Из подвалов выгонят секции, кружки и антикварные магазины

Под запрет размещения в подвалах и на цокольных этажах попали развивающие кружки, развлекательные центры и спортивные секции. В таких помещениях нельзя будет устраивать любые мероприятия для детей. Утвержденный правительством обновленный противопожарный режим вступает в силу уже с 1 января 2021 года.

Исключение делается только для тех домов, где использование подвальных помещений для таких целей предусмотрено проектной документацией.

Помимо организаций ориентированных на детский досуг, новые правила использования подвалов касаются также любых компаний работающих с мебелью — магазинов, складов, антикварных лавок. В законе дается довольно размытая формулировка. В частности запрещается использовать такие помещения «для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов», что по сути вообще запрещает любую хозяйственную деятельность в подвальных помещениях.

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«На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения

для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»,

— сообщается в документе, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В подземных этажах также запрещается хранить под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. Сами двери подвалов должны быть закрыты на замок с обозначением на дверях места хранения ключей.

Раньше в противопожарном законодательстве для этажей нижнего яруса подобные нормы не содержались.

Использовать для различных целей нельзя было только чердаки, технические помещения и вентиляционные камеры. Новые противопожарные требования устанавливаются в рамках регуляторной «гильотины». Они будут действительны на протяжении шести лет, после чего их пересмотрят на предмет соответствия требованиям времени.

Предусмотрена и административная ответственность за нарушение этих правил: предупреждение, штраф либо приостановление деятельности объекта, что является максимальной мерой наказания. Последнее может быть применено только при неоднократном нарушении предписания по устранению проблем от государственного пожарного надзора, говорится в документе.

Любая законодательная инициатива должна достигать цели, в данном случае — это минимизация чрезвычайных ситуаций, поддержка стабильного противопожарного режима в жилых и нежилых помещениях, объясняет топ-менеджер информационно-аналитического центра «Альпари» Андрей Лобода. По мнению эксперта, тема противопожарной безопасности очень тревожная, и о ней периодически забывают в обществе до очередного резонансного чрезвычайного случая.

«Отдавать своего ребенка на занятия в кружок в подвальное или полуподвальное помещение жилого дома решится не каждый вменяемый родитель. Да, и микропредприниматели сейчас предпочитают работать из дома или на даче, — поделился мнением с «Газетой.Ru» Андрей Лобода. —

Важную нагрузку такие помещения сегодня несут как место ночлега для гастарбайтеров.

По моим наблюдениям арендаторы довоенных нежилых объектов в Москве как раз и распахивают им свои полуподвальные вполне теплые и комфортные помещения».

В то же время эксперт отмечает, что сегодня довольно сложно найти идеальное правовое решение этой инициативе, поскольку жесткий надзор, как правило, следует только после инцидентов.

Одними из первых под новый пожарный запрет попадут маленькие реставрационные и багетные мастерские, а также антикварные лавки с их скоплениям мебели, картин и старой утвари. Исторически так сложилось, что такие организации как в Москве, так и в других крупных городах располагаются в подвальных помещениях и на цокольных этажах, объясняет директор антикварной галереи «Ренессанс. Гостиный двор» Петр Демин.

По словам арт-дилера, индивидуальные предприниматели вынуждены экономить на каждом арендованном метре, выбор помещений нижнего яруса во многом исторически был продиктован тем, что верхние этажи занимали более прибыльные магазины.

«В подвальных помещениях, как правило еще и сидят те, кто работает на приеме товара, куда люди сдает на реализацию или продают какой-либо антиквариат.

Такие места арендуются годами, они, что называется, прикормленные.

В этом бизнесе расположение и имидж места играют, едва ли не ключевую роль, — рассказал «Газете.Ru» Петр Демин. От того, что антикварные лавки и мастерские уйдут из известных мест проиграют и простые люди, которые привыкли туда сдавать антиквариат и зарабатывать на этом, отмечает галерист.

Повышение противопожарной безопасности приветствует доктор экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов.

«Все зависит от вида экономической деятельности. Все должно быть утверждено на федеральном уровне, что возможно размещать в подвалах, а что — нет. Тут должны быть учтены вибрационные и шумовые характеристики, выбросы в окружающую среду, вентиляция, много нюансов. Потому что, если речь о занятиях на беговой дорожке — это одно, а, если это мастерская с лакокрасочными работами, то это уже совсем не годится для жилого дома», — заключил Смирнов.