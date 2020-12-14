Три месяца без роста: как в России ограничат цены на продукты

Договоренность о фиксации розничных цен будет заключена в виде соглашения между компаниями: с 1 января по 1 апреля следующего года закупочная цена литра подсолнечного масла и его розничная цена на полках магазинов могут составить 95 и 110 рублей соответственно, а для килограмма сахара – 36 и 45 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, участвующих в соответствующем обсуждении вместе с ответственными ведомствами – Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

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Собеседники издания отмечают, что

в понедельник участвующие в формировании соглашения стороны проведут еще одну серию совещаний, после чего закрепленные предложения будут направлены в правительство, которое, в свою очередь, должно дать им оценку.

В целом, как пишут «Известия», многие участники рынка в целом поддержали оговоренный формат работы и остались довольны тем, что государство примет более активное участие в вопросах ценообразования. Но нужно понимать, что любое подобное вмешательство в рыночные механизмы грозит возникновением дефицита продуктов в случае, если в определенном подобными мерами ценовом коридоре поставщикам продуктов будет просто невыгодно их продавать (дешевле себестоимости).

Поэтому, по всей видимости, между поставщиками, продавцами и чиновниками созрела договоренность о введении некоторого коридора для дополнительного роста цен перед тем, как они будут зафиксированы на первый квартал следующего года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные «Платформы ОФД», средняя стоимость покупки подсолнечного масла в минувшее воскресенье составила 103 рубля. Так что если его цена действительно будет ограничена уровнем 110 рублей, подсолнечное масло сможет вполне легально подорожать еще почти на 7%.

С сахаром-песком ситуация получается обратной. По данным «Платформы ОФД» в тот же день средний чек по сахару составил 55 рублей за упаковку. А значит, с ограничением в 45 рублей за килограмм, он будет вынужден подешеветь почти на 20%.

Проблема роста цен стала активно обсуждаться после того, как 9 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание чиновников на то, что подсолнечное масло в стране подорожало почти на четверть, а сахар – и вовсе на 71%. И это при том, что реальные доходы населения упали на 4,3%. А если учесть инфляцию, которая к концу года может составить примерно 4,5%, то даже по таким общим показателям средний рост цен для населения вплотную приближается к 10% в год.

Напомним, что еще в начале ноября «Коммерсантъ» писал, что

некоторые розничные сети уже ввели довольно радикальные меры, пытаясь ограничить рост цен на прилавках. Так, по данным издания, в сети «Верный» до конца года был установлен мораторий на повышение закупочных цен.

При этом один из собеседников газеты сказал, что такие же меры ввели еще несколько сетей, но подтвердить эту информацию тогда не удалось.

Ничего хорошего

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в ноябре Банк России зафиксировал худшие ожидания россиян от будущего уровня жизни, потенциала развития страны, занятости и коррупции за все время, на протяжении которого «инФОМ» проводит такие опросы по заказу ЦБ.

Данные опроса в том числе показали, что

около 26% россиян в ноябре стали покупать более дешевые товары и продукты чем раньше, а еще почти пятая часть населения и вовсе стала покупать некоторые продукты питания и товары реже, чем раньше, или полностью отказалась от них.

При этом треть респондентов заметила, что за год материальное положение стало хуже, и столько же человек сказали, что им хватает денег только на покупку еды и одежды. А том, что могут позволить себе только еду, но не новую одежду и обувь, сказали 26% опрошенных.

В беседе с «Газетой.Ru» сразу несколько экспертов отметили, что основным катализатором ухудшения настроений россиян стала пандемия, заметно сказавшаяся на материальном положении людей.

«В разрезе [кризиса] население больше всего обеспокоено ставшим неустойчивым рынком труда и, соответственно, собственными реальными доходами, которые и так падали на протяжении последних нескольких лет», – отметил экономист банка «ЦентроКредит» и автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов.