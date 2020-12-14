Saxo Bank дал прогноз по нефтяным ценам в следующем году

В следующем году баррель нефти может подорожать до $60, если реальное восстановление мировой экономики после коронакризиса будет происходить быстрее, чем прогнозирует большинство экономистов. Такое мнение выразил Стин Якобсен из Saxo Bank в интервью РИА «Новости».

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Стоит отметить, что

год назад Saxo Bank ожидал нефть по $90, если Россия и страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи черного золота. Но собеседник агентства сделал оговорку на то, что это был «шокирующий прогноз», а не прогноз Saxo Bank Group.

«Шокирующие прогнозы» – это ежегодно публикуемые мнения экономистов Saxo Bank о событиях, которые могут заметно изменить конъюнктуру различных экономических отраслей, которые, по мнению экспертов инвестбанка, слишком недооцениваются во всем мире. Так, в прошлом году они же предрекали, например, что Венгрия выйдет из Евросоюза, а ЕЦБ резко поднимет ставки.

Но все же одно из предсказаний Saxo Bank в этом году сбылось – в прошлогоднем прогнозе они предрекали победу кандидату от демократов на выборах в США.

Что будет с рублем

Цены на нефть в предстоящем году обязательно повлияют на курс рубля к доллару США, сказали несколько аналитиков в беседе с «Газетой.Ru». В частности, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что

если нефть подорожает до $55-60 за бочку, рубль отправится в сторону отметки 70 за доллар. Сейчас же российская валюта по отношению к доллару чувствует себя более уверенно, чем должна.

«Поскольку для госбюджета и нефтегазовых компаний более приемлема рублевая стоимость барреля Brent около 4 тыс. рублей, а сейчас она находится на уровне 3,6 тыс. рублей, российская валюта может попросту никуда не двигаться при дальнейшем росте нефти, тем самым повышая ее рублевую стоимость, пока она не достигнет экономически обоснованного уровня, – объяснил аналитик. – При текущей цене Brent около $49, доллар должен находиться вблизи 81 рубля, чтобы баррель Brent стоил 4 тыс. рублей».

При этом аналитик считает, что

очередное падение нефтяных котировок приведет к ослаблению рубля, и тогда он вернется примерно к тому уровню, который должен быть даже при нынешней стоимости черного золота. То есть, если нефть останется в коридоре $40-50 за бочку, рубль из-за своей переоцененности ослабнет до уровня 80 за доллар США.

Впрочем, курс рубля будет зависеть не только от цен на нефть, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Эксперт напомнил, что рубль все еще сильно подвержен различным внешним рискам, способным реализоваться в любой момент. Среди таких рисков Артем Деев назвал обострение санкций против России, активизацию противостояния США и Китая, способную замедлить восстановление мировой экономики, а так же реальные возможности стран по началу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Прогноз, который может сбыться

Несмотря на то, что многие «шокирующие прогнозы» Saxo Bank на следующий год подверглись критике профильных экспертов, один из них действительно может воплотиться в жизнь.

Среди прочего аналитики Saxo Bank предположили, что

серебро в ближайшее время может довольно заметно подорожать из-за роста промышленного спроса на этот драгоценный металл. При этом больше всего спрос вырастет среди производителей солнечных батарей,

потребность в которых будет расти из-за ускорения перехода крупнейших мировых экономик на возобновляемые источники энергии.

При этом значительно нарастить добычу серебра в сжатые сроки вряд ли получится. В беседе с «Газетой.Ru» профессор Московского государственного горного университета Валерий Агафонов отметил, что участвующие в добыче этого металла предприятия редко используют свои мощности на 100%. Дело не только в экономической целесообразности, но и в квотах на добычу, которую для них устанавливает государство.

Но даже если ограничения будут сняты и предприятия задействуют свои резервные мощности, поднять добычу можно будет максимум на 20-30%, считает ученый.

Отметим, что серебро успело значительно подорожать и в уходящем году. Так, собеседник «Газеты.Ru» из Alpari Gold отметил, что с января по первую половину декабря цены на некоторые серебряные инвестиционные монеты выросли на 60-70% – с 1,5 до 2,5 тыс. рублей за штуку.