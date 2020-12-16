Уехали и не вернулись: мигрантов в России стало вдвое меньше

По данным МВД России, по ситуации на начало декабря в стране находится около шести миллионов мигрантов. До пандемии их число в разное время варьировалось от 9 млн до 11 млн человек.

«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет <...> 6,3 миллиона», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы главка МВД. — При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона человек».

В ведомстве отметили, что большинство зарегистрированных иностранных рабочих трудятся по патентам.

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«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», — пояснили в полиции.

В пресс-службе МВД констатируют, что самая многочисленная категория гастарбайтеров в стране — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

В конце марта этого года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российские границы для миграционных потоков в виду борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за приостановки экономической и производственной активности многие иностранцы покинули территорию России, но так и не смогли вернуться после закрытия границ.

В тоже время 15 марта президент Владимира Путин издал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть удалены из страны по делу об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Также были введены временные запреты на решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.

Поскольку срок действия президентского указа истек 15 декабря теперь полиция и миграционная служба снова вправе выносить административные решения в отношении мигрантов. В МВД ранее сообщали о возможном продлении льготного режима пребывания иностранцев в стране.

В тоже время накануне Минстрой России подготовил предложения по облегченному въезду в страну гастарбайтеров, острая потребность в которых возникла на стройплощадках.

Ведомство уже заручилось одобрением от МВД, Минтруда и Роспотребнадзора, а сам документ направлен на рассмотрение в кабмин.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ. При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

О недостатке иностранной рабочей силы в сферах ЖКХ и строительства из-за пандемии осенью сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства, курирующий российский стройкомплекс, Марат Хуснуллин.

В этом году рабочие со строек из-за массовой заморозки объектов массово переходили на работу в курьеры, говорил ранее «Газете.Ru» основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Во многом этому способствовал и мощный спрос на всевозможные услуги доставки, спровоцированный режимом самоизоляции.

«Выяснилось, что плюс-минус заработок такой же, а разносить еду людям — это легче, чем таскать кирпичи и цемент», — сообщил Захаров. По оценкам эксперта,

в России сейчас трудится около 15 млн гастарбайтеров, в тоже время реальное число безработных россиян также составляет 15 млн человек, по данным SuperJob.

«Иностранцы проще находят работу, потому что они уже на месте большого трудового спроса — в столице», — считает глава SuperJob.