Снижение выбросов СО2 и не только: «Роснефть» разработала план на 15 лет вперед

План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн т CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%; а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

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Что уже сделано

Этот документ является логическим продолжением стратегии «Роснефть 2022», согласно которой компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

Разработанный же План, как заявляют в самой компании, теперь станет основой экологической повестки «Роснефти».

Эксперты в последние годы часто упоминают именно «Роснефть» в числе тех компаний, которые последовательно, не «для галочки» уделяют приоритетное внимание охране здоровья, окружающей среды и промышленной безопасности.

Собственно инвестиции группы «Роснефть» в «зеленые» проекты только за последние пять лет составили более 240 млрд руб.

Год назад компания была включена в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Markets Index.

Признание усилий «Роснефти»

Согласно результатам 2019 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний - участников. В свою очередь, деятельность «Роснефти» с учетом решений по управлению водными ресурсами получила оценку «В-».

В соответствии с рейтингом агентства Bloomberg, «Роснефть» уже сейчас опережает большинство нефтегазовых компаний мира по прозрачности в раскрытии информации.

Разработка плана свидетельствует, что «Роснефть» продолжит реализацию программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа, ставя своей целью достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ. Заслуги компании в этой области, кстати, уже были оценены, когда «Роснефть» была признана лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология».

Ещё одним вектором усилий компании станет оптимизация выбросов со стороны электрогенерации, включая проработку возможностей по замещению электроэнергии традиционных ТЭЦ на электроэнергию, выработанную с использованием низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии.

Снижение выбросов метана

Другим важным направлением является снижение выбросов метана – газа с многократно более высоким потенциалом воздействия на климат, чем CO2.

Ещё с 2019 года «Роснефть» реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана.

Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий: беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов – будут способствовать снижению интенсивности выбросов метана до менее 0,25%.

И, как хорошо известно клиентам АЗС «Роснефти», компания продолжает реализацию программы ввода автозаправочных станций с компримированным природным газом, а также рассматривает проекты производства новых экологических чистых видов топлива, таких как водород, биотопливо и экологичное авиатопливо.

Раскрытие потенциала российских лесов

Ещё одним важным аспектом снижения углеродного следа является механизм природного поглощения.

Высаживая в среднем более миллиона деревьев в год, «Роснефть» уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами, а к 2035 году компания ставит перед собой ещё более масштабную цель: раскрытие потенциала поглощающей способности лесов в России и развитие масштабной программы по лесонасаждению и поддержанию лесных экосистем для компенсации выбросов.

«Роснефть» занимает уникальную позицию в поставках углеводородов с низким углеродным следом для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоресурсы, считает глава компании Игорь Сечин.

«Будучи одним из лидеров мировой энергетики, располагая обширной и эффективной ресурсной базой и занимая стратегическое положение на мировом рынке углеводородов, Компания ставит цель к 2035 году снизить выбросы парниковых газов и производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду», - подчеркнул он.