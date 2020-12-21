Кто будет востребован на рынке труда в 2021 году

Работники медицинской сферы и IT-специалисты в новом году будут самыми востребованными специалистами — такой прогноз сделали аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

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Кроме того, на рынке будет представлено много вакансий для фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов, уверены авторы исследования.

Помимо этого, как указали эксперты после изучения тенденций уходящего года на рынке труда, у российских предприятий будет спрос на продавцов, которые способны в кратчайшие сроки осваивать новые навыки, передает РИА «Новости».

В целом, умение сотрудника обучаться, его компьютерная грамотность и понимание базовых принципов кибербезопасности станут одними из определяющих ориентиров, которыми будут руководствоваться работодатели.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — пояснили авторы исследования.

Иллюстрацией данной тенденции может служить осваивание школьными учителями программ групповых конференций и онлайн-проверки домашних заданий.

Прогноз аналитиков относительно востребованности профессий подтверждает нынешняя ситуация с самыми высокооплачиваемыми специалистами — наибольшие зарплаты в Москве в настоящее время предлагаются анестезиологам-реаниматологам (около 200 тыс. руб.) и старшим PHP-разработчикам (порядка 300 тыс. руб.).

Digital-маркетолог с опытом работы от двух лет может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Высокую зарплату готовы предложить опытному барберу в мужском салоне красоты. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей в зависимости от числа смен.

По итогам 2020 года рейтинг самых востребованных профессий в России возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, на четвертой строчке рейтинга оказались врачи, указывается в отчете HeadHunter.

Во вторую подгруппу по популярности попали бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

При этом московский топ-10 имеет отличия от общероссийского.

В столичном рейтинге самыми востребованными оказались менеджеры по продажам, инженеры, бухгалтеры, водители, менеджеры по работе с клиентами, программисты, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.

По оценкам консалтинговых компаний, сейчас около 45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму» — это значит, что их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.

При этом аналитики обращают внимание на то, что ряд мер, принимаемых для преодоления последствий пандемии, помогают бороться с вышеуказанной проблемой уже сейчас.

Среди них — организация цифровых платформ по переобучению и подбору талантов, помощь в удаленном развитии навыков посредством онлайн-образования, а также поощрение и стимулирование обучения новым навыкам и повышения квалификации во время кризиса.

Еще одним трендом последнего времени стало то, что ограничительные меры по пандемии сделали курьеров символом года наравне с медиками, рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«Все профессии, связанные с «последней милей», а именно курьеры, сборщики, повара и администраторы в магазинах формата darkstore и dark kitchen, стали основной работой. У нее есть особые преимущества: эта работа более надежная, удобная и доходная. Рынок эволюционирует в сторону должностей и услуг, связанных с доставкой, так как на нее влияют технологические разработки и эпидемиологическая ситуация», — подтвердил директор по персоналу сервиса «Самокат» Сергей Дубинников.

Пандемия также изменила рынок труда в России в сторону развития института дополнительных источников заработка — по оценке экспертов Boosty.to и ResearchMe, творческие увлечения и хобби стали побочным источником доходов для 60% россиян.

По данным опроса, проводившегося весной и осенью этого года, почти половина респондентов (47%) пытались найти дополнительный заработок с помощью творческих занятий.

25% опрошенных граждан начали зарабатывать на хобби именно после введения в России карантинных ограничений и это стало для них основным доходом, уверяют аналитики сервисов. Проще всего было найти дополнительную работу райтерам (подготовка текста), фотографам и видеомонтажерам.