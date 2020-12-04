«Настоящий прорыв для российских компаний»

По словам генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, спрос на бумаги превысил 32 млрд. рублей, что позволило увеличить изначальный объем размещения практически в 2 раза и установить ставку купона на уровне 6,598%.

Это самая низкая ставка за всю историю размещений еврооблигаций в рублях со сроком более 5 лет.

Финальный объём размещения составил 25 млрд руб. со сроком погашения в марте 2028 года, что стало также самым долгосрочным публичным размещением еврооблигаций в рублях в истории российских эмитентов.

Реклама

«Сделка стала настоящим прорывом для российских компаний и уникальной по своим параметрам, так как она смогла побить все рекорды», – отметил Белозеров, подчеркнув, что зарубежные инвесторы выкупили больше половины выпуска.

Средства от размещения будут направлены на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализации социальных проектов, включенных в Концепцию финансирования социальных проектов ОАО «РЖД», включая проекты повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др.

Выпуск был подготовлен в соответствии с Принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Сapital Markets Association's Social Bond Principles), а подтверждение о соответствии было предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG.

ВТБ Капитал выступил со-организатором первого в России выпуска социальных рублевых еврооблигаций компании РЖД, рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб до 25 млрд руб и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7.25 лет и доходностью 6.6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — констатировал он.

По словам Соловьева, инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США; банки же выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

Соловьев назвал транзакцию прорывом на международном долговом рынке для российских компаний.

«РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим «зеленые» еврооблигации, и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка», — заметил аналитик.

«Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и можно уверенно говорить, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», отметил Соловьев.

Размещение ОАО «РЖД» является первым выпуском «социальных» еврооблигаций из России и привлекло значительный спрос со стороны международных инвесторов, подтвердил глава рынков долгового капитала Россия и СНГ JP Morgan Кирилл Кондрашин.

«Сделка еще и потому уникальна, так как смогла побить рекорды по трём основным параметрам выпусков еврооблигаций: выпуск является самым большим выпуском корпоративных еврооблигаций из России, самым долгосрочным корпоративным выпуском и при этом обладает самым низким купоном для подобных еврооблигаций со сроком превышающим 5 лет», — подчеркнул аналитик.