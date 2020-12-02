«Газпром» сбил цену: европейские потребители предпочли «трубу» СПГ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы продолжали падать весь сентябрь и октябрь, и даже то, что в ноябре они выросли на 12% в сравнении с предыдущим месяцем (6,7 млрд кубометров против 5,97 млрд) не спасло от общего падения показателя в годовом выражении на 39%, сообщает Gas Infrastructure Europe. Это касается всех местных терминалов, в особенности литовских и польских, сокративших закупки на 34% и 36% соответственно.

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В беседе с «Газетой.Ru» директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова согласилась с тем, что

поставки в ноябре действительно упали в сравнении с показателями того же месяца годом ранее, хотя по ее данным эта цифра оказалась все же меньше — 30%. Разница, скорее всего объясняется тем, что в компании относят к европейским показателям Турцию,

пояснила Белова.

Основная причина такого заметного снижения даже несмотря на казалось бы «горячий» сезон для СПГ – это заметное снижение цен на трубопроводный газ от российского «Газпрома».

«Все дело в снижении конкурентоспособности СПГ по сравнению с трубопроводными поставками «Газпрома», из-за роста спотовых цен на газ и одновременном падении контрактных цен российского монополиста», – объясняет собеседница «Газеты.Ru».

С этим утверждением согласился и эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он напомнил, что

в долгосрочных контрактах «Газпрома» цена в основном привязана к нефти, и ее колебания происходят с заметным полугодовым лагом, а в мае (если считать полгода назад от начала ноября) баррель Brent торговался всего по $26,4-35,3.

«Все импортеры стали покупать больше топлива от Газпрома, даже Польша, которая по политическим причинам хочет от этих поставок уйти», – заметил Станислав Митрахович.

И хотя интерес к трубопроводному газу заметно повысился, российские поставки СПГ от этого не пострадали, а даже наоборот выросли на 2,2% в прошлом месяце, сказала Мария Белова.

Конкурируем сами с собой

Конечно, в целом можно говорить о том, что российский трубопроводный газ конкурирует с российским же СПГ на ключевых рынках, что, по сути, выливается в борьбу за клиента между «Газпромом» и «Новатэком», говорит Станислав Митрахович. Ведь для обеих компаний важнейшими рынками сбыта остаются и Европа, и Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Когда «Новатэк» начинал свою историю с СПГ, говорил, что будет преимущественно поставлять его в Азию, чтобы не создавать конкуренцию «Газпрому», но на самом деле это была уловка, – объясняет собеседник «Газеты.Ru». – «Новатэк» понимал, что их СПГ все равно пойдет в Европу, но формально это не решение компании, ведь у нее топливо покупают трейдеры, а дальше куда они его отправят – это их дело».

Хорошо это или плохо – сказать однозначно нельзя. Станислав Митрахович отметил, что обе компании конкурируют и на азиатском направлении: у «Газпрома» есть СПГ-завод «Сахалин-2» и трубопровод «Сила Сибири», а в перспективе появится еще один трубопроводный маршрут в Китай.

«Новатэк», в свою очередь, уже продает свой СПГ в Азию с завода «Ямал СПГ», и строит еще одно экспортное предприятие «Арктик СПГ - 2», причем инвесторами обоих предприятий являются китайские компании. Вместе с тем компания расширяет горизонты морских поставок (в конце июля она совершила первую поставку СПГ в Японию газовозом «Владимир Русанов») и развивает внутриазиатский транзит топлива – вчера стало известно о том, что местная дочерняя компания совместно с локальными операторами впервые совершила поставку СПГ в ISO-контейнерах (их можно перевозить как железнодорожным, так и автотранспортом) из Японии в Китай.

«Относиться к этому можно по-разному: «Газпром» относится к этому критически, а «Новатэк» в свою очередь говорит, что развивает импортозамещение, и без него не было бы, возможно, того же судостроения (в сентябре компания зафрахтовала 15 танкеров ледового класса Arc7 на судоверфи «Звезда»), не говоря о технологиях производства вроде того же «Арктического каскада» (запатентованный способ сжижения газа с использованием климата Арктики)», – говорит Станислав Митрахович.

Стоит отметить, что в будущем экспорт российского СПГ в азиатские страны будет заметно превышать аналогичные поставки в Европу. Мария Белова отметила, что сейчас 55% топлива идет в Азию, остальные 45% – в Европу, но в перспективе этот баланс будет смещен в сторону Азии – туда будет отправляться примерно 2/3 российского СПГ.

Тем не менее, совсем уж тяжелого «столкновения лбами» двух экспортеров там может и не произойти, и на деле все будет зависеть от темпов роста китайского аппетита к природному газу. И соответствующие прогнозы – весьма внушительны.

«К 2040 году объем газового рынка Китая, по оценкам МЭА, составит 510-640 млрд кубометров при текущих 320 млрд в зависимости от сценария, при этом этот спрос не будет покрыт собственной добычей, а следовательно закупки газа на внешнем рынке будут расти, – утверждает Мария Белова. – Причем страна, придерживаясь стратегии диверсификации импорта в целях обеспечения энергетической безопасности, будет равномерно распределять потоки как СПГ, так и трубопроводного газа».