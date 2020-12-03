Оптимизация и дефицит: какие тренды пандемия принесла на рынок труда

Рынок труда в 2020 году показал разнонаправленные тенденции: пока одни компании активно оптимизировали штат и сокращали всяческие расходы, другие активно его наращивали, и в отдельных специальностях даже наблюдался дефицит. Такие данные приводят эксперты Kelly Services и «Авито Работы».

Реклама

Один из основных трендов — оптимизация. В этом году многие компании взяли курс на сокращение издержек и адаптацию бизнеса к современным условиям рынка, отмечают эксперты. В результате исследования выяснилось, что более половины (54%) компаний оптимизировали свои расходы и планируют продолжить оптимизацию и в 2021 году. По данным Kelly Services и «Авито Работы», чаще всего российские работодатели экономили на представительских расходах.

Согласно результатам опроса компаний работодателей, проведенного hh.ru в октябре, экономии подверглись такие статьи бюджета, как корпоративные мероприятия (в 87% компаниях), компенсации и льготы (48%), оценка, обучение и развитие персонала (48%), фонд оплаты труда (35%), подбор персонала (29%), внутренние коммуникации (29%), адаптация персонала (23%). Лишь в 6% компаний ни одна из статей HR-бюджета не была сокращена, рассказала «Газете.Ru» руководитель службы исследований онлайн-платформы hh.ru Мария Игнатова.

«С сохранением удаленного режима как минимум в первом квартале 2021 года вероятнее всего, что экономить на корпоративных мероприятиях, соцпакете, командировках и программах обучения сотрудников будут и дальше»,

— считает эксперт.

Управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty Арсений Федоткин добавляет, что многие в этом году стали экономить на офисе и его обслуживании, а также сократили бюджет на подбор персонала и маркетинг.

В то время как многие оптимизировали расходы и сокращали штат, некоторые сферы активно его наращивали. Лидером по количеству нанятых в период пандемии работников стала сфера производственного персонала — в зависимости от региона на нее приходится от 12% до 45% всех трудоустроенных сотрудников (в среднем по стране этот показатель составляет 15%). На втором месте оказалась сфера онлайн-продаж, на которую пришлось 12% от общего количества нанятого персонала. Третье место по России разделили сферы логистики и доставки, а также маркетинга и рекламы — на них пришлось по 11%.

Мария Игнатова отмечает, что вакансии в сфере продаж всегда занимают верхние строчки по количеству, поскольку эта функция для бизнеса постоянная и влияющая на его развитие. Однако потенциал в данных сферах нельзя назвать даже близким к исчерпанию: дистанционное обслуживание и потребление прочно вошли в повседневную жизнь россиян, сформировали определенные привычки, которые и в дальнейшем будут стимулировать спрос на трудовые ресурсы в логистике и онлайн-продажах, уверена эксперт.

«Со второго квартала 2020 года рынок труда взял курс на восстановление, а компании начали подстраиваться под новые реалии. Так, в 3 квартале 2020 года по сравнению со 2 кварталом вырос спрос на специалистов в маркетинге и рекламе (на 86%), области финансов и страхования (на 80%), а также в ИТ и телекоме (на 73%)»,

— приводит данные коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Вместе с тем, из-за отрицательной демографии и оттока трудовых мигрантов заметная часть работодателей столкнулась с нехваткой «рабочих рук», заметили в Kelly Services и «Авито Работе». По результатам их опроса 36% работодателей самой востребованной категорией назвали работников категории «Производственный персонал».

«Многие работодатели, которые весной сокращали рабочий персонал из-за пандемии и остановки производств и сервисов, решили нанять людей обратно к осени. Они вынуждены нести дополнительные расходы на привлечение людей на опустевшем из-за снижения внешней и внутренней миграции рынке. Мы думаем, что эта ситуация сохранится и в 2021 году», — прогнозирует генеральный директор Kelly Services Россия и Польша Екатерина Горохова.

Владимир Корицкий также говорит о том, что пандемия привела к возвращению части мигрантов на родину. Он отмечает, что в сфере «работа без специальных навыков» в 3 квартале 2020 года произошел отток резюме на 11%.

Арсений Федоткин обращает внимание на то, что сейчас также наблюдается сильная нехватка кадров в IT, фарминдустрии и логистике. На этом фоне он говорит о формировании контртренда — сейчас людей из СНГ стало намного легче оформлять в IT, потому что появилась удаленка и в связи с этим много новых кандидатов.