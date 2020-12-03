Найден компромисс: ОПЕК+ увеличит добычу нефти с 2021 года

Участники ОПЕК+ решили ежемесячно повышать добычу нефти. За сутки наращивание составит 500 тыс. баррелей. Реализация этих планов начнется с января 2021 года, передает ТАСС.

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По словам вице-премьера России Александра Новака, период, за который страны-должники ОПЕК+ должны компенсировать необходимые объемы сокращения добычи нефти, продлен на несколько месяцев.

«Четвертый пункт [достигнутых договоренностей] касается продления периода компенсации, начатого в 2020 г., — до марта 2021 г.», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

Наряду с этими решениями стороны договорились о ежемесячных встречах представителей стран-экспортеров нефти для того, чтобы распределять уровни добычи на каждый последующий месяц. Дальнейшее повышение добычи нефти будет зависеть от итогов заседаний. Но оно не должно превышать 500 тыс. баррелей в сутки, отмечает РИА «Новости».

Россия, в свою очередь, с января 2021 года увеличит добычу нефти всего на 125 тыс. баррелей в сутки, что уже согласовано с российскими компаниями.

«Что касается возможностей в январе нарастить [добычу], действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тыс. баррелей в январе месяце, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей», — сказал он, отметив, что добывающие организации готовы поступить именно таким образом.

В то же время Новак прокомментировал увеличение добычи нефти именно на 500 тыс., а не на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением экспортеров нефти.

«Мы понимаем, что 2 млн баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос, это для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход — это хорошее решение, которое позволяет нам по сути дела ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок», — заметил вице-премьер РФ.

По итогам ежемесячных встреч может проводиться корректировка добычи нефти как как в сторону увеличения, так и снижения. Но не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки. «Мы готовы будем при анализе учитывать как позитивные факторы, так и негативные факторы, поэтому решения могут быть разные», — добавил Новак.

По его словам, распределение объема добычи полезного ископаемого произошло по той же пропорции, которая была и ранее.

Новак полагает, что восстановление спроса на нефть будет зависеть от большого количества факторов. Тем не менее вице-премьер не оставляет надежды, что это произойдет уже в следующем году.

«Вопрос восстановления спроса — вопрос восстановления мировой экономики, [нивелирования] последствий пандемии, как долго будут действовать ограничительные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос [на нефть]», — пояснил Новак.

Пандемия коронавируса и ценовая война, которую начала Саудовская Аравия, привели к обвалу цен на топливо — с $72 за баррель в начале января до $25 в марте этого года.

В итоге в апреле страны организации договорились о сокращении добычи нефти — на 9, 7 млн баррелей в сутки. Это соглашение действовало три месяца — с мая по июль.

С августа по декабрь этого года стороны договорились сокращать добычу на 7,7 млн баррелей. С 1 января 2021 года производство должно было снизиться лишь на 5,8 млн баррелей. Но новая волна распространения коронавируса привела к тому, что страны-экспортеры нефти решили провести менее резкое восстановление объемов добычи нефти. Таким образом, с начала следующего года сокращение составит 7,2 млн баррелей.

Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на том, что необходимо отложить восстановление объемов добычи нефти до середины 2021 года, передает «Интерфакс». Россия была согласна на отсрочку максимум в три месяца. По мнению экспертов увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки со следующего года является компромиссом между странами-участницами ОПЕК+, в частности, между Россией и Саудовской Аравией.