Повеяло холодом: конкурент России может взорвать сделку ОПЕК+

Норвегия отказалась продлевать ограничения на добычу нефти на своих месторождениях. Сообщение об этом сначала было опубликовано агентством Reuters, а на этой неделе информацию о новых планах опубликовало министерство нефти и энергетики страны на своем официальном сайте. «Действие принятых Норвегией мер, которые введены с июня, истечет 31 декабря», — сообщило министерство.

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Норвежские чиновники уточнили, что принятые в этом году ОПЕК и другими странами-партнерами меры сыграли важную роль в стабилизации нефтяного рынка. Но Норвегия не входит в ОПЕК+ и не была приглашена на встречу картеля, состоявшуюся 1-3 декабря, напомнило министерство,

Наращивать добычу Норвегия будет в первую очередь на гигантском месторождении Johan Sverdrup. Здесь добывают сейчас по 4,4 млн баррелей в месяц. Норвегия уже в октябре увеличила добычу нефти и конденсата на 6%, а по сравнению с октябрем 2019 года производство выросло на 8,3%.

Но октябрьская добыча пока еще учитывает обязательства Норвегии по ограничению добычи. Добыча в декабре будет также меньше тех объемов, которые требуются стране.

По словам министра нефти Норвегии Тины Бру, добыча в декабре этого года будет на 300 тыс. б/с меньше, чем изначально планировалось.

В знак солидарности

В начале текущего года Норвегия приняла решение сократить добычу с июня по декабрь 2020 года. Кроме того, в соответствии с добровольно взятыми на себя обязательствами Норвегия отложила до 2021 года разработку новых месторождений.

Но теперь власти Норвегии решили, что выполнили свою миссию в стабилизации мирового рынка и от дальнейшего участия в сокращении добычи нефти решили самоустраниться. Тем более, что многие другие страны, так или иначе связанные обязательствами по регулированию нефтедобычи, не отличались дисциплинированностью.

В последние несколько месяцев восстановление добычи было заметно в США, Канаде и некоторых странах Латинской Америки. Сейчас, как предполагают эксперты, возобновление значительных объемов добычи может начаться в Ливии. Также ожидается возвращение на глобальный рынок иранской нефти, в случае если избранный президент Джо Байден, заняв Белый дом, отменит санкции США и восстановит ядерную сделку с Ираном.

В итоге в новом году на рынок хлынут неконтролируемые потоки нефти, включая норвежскую, что окажет негативное влияние на стоимость барреля и подорвет сделку ОПЕК+, предполагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко уточняет, что Норвегия сократила добычу сырой нефти на 250 тыс. баррелей в сутки в июне, а затем еще на 134 тыс. баррелей в сутки до конца 2020 года. «При том, что в 2019 году добыча в стране составила около 1,7 млн б/с. Это означает, что уже в начале 2021 года мы можем ожидать возврата, как минимум, к этому уровню добычи. А за счет уже объявленного роста добычи на месторождении Johan Sverdrup объемы добычи могут составить 2 млн б/с», — предполагает она.

Норвегия не входила в картель ни качестве члена, ни наблюдателя, ни участника ОПЕК+, а просто поддержала общее снижение добычи, так сказать, в знак солидарности с миром, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Но это было летом и осенью, в любом случае тогда были минимальные цены на нефть и минимальное потребление во всем мире, поэтому позиция Норвегии была больше похожа на пиар. Сегодня у норвежцев нет никаких оснований следовать за ОПЕК+. Они переходят к своему обычному режиму: «Займем столько рынка, сколько сможем», — говорит Емельянов.

«Основной конкурент России»

Демарш Норвегии — не первый в череде витков дезинтеграции, через которые проходит ОПЕК+, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Ранее из сделки полностью вышел Эквадор, да и вообще участники сделки пытаются делать вид, что выполняют условия, но любыми путями пытаются обойти ограничения. Объемы добычи Норвегии не сильно скажутся на мировом рынке нефти, но надо иметь в виду, что Норвегия в экспорте нефти является основным конкурентом России, и мы можем потерять некоторые позиции на рынке энергоносителей ЕС», — говорит Антонов.

Добыча в странах не входящих в ОПЕК+, может сильно повлиять не только на российский рынок нефти, но и на глобальный. Объем дополнительной добычи нефти только от США, Норвегии, Гайаны, Бразилии и Канады оценивался в 2,2 млн б/с. «Возврат этих объемов на рынок в период продолжения локдаунов и карантинных мер, может реально привести к снижению цен на углеводороды, считает Грушевенко.

Пример норвежцев, как и ранее мексиканцев, уже сыграл демотивирующую роль в отношении некоторых членов картеля. Страны типа Ирака и ОАЭ периодически пытаются тоже наращивать объемы, ссылаясь как раз на то, что другим почему-то можно нарушать регламент ОПЕК+, а они обязаны ему следовать, заключает Емельянов из «Фридом Финанс».

Страны-экспортеры нефти в рамках ОПЕК+ договорились на встрече 3 декабря регулировать нефтедобычу. Было предложено три варианта регулирования. По основному варианту, страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи до марта 2021 года. По второму варианту — увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий — постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

В итоге после трехдневных дискуссий страны ОПЕК+ договорились, что с января они могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, с апреля можно будет увеличивать добычу на 2 млн б/c. Об этом 4 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это произойдет в течение квартала, по 500 000 баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 млн баррелей», — сказал чиновник, сделав оговорку о том, что эта схема будет работать, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».

Он, впрочем, не уточнил, о каком форс-мажоре может идти речь и касается ли это действий Норвегии или других стран, отличающихся низкой дисциплиной по соблюдению договоренностей. Но точно известно, что страны ОПЕК+ планируют собираться теперь ежемесячно, чтобы лучше контролировать сделку. Раньше картель созывал заседания раз в полгода.