Профессия года: 40% россиян задумались о работе курьером

Спрос на курьеров в России за год вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе по поиску работы SuperJob. По данным аналитиков, только за последний месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза.

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Причин в такой тенденции несколько: повышенный сезонный спрос в предновогодний период, распространение онлайн-торговли вследствие коронавирусных ограничений и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов, отмечают в SuperJob.

По данным сервиса, среднее зарплатное предложение по России для пешего курьера составляет 34,5 тыс. рублей в месяц. В Москве курьерам в среднем предлагают 52 тыс. рублей, максимальное предложение по зарплате составляет 80 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тыс. рублей и 46 тыс. рублей среднем.

При этом в столице прирост числа вакансий для курьеров за прошлый месяц составил 38%, а в Петербурге за это же время таких вакансий стало больше в 1,2 раза.

По подсчетам «Авито Работы», работодатели ищут курьеров в этом году также в три раза чаще. При этом аналитики сервиса заметили, что количество откликов на вакансии тоже увеличилось — в октябре-ноябре соискатели на 87% чаще интересовались работой курьером, чем в аналогичный период прошлого года.

«СберМаркет» и маркетинговое агентство «Русопрос» провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 40% россиян допускают, что в ближайшие 1-3 года пойдут работать курьером или сборщиком заказов. Примечательно, что среди готовых пойти на такую работу больше женщин (25% опрошенных).

В пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отмечают, что начиная с апреля зарплатные предложения из публикуемых работодателями вакансий постоянно росли. Если в апреле 2019 года медианная ставка курьера составляла 35 тыс. рублей, то в апреле 2020-го эта сумма увеличилась до 40 тыс. рублей, а к середине осени 2020-го достигла 45 тыс. рублей. Это на 10 тыс. руб. больше, чем медианное значение курьерских зарплат в октябре 2019 года.

«За работу курьером работодатель платит больше, чем за любую другую работу, не требующую специальных навыков. К примеру, «вилка» зарплат для дворников и уборщиков в России в 2020 году составила 15-30 тыс. рублей»,

— говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Курьеры, как и медики, стали символом этого года, встав на передовую в борьбе с пандемией, только другим способом, обращает внимание управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель. Он отмечает, что в этом году этой работе уделяется очень много внимания, и не в последнюю очередь благодаря активности самих курьеров и компаний. Сервисы доставки теперь действительно тщательнее продумывают механизмы укрепления лояльности работников, предоставляют питание, комфортные виды транспорта, оптимизируют процессы доставки — например, увеличивая сумму минимального заказа, говорит Кумпель.

«Все профессии, связанные с «последней милей», а именно курьеры, сборщики, повара и администраторы в магазинах формата darkstore и dark kitchen стали основной работой. У нее есть особые преимущества: эта работа более надежная, удобная и доходная. Рынок эволюционирует в сторону должностей и услуг, связанных с доставкой, так как на нее влияют технологические разработки и эпидемиологическая ситуация», — подчеркивает директор по персоналу сервиса «Самокат» Сергей Дубинников.

В то же время, с такой востребованностью курьеров и оттоком мигрантов из страны существует вероятность дефицита рабочих рук на других вакансиях, для которых не требуется специальных навыков и образования. Сергей Дубинников отмечает, что дефицит сотрудников на рынке клининговых услуг, как и на «стройке» — это многолетняя ситуация, с которой успешные работодатели пытаются справляться. Однако он соглашается с тем, что в этот сезон дефицит ощущается намного острее.

По данным hh.ru, в 2020 году работодатели разместили на 19% больше вакансий уборщиков и дворников, чем за аналогичный период в 2019 году. Количество соискателей тоже выросло, на 50%, однако спрос все равно не перекрывает предложение — на одного кандидата приходится два рабочих места, рассказывает Мария Игнатова.

«Доставка еды действительно является самой доступной на текущий момент возможностью найти подработку в свободное от основной занятости время. По данным социологических исследований, доставка входит в топ-3 самых популярных способов подработки у россиян вместе с подработкой в такси и репетиторством», — заметили в пресс-службе Delivery Club.

Востребованность курьеров в последний год позволила многим работникам, пострадавшим в кризис, например официантам, продавцам или уборщикам, перейти на работу курьерами, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Рост заработных плат курьеров при этом он связывает не только с ростом спроса на их услуги, но и снижением числа трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, обычно занимающих такие профессии.

«Сейчас, в условиях кризиса, он вряд ли вызовет дефицит работников на рынке труда, однако может способствовать росту заработных плат не только курьеров, но и в других профессиях, не требующих образования и специфических навыков», — считает научный сотрудник РАНХиГС.

В то же время, в сервисе курьерской доставки Take'N'Go не ожидают сильного роста зарплаты курьеров.

«Зарплаты курьеров связаны со стоимостью доставки, а с этим будут сложности. Клиенты не готовы платить за доставку больше, чем сейчас, да и рост предложения в любом случае будет толкать цену доставки вниз — так работает конкуренция»,

— объясняет СЕО и основатель сервиса Николай Хорт. При этом он отмечает, что с ростом количества заказов существенно растет их плотность, поэтому те же самые курьеры могут выполнять больше заказов за рабочий день. Но суммарный заработок «профессиональных курьеров», которые работают каждый день полную смену, конечно, будет расти.

В компании считают, что потребительский запрос на дистанционные покупки сохранится независимо от распродаж и праздников. Николай Хорт отмечает, что в декабре спрос по сравнению с другими месяцами просто космический, но после затишья в январе опять начнется рост. Он уверен, что спрос на курьеров будет выше, чем в прошлые годы.

В целом эксперты не опасаются массового перетока соискателей на курьерские вакансии. Несмотря на сравнительно высокие зарплаты и постоянно улучшающиеся условия, такую работу многие по-прежнему считают одну из тяжелых.

«Работа курьером требует большой физической выносливости. При наличии выбора многие соискатели выберут другую работу, на которой трудиться будет легче», — уверяет коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.