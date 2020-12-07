С невыездных должников судебные приставы взыскали 36 млрд рублей

С россиян, имеющих ограничение на выезд за рубеж из-за долгов, взыскали 36 млрд рублей, сообщает в понедельник, 7 декабря, РИА «Новости» со ссылкой Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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Такую сумму должники выплатили за январь-октябрь 2020 года. По данным ФССП на 1 ноября, более четырех миллионов должников не могут выехать за границу. Годом ранее их число было меньше — 3,4 млн.

Всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны.

По действующему законодательству, ограничить выезд из России могут при долге гражданина свыше от 30 тысяч рублей. По некоторым видам задолженности стать невыездным можно, имея долг от десяти тысяч рублей. Погранслужба при этом имеет право развернуть должника на госгранице, например, в аэропорту, и не позволить отъезд, пока тот не погасит задолженность.

Ограничение на выезд считают в ФССП эффективной мерой и часто применяют ее в отношении злостных неплательщиков.

Среди невыездных должников много тех, кто не уплатил алименты на содержание несовершеннолетних детей. Долги по алиментам за 2019 год составили 152 млрд рублей и достигли исторического максимума. Количество должников за год при этом уменьшилось, но сумма долгов выросла на 13%.

Почти 25 млн невыездных

Сейчас у приставов находятся более 800 тысяч дел о взыскании алиментов. Средняя сумма долга по алиментам — 189 тысяч рублей.

За невыплату алиментов законом предусмотрены исправительные работы или до 15 суток административного ареста. За пропуск платежей по алиментам должнику грозит также уголовная статья — до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы.

Также приставы могут запретить должнику управлять автомобилем или выезжать за границу, если должник не выплатил на содержание ребенка более десяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 25 млн россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за различного рода долгов.

Среди них должники по кредитам — 7-8 млн человек, алиментам — 1,4 млн человек, штрафам ГИБДД - 13,1 млн человек, по долгам за услуги ЖКХ — 2,5 млн человек.

Сейчас граждане могут узнать информацию о наличии или отсутствии долгов и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Как ранее рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов, с 2019 года служба в числе первых из госорганов начала внедрять цифровой сервис «Цифровое исполнительное производство», предполагающий внедрение «реестровой модели» принудительного исполнения. «Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде», — рассказал чиновник в интервью «Российской газете».

Новый цифровой контур

Аристов пояснил, что все участники исполнительного производства смогут получать через личный кабинет всю информацию, оплачивать свои долги и направлять в ФССП ходатайства, жалобы и иные обращения.

Граждане также могут записаться на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП при помощи электронного сервиса fssp.gov.ru/fssponline.

Пользователи портала «Госуслуги» получат возможность в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства. Соответствующее постановление подписал 29 ноября премьер Михаил Мишустин.

«Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений», — сообщалось на официальном сайте кабмина.

То есть уведомления о долгах будут приходить без каких-либо дополнительных усилий со стороны граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуг». Предполагается, что данное нововведение позволит упростить информирование граждан, которым предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. В свою очередь, оперативная передача извещений позволит избежать негативных последствий непосредственно при выезде за границу.

Система предоставления госуслуг в России будет совершенствоваться, становиться более удобной, понятной и простой, заявлял ранее глава кабмина Мишустин. «Мы продолжим выстраивать новый, цифровой контур взаимодействия между людьми и государством», — сказал Мишустин, выступая на форуме «Открытые инновации».