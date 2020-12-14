Вопреки ожиданиям: спрос на офисы снова начал расти

Малый и средний бизнес перестал экономить на аренде офисов. Расходы предприятий МСБ на аренду коммерческой недвижимости, упавшие в период весеннего карантина, восстановились, несмотря на продолжение пандемии. Об этом говорится в исследовании, проведенном инвестиционной платформой «Поток», результаты которого приводит РИА «Новости».

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В апреле 2020-го из-за карантина предприятия малого и среднего бизнеса урезали расходы на аренду офисной, промышленной и торговой недвижимости почти на 40% к марту, расходы на аренду непосредственно офисов сократились на 28,4%.

Однако уже с начала лета траты начали возвращаться к докарантинному уровню, в сентябре расходы на коммерческую недвижимость, в том числе офисы, оказались крупнейшими за девять месяцев и приблизились к максимальным значениям 2019 года, говорится в исследовании. Похожую динамику аналитики зафиксировали в сегменте коворкингов.

Восстановление спроса на аренду офисов зависит от конкретного города и даже класса помещения, говорит главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Она отмечает две основные тенденции, которые выстроились на рынке. Первая — спрос на офисы высших классов восстанавливается быстрее: относительно весенних ограничений классы A/B росли на 70%, а C/D — на 48%.

Текущая активность потенциальных арендаторов офисов сейчас в городах миллионниках почти на 70% выше в сравнении с весенним локдауном. Вторая тенденция — рынок офисной недвижимости в Московской и Петербургской агломерациях восстанавливается хуже, чем в других крупнейших городах, говорит Виктория Кирюхина. По ее словам, потенциальный спрос на аренду офисов ниже февральского докризисного уровня на 31% в Москве, и 17% в Московской области. В Санкт-Петербурге падение чуть меньше – на 9%, однако Ленинградской области офисами стали интересоваться реже на 55% — это самое большое падение среди остальных локаций.

Локации в регионах с самой высокой заболеваемостью, наиболее строгими действующими ограничительными мерами и высокими ставками аренды восстанавливаются хуже других, объясняет эксперт.

Офисы в любом случае останутся неотъемлемой частью работы подавляющего большинства компаний, и долгосрочно на «удаленку» бизнес переведет не более 10% всех сотрудников, считает основатель и гендиректор инвестиционной площадки коммерческой недвижимости SimpleEstate Никита Корниенко.

«За время пандемии многие поняли преимущества работы в офисе. Именно в офисе компании могут создать правильную рабочую атмосферу, в то время как дома это сделать намного труднее. Также там намного проще проходит адаптация нового сотрудника, и именно в офисе происходит наиболее эффективная коллаборация команды», — отмечает эксперт.

Эффективность работы на удаленке зависит в первую очередь от специфики деятельности бизнеса, говорит генеральный директор образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев. Он заметил, что

в некоторых отраслях переход на удаленку невозможен в принципе. Здесь имеет значение первоначальный уровень цифровизации бизнеса — проще тем, у кого были подключены CRM-системы, электронные платежные системы, облачные сервисы, IP-телефония и прочее, объясняет эксперт.

«Все более распространенным будет гибридный способ организации работы, когда сотрудникам доступен одновременно и офис, и возможна работа из дома», — уверен Василий Алексеев. Он также добавил, что офис в любом случае останется элементом корпоративной культуры.

По словам руководителя департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, рост рынка гибких офисов составил 26% по сравнению с 2019 годом, и все больше ключевых игроков сегмента заявляют о планируемых к открытию новых площадках. При этом основатель сетей коворкингов «Аник» и ProfitRooms Виталий Паймуков отмечает, что об универсальности такого решения, как гибкий офис, говорить рано — пока оно больше подходит компаниям из малого бизнеса, чем корпоративным гигантам.

«Восстановление спроса в МСП, в данном случае могло быть спровоцировано не желанием компаний найти себе новый и комфортный офис, а потребностью снизить издержки на коммерческую недвижимость, найти более подходящий размер помещений или выгодный формат для работы, который подходит под текущие реалии рынка (когда часть сотрудников, например, уже переведена на удаленную работу)», — говорит руководитель направления коммерческой недвижимости в «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

В компании активный рост спроса на аренду офисов наблюдали как раз до сентября текущего года, но затем последовало снижение. Эксперт отмечает, что на текущий момент на рынке присутствует довольно высокий уровень неопределенности.

Сейчас на рынке офисной недвижимости мы видим разнонаправленные тренды. Некоторые компании, сократив офисные площади, выбирают более престижную локацию в центре, а кто-то, наоборот переезжает в более удаленные от центра локации в целях экономии, говорит Никита Корниенко. Подавляющее большинство компаний занимает выжидательную позицию, так как просто не знают, какие офисные площади им понадобятся после пандемии, заключает эксперт.