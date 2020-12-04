Инфляция у каждого своя: цены на товары массового спроса выросли двузначными темпами

Стоимость основных потребительских товаров за год (с октября 2019 по октябрь 2020 года) выросла на 14%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

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«В этом году темп повышения цен на продукты обусловлены ростом курса валют, так как множество продуктов на рынке являются импортными, а для еще большего количества категорий характерны закупки импортного сырья, — пояснила исполнительный директор «Ромир» Инна Караева. — Одной из причин стабилизации цен в сентябре и октябре могли стать скидки со стороны значительной части ритейлеров».

В список «Ромира» вошли самые востребованные у россиян продукты: хлеб, сосиски, сливочное масло, помидоры, мясо, сыр, рыба, молоко, яйца, вареная колбаса, овощи и фрукты, сметана, творог, бананы, печенье и прочее,

уточнила Караева «Известиям». В категорию непродуктовых товаров попали разные виды взрослой и детской одежды и обуви, лекарства, туалетная бумага, средства личной гигиены и бытовая химия.

Исследовательских холдинг делает выводя исходя из собственной технологии подсчета статистического индекса дефлятора, который показывает более точную картину изменения общих цен на потребтовары. В методологии исследования учтена статистика покупок 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) более чем в двухстах городах России с населением свыше 10 тыс. жителей. Участники эксперимента сканировали QR-коды чеков и и отправляли «Ромиру», так компания получила номенклатуру из 200 наиболее социально значимых товаров.

Для цен в сегменте товаров повседневного спроса скачкообразный рост, он отражает валютные колебания и налоговые изменения (к примеру, рост НДС до 20%) с небольшим опозданием. При этом производители и ритейлеры переписывали ценники практически синхронно, отметили в исследовательской компании.

В сегменте овощей и фруктов ситуация с ценами неоднозначная, по каким-то позициям есть даже снижение, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Так, по его словам, по году стоимость огурцов снизилась на 9%, благодаря росту собственного производства в России и снижению доли импорта в овощах. Аналогичная ситуация с томатами, которые подорожали на 2% — ниже общей инфляции и непропорционально падению рубля.

На картошку цена изменилась незначительно, но из-за дождей урожай в России был плохой, и сейчас картофель закладывают на хранение, и в перспективе он подорожает, отмечает Глушков.

«На яблоки за январь-октябрь этого года цены выросли на 20% — сказался неурожай, вызванный весенними заморозками в Южном и Северо-Кавказском округах, валовый сбор этого года будет ниже примерно на треть, чем годом ранее»,

— рассказал он.

Все импортные позиции — как бананы, апельсины, киви, манго, авокадо и прочее — сильно подорожали из-за валютной составляющей, констатировали в Национальном плодоовощном союзе.

В Росстате в свою очередь отметили, что в октябре этого года по сравнению с прошлым годом динамика товарных цен увеличилась всего лишь на 4,5% (индекс потребительских цен). Ведомство фиксирует ощутимое повышение цен на гречку (на 60%), градусники (50%), сахар-песок (40%) и ювелирную продукцию (27%). При расчете индекса Росстат учитывает импортные и отечественные товары.

Статистика «Ромира» более точная, она замеряет стоимость фактической корзины продуктов. Росстат же в своих расчетах сравнивает цены базового набора товаров, аналитики ведомства учитывают более широкую линейку продукции, а также услуги, которые не так подвержены росту цен. Поэтому цифры сильно различаются.

По данным информационно-аналитического центра «Альпари», за январь-октябрь 2020 года позиции по импортному продовольствию ввиду девальвации рубля подорожали практически на четверть (23%).

«Разница между официальными данными и фактурой «Ромира» более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен», — считает замдиректора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Данные «Ромира» и в большей степени официальной статистики Росстата для россиян никакой реальной рыночной картины не формируют, убежден доктор экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов. У каждого человека абсолютно разные потребности, которые общей потребительской корзиной товаров невозможно измерить, считает экономист. Он полагает, что динамику цен справедливее всего изучать не какими-то усредненными методами, а показателями контрольно-кассовых аппаратов — это даст реальную картину отклонений по ценам причем за короткие временные отрезки.

«Каждый человек видит свою собственную инфляцию и отсюда резкое недовольство данными Росстата. К «Ромиру» тоже будут претензии — вот они говорят 14% рост, а многие импортные товары подорожали на 20% или выше», — заключил Сергей Смирнов из НИУ ВШЭ.

Наблюдаемая гражданами инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных, подчеркнула Мильчакова из «Альпари».