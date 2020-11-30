На время пандемии: платную парковку предлагают «заморозить»

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму в понедельник проект закона о запрете на федеральном уровне взимания платы за парковку на дорогах общего пользования регионального и муниципальных значения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов, который является соавтором этого документа.

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«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили.

При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на уровне их доходов»,

— сообщается в пояснительной записке законопроекта ЛДПР.

Парламентарии намерены внести правку в закон об организации дорожного движения в РФ, добавить туда пункт, по которому парковка на дорогах городов, «при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не может быть платной».

Сейчас администрации населенных пунктов и регионов принимают самостоятельное решение о взимании платы с парковок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, отмечают парламентарии. В тоже время, по действующему законодательству, платные парковки могут быть запрещены региональными нормами, но только в зоне непосредственно расположенной вблизи спортивных объектов, школ, детсадов, медицинских учреждений, организаций культуры, зданий органов власти и прочих социальных учреждений.

«Учитывая, что пандемия имеет долгосрочный характер, проблема, связанная с необходимостью использования платных парковок в условиях снижения доходов будет только усугубляться»,

— предупреждают в пояснительной записке депутаты.

Отменить платные парковки в Москве еще в начале марта этого года просил власти депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, приоритет использования личного транспорта перед общественным в период эпидемии очевиден.

«Я сажусь в свою машину, где никого кроме меня и моей жены не сидит. Включаю климатическую систему, еду из точки «А» в точку «Б» — и абсолютно ни с кем не контактирую. Почему мне говорят: «Нет ты лучше в автобусе или метро прокатись, мы там все побрызгаем, протрем и все будет хорошо? Ну, разве это ли не бред?», — задается вопросом в беседе с «Газетой.Ru» парламентарий.

По мнению, Лысакова сейчас общественный транспорт стал одним из самых главных источников распространения коронавируса. Особенно драматично ситуация складывается на отдаленных от центра станциях метрополитена в пиковые часы, когда в вагонах люди передвигаются вплотную друг к другу.

В начале марта этого года учены Китая провели исследование распространения коронавируса, основанное на локальном случае вспышки заболевания 22 января в провинции Хунань.

Китайские эпидемиологи пришли к выводу, что, несмотря на требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра, в реальности вирус может распространяться на куда более значительные расстояния. Ученые воссоздали и проанализировали случай реального заражения коронавирусом в автобусе, в котором находился инфицированный пассажир. Мужчина с еще не подтвержденным диагнозом сел в полностью закрытый салон автобуса во втором ряду сзади.

Как позже выяснилось, тогда пассажир уже испытывал все симптомы болезни, но власти еще не объявили на тот момент официальный режим национальной эпидемии. Соответственно инфицированный китаец не был в маске, как и большинство остальных пассажиров.

В результате произошло заражение сразу семерых людей в разных частях салона автобуса, включая мужа и жену, находившихся в 4,5 метра от него.

При этом инфицированный мужчина в течение всей поездки оставлялся на своем кресле и не общался с другими. После этого китаец вышел из автобуса и пересел в небольшой маршрутный микроавтобус, где заразил еще двух человек.

Сейчас в России каждый день обновляются рекорды по заболеваемости COVID-19, отмена платных парковок отразится благоприятно на эпидемиологической ситуации, и позволит пройти очередной пик заражения безе перегрузки медицинской системы, считает автоюрист Сергей Ифанов.

Помимо здоровья граждан эта инициатива благоприятно отразится и на бизнесе, считает он.

«Что касается офисных служащих, то в Москве, к примеру, до трети сотрудников до введения платных парковок приезжали на личных автомобилях. Сейчас освобождение от оплаты поддержит заведения сферы обслуживания и субъектов малого и среднего предпринимательства. Платная парковка или ее отсутствие на самом деле очень сильно тормозит развитие придорожного бизнеса — это даже не обсуждается: нельзя или дорого остановиться — клиент проезжает мимо», — заметил эксперт.

Пресс-служба столичного Дептранса не смогла оперативно прокомментировать инициативу партии ЛДПР в ответ на запрос «Газеты.Ru». В мае этого года ведомство сообщило, что всего с 2012 года (с момента введения взимания оплаты) город заработал на платных парковках свыше 31 млрд рублей.