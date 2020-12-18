Кому досталась «Фортуна»: трубоукладчик СП-2 сменил собственника

Судно «Фортуна», которое занимается укладкой труб «Северного потока — 2», вновь сменило владельца. В обновленной записи Российского международного реестра судов (РМРС) новым собственником значится ООО «КВТ-Рус». До этого владельцем баржи было ООО «Универсальная транспортная группа», которое, свою очередь, купило судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Смена собственника произошла на фоне возможного введения новых санкций США против российского проекта.

Так, американские власти уже ввели ограничения по линии закона CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). Под санкции могут попасть инвесторы «Северного потока — 2».

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Кроме того, с декабря прошлого года на иностранных операторов судов-трубоукладчиков «Северного потока — 2» распространяются санкции, под условия которых попала швейцарско-голландская компания Allseas. Из-за американских ограничений она вывела все свои суда из зоны строительства и прекратила подводную укладку труб. Оператору «Северного потока — 2» пришлось отодвинуть сроки сдачи проекта в эксплуатацию.

В этом месяце американский конгресс одобрил дополнительные санкции. Если они будут приняты, то будут распространяться на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие СП-2 перед вводом его в эксплуатацию.

Накануне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон не намерен отступать от своей политики противодействия российскому газовому проекту.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — пообещал он.

При этом он полагает, что если проект будет остановлен, то это обстоятельство сможет стать залогом для налаживания отношений между США и Россией.

«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод «Северный поток — 2», — заключил Робинсон.

Американские власти стали вводить санкции под предлогом защиты Европы от повышения влияния России за счет монополии на европейском рынке газа. Вашингтон считает, что Москва будет использовать «Северный поток — 2» в политических целях. Хотя ранее президент России Владимир Путин заявлял, что это сугубо экономический проект.

В то же время эксперты считают «благое» намерение США лишь прикрытием. На самом деле американцы видят в России конкурента на европейском газовом рынке, так как сами хотели бы снабжать Европу своим более дорогим сжиженным природным газом.

Неделей ранее источник в правительстве США заявил DPA, что Вашингтон уверен, что Россия не сможет реализовать свой проект и «Северный поток — 2» никогда не заработает. По словам собеседника агентства, оператор газопровода давно бы завершил проект, если бы мог это сделать.

В Москве уверены в обратном. Ранее на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что осталось завершить малую часть газопровода — 165 км.

«Осталось там 160 километров, на обе нитки 160 с небольшим — 165, что ли. Все. То есть он [«Северный поток — 2»] практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», — считает российский президент.

Он добавил, что этот проект выгоден обеим сторонам: и России, и Германии. «Северный поток — 2», вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же как дважды два — четыре: выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности», — подчеркнул он.

«То, что другой вариант — покупка более дорогого первичного энергоносителя — американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Вот и все, это абсолютно очевидная вещь», — добавил он, отметив, что в данном случае не надо быть газовиком, чтобы это понять.