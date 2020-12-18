Конкурент «Авито»: что ждет сервис «Росгосстраха» по продаже авто

О том, что «Росгосстрах-Банк» (РГС) создает автомобильный маркетплейс, «Газете.Ru» сообщил источник в автомобильной отрасли, знакомый с ходом этой работы. По его словам, предполагается, что новая цифровая платформа (интернет-сайт и мобильное приложение) будет аккумулировать объявления автодилеров. Персонал новой платформы будет регулярно отслеживать актуальные цены и остатки на складах дилеров.

Причем в новом классифайде (доска объявлений) уже будет создана единая экосистема как по страхованию (ОСАГО и КАСКО от «Росгосстраха»), так и по кредитованию (автокредиты от «РГС-Банка»).

В пресс-службе «РГС-Банка» подтвердили «Газете.Ru» информацию о создании собственного автомобильного маркетплейса, но от дальнейших комментариев о причинах создания новой цифровой платформы отказались, пояснив, что «еще не время об этом говорить».

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По данным базы «Картотека», владельцем «РГС-Банка» является банк «Открытие», последний полностью принадлежит Центробанку. В декабре 2017 года ЦБ стал единоличным владельцем «Открытия», выкупив после его санации допэмиссию в размере 456,2 млрд рублей. Таким образом, к регулятору в собственность перешли и другие дочерние активы (СК «Росгосстрах» и «РГС-Банк») проблемного банка.

Соответственно, впервые создаваемая цифровая платформа может считаться государственной, поскольку ЦБ — конечный владелец этого банковского актива.

Сейчас в России самые востребованные площадки по размещению объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и подержанных, — это «Дром», «Авито» и «Авто.ру» (принадлежащий IT-гиганту «Яндексу»). Фактически, 95% продаж автомобилей через электронные доски объявлений поделены между ними, на периферии этого сегмента находятся такие платформы, как «Юла», Autospot и прочие, но принципиально на рынок они не влияют, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Важность автомобильных досок объявлений переоценить сложно. К примеру, такой крупный дилер, как «Рольф», каждый четвертый-пятый звонок по поводу покупки машины с пробегом получает от «Авито», — говорит эксперт.

Появление большего числа технологичных маркетплейсов будет способствовать развитию удобного канала продаж, полагает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. При этом крайне важно, чтобы при совместной работе дилеров и онлайн-площадок были согласованные действия, учитывались пожелания сторон. Дилерам также необходимо понимать долгосрочную стратегию нового проекта, условия сотрудничества по размещению объявлений и прочее, указывает собеседник «Газеты.Ru».

«Не все автодилеры поддерживают подобные проекты, и на рынке сегодня существует множество маркетплейсов с определенным набором функций, которые по той или иной причине были проигнорированы крупными игроками», — подчеркивает Каменский.

По мнению эксперта, среди общих недостатков классифайдов

сейчас особенно выделяется отсутствие актуальной информации о доступности товара у дилеров с обновлением в режиме реального времени.

Директор по маркетингу группы компаний «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов в свою очередь поясняет, что сотрудничество с новым проектом интересно, если оно будет экономически выгодно и не будет противоречить стратегии развития бизнеса.

Появление классифайда от крупнейшего игрока рынка автострахования, имеющего собственный дочерний или зависимый банк, назрело хотя бы из сложившихся тенденций рынка (переход покупок в онлайн), рассуждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Задача будущего маркетплейса «Росгосстраха», по мнению Бургазлиева, очевидна, — создать платформу, где клиент может в одном окне сравнить и выбрать автомобиль, если не хватает денег, рассчитать и приобрести кредит и страховку в несколько кликов.

В сравнении с другими у классифайда «Росгосстраха» выигрышная ситуация —

он, благодаря страховой компании, обладает гигантской клиентской базой по страховому портфелю,

отмечает эксперт. Кроме того, у него есть доступ к базе Российского союза автостраховщиков, что дополняет источники информации как об автомобилистах, так и о самих автомобилях.

Перечисляя возможности союза банка и страховщика, Бургазлиев обращает внимание, что электронная доска объявлений от «Росгосстраха» сможет предоставлять покупателям «белую» историю размещенных машин: настоящий пробег, число собственников, финансовые обременения, наличие ДТП, в том числе страховых и т.д. Эта же база пригодится для скоринговой оценки потенциальных заемщиков.

«Судя по всему, они подошли к этом бизнесу очень профессионально. С такими козырями они как ледокол въедут в сегмент автомобильных платформ объявлений. Ну, и предсказуемо потеснят конкурентов на рынке страхования и банковских продуктов для автобизнеса за счет роста клиентской базы», — резюмирует Бургазлиев.

Иного мнения придерживается автоэксперт Сергей Ифанов, он напоминает, что еще недавно были такие классифайды, как Am.ru и Irr.ru, пытался на собственном сайте размещать автомобильные объявления и Mail.ru. Однако все эти попытки, несмотря на большие инвестиции, закончились провалом.

«Очень много кто пытался сделать автомобильную доску объявлений или каталог — как это ни назовите, но пока это удалось только трем игрокам. Для того, чтобы все получилось, нужны очень большие инвестиции и эксклюзивные условия для клиентов, а иначе это будет очередной провал», — считает Ифанов.