Байден ничего не решит: безработица в США может привести к новым протестам

Опрошенные NYT американские экономисты обратили внимание на очень тяжелую ситуацию, сформировавшуюся на рынке труда США. Так, экономист по вопросам труда Джанель Джонс из Groundwork Collaborative в разговоре с изданием отметила, что многие женщины фактически вынуждены выбирать между работой и уходом за детьми, ведь из-за пандемии учреждения, в которых дети проводят большую часть времени, попросту не работают в привычном режиме.

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«Особенно остро этот вопрос стоит перед чернокожими женщинами. Подавляющее большинство чернокожих матерей вносят значительный вклад в поддержание своих домохозяйств на плаву.

В отличие от белых, цветные матери больше рискуют остаться в одиночестве, а это значит, что им с большей вероятностью придется делать выбор между работой по дому и выходом на рынок труда»,

– сказала Джанель Джонс NYT (полный перевод материала опубликован на ИноСМИ).

И хотя часть населения, лишившегося работы еще весной, успела вернуться к трудовой деятельности, разрыв по уровню занятости между различными слоями населения все равно продолжает расти. В беседе с NYT экономист из корпорации RAND Кэтрин Эдвардс отметила, что из-за несовершенства экономической политики в рамках реагирования на рецессию, отдельные ошибки, допущенные руководством страны, могут отрицательно сказываться на отдельных гражданах и семьях на протяжении многих лет.

Безработица сильнее остальных бьет не только по чернокожим женщинам, но и мужчинам: среди последних уровень безработицы сейчас составляет 11,3%, хотя среди белых мужчин этот показатель ниже на пять процентных пунктов.

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что в общем эта тенденция к снижению степени трудовой активности населения началась в США со второго десятилетия этого века.

«Очень серьезный перелом случился в ходе прошлого мирового финансового кризиса. И сейчас действительно есть ощущение, что все эти кризисы очень значительно влияют на отношение самых бедных слоев американского общества к трудовой активности»,

– заметил ученый.

В этом смысле США, пытаясь побороть бедность, загнали себя в угол. Владимир Васильев говорит, что в стране все большее количество благ становится доступно как неотъемлемое базовое право: на образование, достойный уровень жизни и минимальную заработную плату, которая может не соответствовать реальным трудовым способностям и усилиям человека.

Все это превратилось в серьезную нагрузку на социальный сектор: социальные программы очень тяжело поддерживать, когда обостряются все остальные проблемы, а дефицит бюджета становится все более заметным. Сегодня в США эти социальные программы не под силу федеральному бюджету, и встает вопрос, как их финансировать – за счет повышения налогов или каких-то очень сложных программ по перераспределению доходов.

«Кропотливый труд не считается источником благосостояния, и многие исследования, проведенные в США, указали, что доходы семей, находящихся у нижней границы среднего класса, примерно соответствуют их трудовым доходам, то есть по сути, будут они работать или нет – не важно, ведь это никак не скажется на их общем материальном положении», – говорит Владимир Васильев.

Борьба за равенство

Проблемы с социально-экономическим положением наименее защищенных слоев общества в США, к которым зачастую относится чернокожее население, были основной предпосылкой для активных выступлений сторонников движения BLM и вызваны объективным ростом недовольства, связанным с последствиями пандемии коронавируса, сказал в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Дмитрий Суслов. И, по его мнению, сохранившиеся проблемы могут снова подорвать американское общество.

«Нельзя исключить, что такого выплеска недовольства на улицу не случится снова, причем это будет иметь очень тяжелые последствия, так как произойдет не в период президентства Дональда Трампа, а уже при Джо Байдене, который взял на себя обязательство защищать цветное население США,

– говорит Дмитрий Суслов. – Подобное усиление недовольства, если оно будет нарастать, наложит очень серьезный отпечаток на политику новой администрации, и приведет к дальнейшей поляризации внутри самой страны».

Вместе с тем, у нового президента США, по мнению Дмитрия Суслова, не будет хватать реальных рычагов управления, посредством которых он и его администрация смогут как-то кардинально повлиять на ситуацию. Разумеется, видя нарастание недовольства и снижение уровня жизни небелого населения, администрация Джо Байдена будет пытаться исправить ситуацию, но в то же время будет постоянно натыкаться на сопротивление со стороны консервативных республиканцев.

«Если Сенат останется под контролем республиканцев (а скорее всего, так и случится), администрация Байдена не сможет расширять социальные программы и выделять на это дополнительные средства, – объясняет Дмитрий Суслов. – Соответственно, недовольство цветного населения будет расти, администрация Байдена на уровне риторики будет защищать их интересы, но на деле оказать этой части населения большую поддержку не сможет».