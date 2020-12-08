Не пережил 2020-й: обанкротился один из самых дешевых каршерингов

Информация о том, что ООО «Гражданский Каршеринг» (бренд Lifcar) инициировал собственное банкротство содержится в определении Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября этого года. Суд заявление компании принял и назначил процедуру наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

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Как отмечается в определении арбитража, на дату подачи заявления сумма всех требований кредиторов, которые не оспариваются должником, к «Гражданскому Каршерингу» составляет 22,23 млн рублей. Крупнейший кредитор Lifcar – российский дистрибьютор и «дочка» автокомпании Lifan, претендующая на 8,8 млн рублей. Парк каршеринговой компании состоял исключительно из недорогих китайских моделей Lifan X50 и X60.

Это позволяло Lifcar наряду с такими компаниями, как Rentmee, «Карусель» и Car5 предоставить один из самых дешевых сервисов (6-7 руб./мин) аренды в России.

По данным базы «Картотека», среди соискателей имущества Lifcar числятся различные аффилированные компании с ООО «Гражданский Каршеринг», а также Федеральная служба судебных приставов, которая пытается взыскать штрафы ГИБДД на общую сумму около 900 тыс. рублей.

Впрочем, вернуть средства кредиторам будет непросто: как следует из материалов суда, основное имущество Lifcar составляют сами автомобили, приобретенные по договору купли-продажи у компании Lifan и находящиеся у последней в залоге. Причем для реализации этих машин уже назначены публичные торги.

«Как указывает заявитель, должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме в связи с тем, что основным видом деятельности должника является передача автомобилей в краткосрочную аренду (каршеринг),

– говорится в определении Арбитражного суда. – Таким образом, должник не сможет вести хозяйственную деятельность и осуществлять расчеты с кредиторами».

На запрос «Газеты.Ru» о причинах и деталях банкротства представители Lifcar на момент публикации материала не ответили.

Кикшеринг

В тоже время уже в октябре на сайте и в приложении Lifcar был проведен ребрендинг, после чего появилось новое торговое наименование – Bumerang. Под этим брендом предлагается поминутный прокат самокатов (кикшеринг), каршеринг Lada Granta по тарифу «Премиум» (1,5 тыс. рублей/день) и длительный прокат авто (от двух дней).

По данным «СПАРК Интерфакс» компания «Гражданский Каршеринг» зарегистрирована на Сергея Погорелова (55%) и Сергея Гаврилюка (45%). Новый сервис Bumerang предоставляется ООО «Бумеранг Шеринг» бизнесмена Андрея Топорова, ранее не регистрировавшегося в качестве учредителя или гендиректора юрлиц. Прямой связи с прежними владельцами Lifcar нет, прослеживается только косвенная – через экс-учредителя компании Топорова и экс-сотрудников.

У Bumerang есть «зеркальное общество» – ООО «Шеринг Бумеранг», учредителями этой и вышеназванного юрлица выступала Елена Нестерова, более того обе фирмы зарегистрированы ей по одном адресу. Наиболее часто «зеркальные юрлица» используются для выведения основных активов предпринимателей из зоны ответственности на случай потенциального банкротства.

Практика российского законодательства знает примеры назначения судами субсидиарной ответственности для таких организаций.

На горячей линии Bumerang оператор сообщила, что в каршеринг предоставляются автомобили Lifan и Lada. На вопрос о связях с Lifcar оператор Bumerang затруднилась ответить. Впрочем, в официальном паблике Lifcar в соцсети «ВКонтакте» после ребрендинга появилось сообщение о преемственности с новым сервисом.

«Теперь мы Bumerang. Впереди большие перемены! Обновление и расширение автопарка, новые горизонты и способы передвижения — это все про обновленных нас. То, о чем вы так давно просили и то, что мы так долго ждали. Теперь на экране вашего телефона появится новое приложение в малиновом цвете и с новым названием Bumerang. Контакты для связи все те же», – сообщает новая каршеринговая компания.

В каршеринг лучше не соваться

Сейчас основной каршеринговый рынок России (московский) поделили компании BelkaCar, «Делимобиль», Yandex Drive и YouDrive, остальные операторы поминутной аренды авто очень сильно от них отстают, отметил основатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. Он убежден, что выход любой новой каршеринговой компании на этот рынок в нынешних условиях обречен на неудачу.

«В целом все прибодрились после снятия коронавирусных ограничений первой волны, но история об инвестициях в этот бизнес уже явно закончилась.

Нужно быть полным безумцем, чтобы открывать сейчас такой бизнес. Прежде всего, он сложный и подвержен рискам со стороны государства, несмотря на то, что город пытается делать вид, что поддерживает каршеринг. В целом-то сейчас этот вид бизнеса убыточен», – рассказал «Газете.Ru» Николаев.

Lifcar – это не первый каршеринговый сервис, который обанкротился в России. До начала 2020 года из-за острой конкуренции перестали существовать операторы EasyRide, Carlion, TimCar, «Наш каршеринг» и Car5. Отличие Lifcar лишь в том, что он пережил момент становления, но его подкосил пандемический 2020 год. Кроме того, в 2020 году от сдачи в поминутную аренду автомобилей отказался сервис «Карусель», компания решила сконцентрироваться на кикшеринге.