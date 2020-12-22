Бум стартапов: в пандемию в России резко вырос венчурный бизнес

В этом году вложения бизнес-ангелов в российские технологические проекты увеличились почти втрое: в валовом объеме в этом сегменте общая сумма сделок выросла с 1,2 млрд рублей (в прошлом году) до 3,7 млрд рублей. Количество сделок увеличилось с 19 до 55. К такому выводу пришли эксперты журнала для предпринимателей Inc. Russia, проанализировав сделки с участием отечественных стартапов в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

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Сам же отечественный венчурный рынок в пандемический год увеличился почти в два раза — до 22 млрд рублей против 11,6 млрд рублей годом ранее.

По данным бизнес-журнала, самый большой рост показал сектор иностранных инвестиций, а наибольшее падение отмечается в сфере государственного инвестирования.

Сумма корпоративных инвестиций на рынке за год выросла вдвое — с 2,5 млрд рублей до 5,2 млрд рублей. Наиболее крупная сделка года — венчурный кредит на 3,7 млрд рублей, который взял онлайн-кинотеатр ivi у Альфа-банка, отмечается в исследовании. Сегмент частных инвестиций увеличился с 1,1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей. И здесь большую роль сыграла сделка российской игровой компании 110 Industries и Романа Абрамовича с кинопродюсером Сергеем Корнихиным, которые совместно вложили в этот проект $20 млн.

Частные фонды в этом году инвестировали в российские стартапы почти 2,3 млрд рублей, что на 64,3% больше в сравнении с прошлым годом, пишет Inc. Russia. Сектор государственных венчурных инвестиций в сравнении с прошлым годом напротив упал с 4,3 млрд до 3,1 млрд рублей. Средняя сумма сделки с отечественным стартапом выросла во всех категориях, кроме государственного сектора: падение в нем составило 44% — с 208,5 млн рублей до 117,3 млн рублей.

Продолжает снижаться и доля российских акселераторов — в этом году они отчитались о 16 заключенных договорах на сумму 90 млн рублей, а в прошлом году — о 45 на 209 млн рублей. В 2018 году с участием акселераторов было закрыто 107 сделок на рекордные 467 млн рублей.

Общая сумма венчурных инвестиций, в том числе государственных, по итогу года будут выше, поскольку исследование бизнес-журнала, очевидно, не учитывает сегодняшнее сообщение инвестиционной «дочки» ВЭБ.РФ — VEB Ventures. Последняя сообщила, что вложит 990 млн рублей в группу «Цифра», специализирующуюся на разработке цифровых технологий и роботизированной техники для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей.

Несмотря на пандемию кризисное время идеальный подходит для поиска стартапов,

вложения в которые в дальнейшем «выстрелят», убеждена старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Так и растут гиганты, которыми позже все восхищаются. Пандемия тут сказалась самым банальным образом — она «подсветила» наиболее жизнеспособные варианты и избавила от иллюзий относительно броских, но совершенно неспособных развиваться сценариев. IT-направление, но максимально адаптированное под автоматизацию мелких бизнес-процессов — это очень интересно», — рассказала «Газете.Ru» Бодрова.

Все, что связано со снижением физического контакта между людьми, от облачных сервисов до обучения, тоже перспективно,

отмечает эксперт. В то же время работа на российском венчурном рынке, по мнению аналитика «Альпари», требует крайней деликатности, поскольку его объем невелик. Впрочем, российские стартапы вполне могут произвести эффектный выход на мировую арену, когда отступит угроза пандемии, убеждена Бодрова.

Несмотря на коронакризис, серьёзных сдвигов в инвестиционной среде не случилось, полагает основатель венчурной компании A.Partners Алексей Соловьев. В то же время произошла серьёзная поляризация рынка — он поделился на три большие группы, считает он.

В первую группу, по словам Соловьева, входят бизнесы, которые пострадали от пандемии (туризм, рестораны, мероприятия, индустрия красоты и прочее); во второю — компании, которые выросли в пандемию (онлайн-образование, стриминг-сервисы, инструменты для удалённой работы, онлайн-игры и развлечения). А к третьей группе относятся стартапы, на которые коронавирус и самоизоляция не повлияли (SaaS, IT-сервисы для бизнес-процессов).

Самым главным трендом этого года на венчурном рынке, по мнению основатель проекта «ЕКТА Менеджмент» Екатерины Наумовой, можно считать именно повышенный интерес к венчурным инвестициям.

Это произошло по той же причине, по которой резко увеличился интерес к рынку акций:

с ростом частных инвесторов рынок акций стал показывать огромные и резкие скачки, отмечает эксперт. Те, у кого было немного денег, заинтересовались акциями, а кто обладал капиталом — задумались об инвестировании в перспективные стартапы, объяснила она.

«У любого человека, кто хоть немного разбирается в экономике, возникали такие мысли, — по некоторым сферам был двух- и даже трехкратный рост в минимальные сроки», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» Наумова. — В итоге рынок венчурных инвестиций резко вырос, появилось много новых людей, в том числе дилетантов, которые начали вкладывать деньги в стартапы.

За циклом резкого подъема будет коррекция венчурного рынка и в следующем году может произойти спад интереса к проектам, считает эксперт. Какая-то часть случайных бизнес-ангелов уйдет с рынка. Поскольку удачно инвестировать вряд ли удалось многим, считает Наумова.