Вирус не пройдет: в России снова ограничили ввоз томатов

В конце прошлой недели Россельхознадзор запретил ввозить в Россию томаты и перцы, выращенные в Ферганском районе Узбекистана. Как пишет профильный портал «East Fruit», этот регион занимает третье место по выращиванию тепличных овощей, и по этому показателю его обгоняют только Ташкентский и Самаркандский районы.

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Проблема в том, что у выращенных там томатов и перцев нашли вирус коричневой морщинистости плодов томата, иначе – тобамовирус ToBRFV. Об опасности этого вируса «Газета.Ru» писала еще в конце июня. Летом представители Национального плодоовощного союза обратили внимание Россельхознадзора на то, что ограничения на импорт томатов и перцев из стран, где наблюдались вспышки этого достаточно молодого и слабоизученного вируса, уже ввели в США.

Тогда глава кафедры вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук Ольга Карпова рассказала «Газете.Ru», что подобные растительные вирусы безопасны для человека, но для растений они представляют действительно очень сильную угрозу.

Дело в том, что новый вирус ToBRVF (его можно считать очень молодым, так как его открыли только в 2015-м году – для сравнения, впервые форму коронавируса человека выделили в 1965-м) передается только механическим путем и распространяется крайне быстро и агрессивно –

в теории, работнику теплицы достаточно принести на своем халате каплю сока от зараженного томата, после чего остальные растения там уже будет не спасти.

В беседе с «Газетой.Ru» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков позитивно оценил действия контрольного ведомства по ограничению импорта зараженных плодов.

«Россельхознадзор еще летом абсолютно адекватно и оперативно отреагировал на наше обращение по поводу нового вируса, и мы считаем, что все было сделано правильно, – говорит он. – Просто сначала у них не было механизмов проверки этих продуктов на вирусы, потому что до этого проверяли на наличие открытых болезней – грибков, бактерий, вредителей и так далее».

С этим мнением согласились и авторы профильного Telegram-канала «Россия Аграрная». В разговоре с «Газетой.Ru» один из них отметил, что

в последние годы в плодоовощную отрасль было вложено немало как финансовых средств, так и в целом точечной поддержки со стороны государства. И это принесло свои плоды – только в апреле этого года был установлен рекорд по самообеспечению тепличным помидором в России.

«Ещё никогда импорт по данной позиции не был столь низким – всего 53,3 тысячи тонн. Это на 28% меньше, чем в апреле 2019 года. В Россельхознадзоре знают цену этим трудам, поэтому запрет на ввоз своевременный», – сказал собеседник издания.

В Россельхознадзоре «Газете.Ru» рассказали, что ведомство приняло целый комплекс мер по защите российских томатов от этого вируса. Например,

в лабораториях ведомства в практику были введены специализированные тест-системы для их выявления, также были разработаны методические рекомендации по выявлению и идентификации вирусов, а для инспекторского состава Россельхознадзора и сотрудников лабораторий было проведено специальное обучение.

«С 27 июля этого года Россельхознадзор ввел требование об обеспечении отсутствия указанных вирусов в семенах, рассаде и плодах томатов и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Эта временная мера будет действовать до включения вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС», – рассказали «Газете.Ru» представители ведомства, отметив, что в Евразийскую экономическую комиссию уже было направлено обращение с предложением оперативно дополнить перечень новыми вредными организмами.

Серый импорт

Однако некоторые эксперты считают, что недобросовестные экспортеры из Узбекистана могут попробовать обойти введенное Россельхознадзором ограничение.

«По поддельным документам такие томаты и перцы вполне могут ввозиться, ведь мошенники никогда не дремлют. Но это точно приведет к удорожанию таких продуктов и увеличению сроков их доставки и, как следствие – снижению качества. Сомневаюсь, что это экономически целесообразно»,

– говорит Михаил Глушков.

Однако, в Россельхознадзоре «Газету.Ru» заверили, что все томаты и перец, поступающие из-за рубежа, проверяются на наличие этого и других вирусов. А в случае их обнаружения, в соответствии с Международной конвенцией по карантину и защите растений и Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» ко всем поставщикам зараженной плодоовощной продукции «будут приняты единообразные меры».

Отметим, что

в Казахстане сразу же озаботились вероятной проблемой незаконной переброски таких продуктов на российский рынок через территорию страны. Как сообщает «Sputnik Казахстан», Минсельхоз страны проверит овощи из Узбекистана на наличие этого вируса.

Но даже если импорт томатов и перцев через упомянутые страны будет закрыт, дефицита на рынке не случится, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

В частности, авторы Telegram-канала «Россия Аграрная» напомнили, что после введения ограничений на импорт томатов из Турции в 2016-м году в России эта отрасль начала активно развиваться, и

по самому актуальному прогнозу в ближайшее время импорт овощей снизится с нынешних 16% до 10%. Поэтому единственное, из-за чего будут меняться цены в магазинах – традиционная для России сезонность.

Михаил Глушков в свою очередь отметил, что в целом импорт узбекских томатов не играет большой роли на российском рынке.

«Этот запрет отрезал не очень большую часть импорта. Что касается наших производителей, в России в этом году в целом очень значительно выросло производство овощей защищенного грунта (тепличные), где-то на 15-20%, и импорт снижается примерно на такую же величину», – говорит эксперт.

Так что дефицита на рынке из-за этого точно не случится. Михаил Глушков напомнил, что самую крупную долю в поставках импортных томатов на российский рынок занимает Азербайджан – порядка 35%.