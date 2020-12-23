Пострадают все: Госдума приняла новый закон о регулировании цен

В соответствии с принятым Госдумой новым законом правительство сможет самостоятельно вводить максимальные цены на социально значимые товары. По мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, это поможет оперативно реагировать на ситуацию с изменением продуктовых цен в стране.

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Такая возможность была у правительства и раньше, но воспользоваться ей оно могло только если продукты в регионах за месяц дорожали на 30% и выше, а предельный срок ограничений составлял 90 дней. С принятием нового закона допустимый срок не изменился, но ограничение в 30% роста цен было снято.

Новый закон касается в частности хлеба, муки, говядины, свинины и баранины (кроме бескостного мяса), всей курицы, кроме куриных окорочков, мороженой рыбы за исключением филе, а также куриных яиц, сливочного и подсолнечного масла, молока, сахара, соли, черного чая, риса, пшена, гречневой крупы, вермишели, картофеля, белокочанной капусты, моркови и репчатого лука.

В беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева сказала, что сама по себе такая мера при ее введении будет слишком разрушительной, если вместе с ней не устанавливать дополнительные ограничения. По ее мнению, это можно делать только на очень короткий срок и только в условиях действительно зашкаливающего роста цен. Но в целом, по мнению эксперта,

проблема состоит не в высоких ценах, а в низкой покупательной способности самых бедных слоев российского населения. И чтобы не приходилось ограничивать цены, в стране нужно проводить такую политику, которая приведет к росту реальных доходов населения.

Еще одна проблема с ограничением цен, по словам Светланы Авдашевой, заключается в том, что эта мера распространяется на всех россиян сразу, и заниженные в отношении рыночных цены будут доступны и тем, кто чувствует себя гораздо увереннее в финансовом плане. Из-за этого нарушается сама суть мер, призванных поддержать бедных граждан – то есть, ограничение цен в общем нельзя назвать селективным или адресным.

Сами продавцы и производители товаров тоже пострадают от ограничения цен, считает эксперт. «Первые страдают из-за того, что они не могут получить те деньги, которые рынок готов заплатить за товары, но это еще полбеды. Страшнее то, что такие ограничения их дезориентируют, – говорит Светлана Авдашева. – У нас может произойти рост спроса, но продавцы не смогут на это ответить повышением предложения из-за того, что цены фиксированы, а от этого пострадают уже покупатели».

Черный день для производителей

Экономический ущерб от установки максимально допустимых цен получат не только отдельные предприятия, но и, вполне возможно, целые отрасли производства. В разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Рыбной ассоциации Алексей Аронов отметил, что рыбная перерабатывающая промышленность в последние годы находится в очень тяжелом положении, в особенности в Северо-Западном регионе, который был полностью завязан на норвежской рыбе.

«После обмена санкциями и контрсанкциями многие предприятия там даже обанкротились, ведь они были вынуждены переходить на чилийскую заморозку, дальневосточную дикую рыбу, то есть ту продукцию, с которой они раньше дела не имели», – говорит эксперт.

Важно отметить, что

перерабатывающая отрасль сейчас очень сильно зависит не только от улова, но и конечного спроса на продукцию. Из-за того, что люди сейчас стараются покупать более дешевые продукты, вроде той же курятины, они отказываются от рыбы, хотя она в принципе не может заметно дорожать.

«Заморозка цен в первую очередь ударит по качеству продукции, и без того не слишком здоровое российское население станет еще менее здоровым, – говорит Алексей Аронов. – Но я все же рассчитываю, что цены на нее регулироваться не будут, поскольку их критического роста и произойти не может – в противном случае спрос на рыбу у нас окончательно обвалится».

Советское наследие

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в разговоре с «Газетой.Ru» тоже обозначил целый комплекс проблем, связанный с новым законом о регулировании цен.

«В документе обозначено, что регулирование касается только отдельных социально-значимых продуктов, и это очень важный момент, потому что сама логика этого списка – это продолжение ментальности советского периода дефицита товаров», – говорит он.

Если подробнее разобраться в этой проблеме, в те времена не было такого ассортимента мяса, который сейчас можно увидеть на полках, а ведь это – десятки наименований продукции из птицы, свинины, говядины или баранины.

При этом бескостное мясо зачастую дешевле, чем мясо на кости – например, корейка дороже бескостной лопатки. И получается, что сам перечень социально-значимых продуктов не отражает реальную современную структуру потребления. То есть,

фактически регулирование на принятый перечень может привести к ограничению роста цен более дорогие и премиальные позиции мясной группы, которые обеспеченные граждане и так могут себе позволить, в то время как на более дешевые товары никакого ограничения максимальных цен не будет.

«Тот же фарш является бескостным мясом, но в то же время и самым дешевым продуктом. А стейк «ти-бон» или «томагавк», которые стоят от трёх тысяч рублей за килограмм – это разве социально-значимые продукты?», – разводит руками Сергей Юшин.

Вторая часть проблемы состоит в том, что производители хотят работать в прогнозируемых условиях и согласно своим бизнес-планам. Все компании имеют бюджеты, согласно которым они платят за потребляемые ресурсы, выплачивают зарплаты, налоги, обслуживают кредиты и так далее. И эти бюджеты строятся на прогнозах рыночной ситуации – в нерыночной ситуации таких прогнозов будут искажены.

Вместе с тем эксперт признал, что ограничение цен на социально-значимые товары может привести к значительному ухудшению их качества, так как производители будут вынуждены экономить на производстве, чтобы в процессе сохранялась хоть какая-то экономическая целесообразность.

В противном случае есть три пути: производители либо начнут выводить продукцию из категории регулируемых товаров (то есть продавать мясо и кости отдельно), либо использовать более дешевые ингредиенты и низкосортное сырье, а вдобавок могут начать экономить на безопасности за счет более дешевых упаковок, не способных обеспечить продуктам необходимую антибактериальную защиту.

«Газета.Ru» направила запросы о перспективах регулирования цен российским ритейлерам, в числе которых – Metro, X5 Retail и сеть «Магнит», но никто из них не ответил на вопросы редакции.