Россияне рассказали, куда потратят новогодние премии

В прошлом году новогоднюю премию получили только 28% россиян, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом в прошлом году на премию рассчитывали только 30% россиян, но уже в этом году на дополнительную выплату надеется уже около 37%.

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Респонденты также рассказали, куда хотят потратить эти деньги:

37% из них купят новогодние подарки или отложат деньги до лучших времен, 11% воспользуются выплатой, чтобы отдохнуть и развлечься в праздники, 10% накроют за счет премии новогодний стол и еще 8% – купят подарок для самих себя.

Каким будет размер премий в нынешний кризисный год еще не известно, но вряд ли они будут сильно отличаться в лучшую сторону от прошлогодних. Так, в соответствии с опросом сервиса, 63% россиян получили от работодателя менее 15 тыс рублей новогодних денег, при этом 35% заплатили менее 5 тыс рублей.

Более высокие премии достались меньшему количеству человек – от 15 до 50 тыс рублей получили 16% респондентов, а еще 7% выплатили более 50 тыс рублей. В целом 40% получателей премий остались недовольны их размерами.

Долги остались

Ранее «Газета.Ru» писала, что в октябре суммарная задолженность работодателей по заработной плате перед россиянами за месяц выросла на 2,3% или 41,9 млн рублей, составив суммарно 1,9 млрд рублей к началу ноября – такие цифры следуют из официальной статистики Росстата. Хотя при этом в интервью РИА «Новости» глава Роструда Михаил Иванков описал ситуацию с задолженностью по зарплатам ровно наоборот.

«Хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», – сказал Иванков.

Стоит отметить, что

самые высокие задолженности образовались в обрабатывающей промышленности – на нее пришлось порядка 40% от общего объема задолженности. На втором месте – добыча полезных ископаемых (16%). Далее идут строительство (15%), сельское хозяйство с охотой и лесозаготовками (8%) и транспортные услуги (6%).

При этом наибольшая часть сформировавшейся задолженности по зарплатам появилась именно в текущем году, следует из данных Росстата. Так, 49% от суммы (917 млн рублей) появились с января по ноябрь этого года, в то время как 378,8 млн рублей работодатели задолжали по 2019-му году, и еще треть от всей суммы – с 2018-го года или раньше.

«Долги могут появляться в связи с макроэкономической ситуацией в стране, в зависимости от налоговой и тарифной политики государства, из-за уровня административного и иного давления на бизнес, изменения в спросе и платежеспособности населения, желания самих работников отстаивать свои права», – объяснил причину образования задолженностей управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян в беседе с «Газетой.Ru».

На деле приведенные Росстатом цифры могут не до конца соответствовать действительности, сказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Дело в том, что в ведомственную статистику в большинстве случаев просто не попадают данные по малому бизнесу, где в целом распространены сдельная форма оплаты и «серые» зарплаты.

Эксперты также рассказали, что со взысканием задолженности по зарплате с работодателя чаще всего возникают проблемы, если предприятие уже успело обанкротиться.

Руководитель практики ФБК Legal Александра Герасимова отметила, что по этой группе требуется прохождение сложной многостадийной процедуры: трудовой спор, затем возбуждение дела о банкротстве, оспаривание сделок, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и так далее. На все это накладывается отсутствие адекватной компенсации расходов с проигравшей стороны и сохранение «гонорара успеха» юриста в серой зоне.

Впрочем, если компания еще функционирует, но не признает образовавшийся перед сотрудниками долг, зачастую она же и выигрывает соответствующий спор в суде. Дело в том, что юридическое лицо обычно располагает более широким доступом к квалифицированной помощи профессиональных юристов и в целом имеет более высокий уровень доступа к информации.

Но если существование долга доказать удается, и компания все еще работает, государство в значительной степени защищает работников и при необходимости в отношении работодателя может быть запущено исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности, объясняет Александра Герасимова.