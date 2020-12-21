Опять 75: новый штамм коронавируса ударил по рублю

После заметного укрепления к валютам крупнейших экономик, начавшегося в ноябре на фоне новостей о начале вакцинации от коронавируса, рубль снова значительно упал в стоимости. К вечеру понедельника, 21 декабря, он снизился до 74,95 за доллар. Причем в ходе торгового дня рубль падал до 75,8 за доллар, а евро подорожал почти до 92 рублей. То же случилось и с остальными биржевыми котировками, чувствительными к новостям о распространении коронавируса –

цена нефти Brent упала почти на 3,6%, и вместе с ней вниз пошли индексы главных площадок – индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 1% и 1,6%, соответственно, а индекс Мосбиржи, обновлявший в декабре свои исторические максимумы, рухнул сразу на 2,7%.

Реклама

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что новости об открытии нового гораздо более заразного штамма коронавируса в Великобритании усилили опасения того, что проблема пандемии будет решена не так скоро, как надеялись многие даже несмотря на успехи фарминдустрии в создании эффективных вакцин и начало их массового применения. Проблема еще и в том, что в последнее время биржевые индексы вели себя так, будто пандемия уже закончилась, и теперь негативный фон приводит к значительной просадке котировок.

«Успехи борьбы с коронавирусом уже были заложены в завышенные цены рисковых активов, многие из которых находятся на уровнях, соответствующих полному решению проблемы коронавируса и возвращению экономики к высоким темпам роста», – говорит эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласился с этим мнением, но уточнил, что пока сложно прогнозировать, как долго новость об открытии нового штамма будет влиять на рынки, и на деле все будет зависеть от того, признает ли ВОЗ новый штамм опасным и призовет ли страны предпринимать какие-то дополнительные меры, чтобы не допустить его распространения. Но в целом куда будут двигаться рынки — станет понятно в течение недели, прогнозирует эксперт.

В то же время давление на рубль оказывает ужесточение риторики Банка России в отношении денежно-кредитной политики – в пятницу регулятор объявил не только о сохранении текущей ключевой ставки на уровне 4,25%, но и по сути взял паузу в процессе ее снижения на неопределенный срок.

«В долгосрочном плане это может оказать поддержку рублю, однако на краткосрочном горизонте является негативом для российской валюты из-за того, что рынок гособлигаций лишился драйвера уменьшения доходности (роста котировок бумаг) на ожиданиях более низкой ключевой ставки,

– объясняет Дмитрий Бабин, – Уже сегодня мы наблюдаем ускорение снижения ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI опустился к минимальным с начала ноября уровням. Это оказывает дополнительное давление на рубль, так как многие продавцы ОФЗ являются нерезидентами, которые выходят из облигаций в инвалюту».

Снова придется защищаться

В разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Бабин сказал, что в ближайшее время потери рубля могут быть отыграны только в случае, если страхи перед новым штаммом коронавируса не оправдаются и не появится других поводов усомниться в скором решении проблемы пандемии.

Схожее мнение привел и аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Эксперт сказал «Газете.Ru», что на основе краткосрочных оценок динамики финансовых и товарных рынков, в ближайшие полтора месяца рубль, вероятнее всего, будет падать к доллару США. И с вероятностью 60% рубль может дойти до 76,1 за доллар и 95,65 за евро к последней декаде января.

Тем не менее, защититься от колебания курса в связи с ухудшением пандемической ситуации в принципе возможно, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, Артем Деев из AMarkets отметил, что спасти от курсовой волатильности может покупка валют развитых стран вроде долларов, евро, швейцарских франков и японских иен. Часть активов при этом стоит переложить в золото и серебро – для этого вполне сгодятся инвестиционные монеты из этих драгметаллов.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» рекомендует в качестве защитных активов использовать акции производителей драгметаллов.

«Однако не стоит забывать, что в момент острой фазы распродаж биржевых инструментов снижаются и драгоценные металлы, что оказывает давление на бумаги их производителей, как это было в марте, – говорит эксперт. – То есть,

в период сильного падения рисковых активов единственный защитный инструмент — это свободные денежные средства или короткие позиции в активах, которые находятся под давлением».

Практически такой же рецепт предложил и Александр Осин из «Фридом Финанс». Однако, помимо акций компаний, добывающих драгметаллы, эксперт порекомендовал покупать акции глобального монополиста в производстве титана «ВСМПО-Ависма», которые продолжают дорожать из-за выкупа акций самой компанией на открытом рынке.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в свою очередь назвал в качестве защитного актива привилегированные акции «Сургутнефтегаза» – при падении рубля к доллару их дивидендная доходность автоматически увеличивается.