых комплаенс технологий, блокировка счётов не является полем для злоупотреблений, а служит превентивной мерой, инструментом для воздействия на «сомнительного» клиента, говорит руководитель по методологии процессов финансового мониторинга «БКС Банка» Цовинар Узунян. Она отмечает, что чаще всего такой клиент — это «обнальщик». На сегодняшний день банки при возникновении сомнений запрашивали документы, подтверждающие и обосновывающие цель расходной операции, и когда клиент их не предоставлял, банк мог отказать ему в совершении операции. Но после принятия законопроекта банк лишается этого права и может отказать только на основании подтвержденных сомнений, разъясняет поправки эксперт.

«А как подтвердить сомнения, если клиент отказывается предоставлять документы? И тут возникает казус: как банкам действовать в подобной ситуации? Есть еще один инструмент воздействия на «обнальщика» — заградительные комиссии, но и тут законопроект запрещает брать повышенные комиссии за переводы на счета физлиц. По сути банки лишаются самых оперативных и действенных мер воздействия на «обнальщиков»», — предупреждает Узунян, добавляя, что плохая экономическая ситуация, снижение доходов и безработица в совокупности могут повлиять на востребованность у определенной категории лиц возможности подзаработать на данных изменениях.

Внесенные изменения повышают уровень принятия решения об отказе в обслуживании клиенту банка до должности руководителя или специально уполномоченного им лица. Основания для отказа в обслуживании не меняются. Поэтому нельзя сказать, что положение клиентов банков серьезно изменится, замечает партнёр и исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

«Граждане и организации по-прежнему должны быть крайне внимательны и аккуратны при проведении банковских операций — избегать транзакций с участием потенциальных правонарушителей, в полном объеме и в срок представлять документы и информацию по запросам банков», — предупреждает эксперт.

Действительно, часто действия банков по исполнению законодательства о противодействии легализации являются избыточными и даже наносят прямой вред клиентам. Но подобные полномочия, закрепленные в российском законе, предусмотрены и международными стандартами в сфере противодействия отмыванию денег — они содержат множество мер превентивного контроля за операциями, объясняет Бабенко. Чтобы российские банки были полноценными участниками глобальной банковской системы, а их добросовестные клиенты могли совершать международные операции и обслуживаться за границей, российские банковские правила должны быть не менее жесткими, чем общемировые, уверен эксперт.