Сын принес «пятерку»: семьям пообещали «новогоднюю» выплату

Российский президент Владимир Путин объявил о новой выплате семьям, у которых есть дети до семи лет включительно.

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«Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и

мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей», — пообещал глава государства на ежегодной пресс-конференции.

«Чтобы завершить не таким пафосом, а чем-то совсем теплым, хотел бы сказать. <...> В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками <...>, а праздник необычный, связан с ожиданиями, надеждами на будущее», — отметил Путин, добавив, что выплаты положены на каждого ребенка в семье. Деньги должны поступить до конца года.

После окончания пресс-конференции на сайте администрации президента появился соответствующий указ. Подчеркивается, что эта выплата дополнительная и не учитывается при расчете других мер соцподдержки.

На 1 января 2021 года, согласно демографическому прогнозу Росстата, в России будет примерно 13,8 млн детей в возрасте до семи лет включительно. Таким образом, на выплаты детям понадобится до 70 млрд рублей, пишет РБК. В то же время Минфин сообщил, что по 5 тыс. рублей получат семьи, где воспитываются 14,7 млн детей. Из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.

За два часа после объявления о «новогодней» выплате на портале госуслуг было подано более 100 тыс. заявлений, сообщает Минцифры. Выплаты будут начисляться автоматически на те реквизиты счета, которые ранее были указаны при выплатах семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 16 лет.

В сообщении отмечается, что деньги получат семьи, в которых дети родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

По мнению зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Киркоры, инициатива является продолжением той политики, которая была начата ранее.

«Конечно, это не единственная дополнительная мера поддержки. За последнее десятилетие была выстроена глобальная, системная политика по защите детства», — сказала она в комментарии «Газете.Ru», отметив, что

эта мера стала «логичным продолжением положений основного закона нашей страны», который закрепляет за Россией статус социального государства.

Она подчеркнула, что, согласно статье 7 Конституции России, политика российских властей должна быть «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

«Стоит обратить внимание на то, что глава нашего государства удаляет пристальное внимание вопросу защиты детства», — отметила Киркора.

Во время пандемии была выстроена программа поддержки семей с детьми. Она распределялась в зависимости от возраста ребенка: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи.

Российский президент напомнил на пресс-конференции, что для первой категории семей были введены ежемесячные пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка (около 11 тысяч рублей в зависимости от региона). Их можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов.

Для семей, у которых есть дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, полагаются выплаты почти на тех же условиях. Отличие в том, что они производятся из материнского капитала. Малоимущим семьям, доход которых не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи и в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет, выплачиваются пособия в размере 50% от прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — пообещал президент.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 61,8 млрд рублей для ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет, где доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов

Во время пандемии коронавируса власти также оказали единовременную финансовую поддержку семей с детьми от трех до 15 лет включительно. Им выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, имеющего российское гражданство. Кроме того, семьи с детьми до трех лет получили выплаты в размере 15 тыс. рублей.