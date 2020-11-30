Создатель бренда «Б.Ю.Александров» скончался от коронавируса

Информацию о том, что Борис Александров умер в понедельник, 30 ноября, сообщили журналисты телеграм-канала Mash. Представитель предпринимателя подтвердил Forbes, что Александрова не стало ночью. Он был госпитализирован в инфекционную больницу после заражения коронавирусом.

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Соболезнования в связи со смертью Александрова выразил Российский союз предприятий молочной отрасли. В публикации коллеги бизнесмена подчеркнули, что Борис Юрьевич Александров — единственный в России трижды стал лауреатом премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы. Также он был членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства.

Александров награжден церковными орденами — Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени — за участие компании «Ростагроэкспорт» в восстановлении церкви Покрова Божьей матери в Филях и крестильного храма при ней, напомнили в союзе.

«Занявшись производством молочных продуктов, Борис Александров за полтора десятилетия сделал «Ростагроэкспорт» лидером российского рынка глазированных сырков. Активный член Молочного союза России… Руководство и коллектив союза, молочная отрасль, выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного», — отмечается в обращении союза предприятий молочной отрасли.

Борис Александров окончил Первый мединститут в Москве , устроился врачом-терапевтом и проработал им 20 лет, в том числе, на торговых судах Сахалинского морского пароходства. В начале 1980-х годов предприниматель организовал свой первый бизнес. В интервью РБК Александров рассказывал, что еще студентом ходил работать на ликероводочный завод «Кристалл». По собственному признанию, Александров узнал рецепт водки и самостоятельно организовал маленькое производство.

«Продавал в день примерно два ящика. Считайте, с каждой бутылки по рублю. Два ящика — 40 бутылок — 40 руб. в день — 1200 руб. в месяц. Это очень хорошие деньги. Ну и все было бы хорошо, но я тогда был молодой и хвастливый.

Я рассказал об этом товарищу, а товарищ меня сдал в милицию.

Мне дали пять лет. Просидел я два года под следствием. Год на зоне», — вспоминал в 2017 году Александров.

После тюрьмы начинающий бизнесмен открыл фирму по оказанию медицинских услуг, но из-за финансовой нестабильности в стране этот бизнес не принес доходов. Тогда Александров занялся книгоизданием.

«Я очень люблю читать, и первое, что мы издали — книга Агаты Кристи «Третья девушка» тиражом 100 тыс. экземпляров.

Мы зарабатывали по рублю с каждой проданной книги.

Сейчас даже тяжело себе представить, чтобы за книжками стояла очередь, но тогда мы привозили машину книг, у нас была точка у метро «Октябрьская», в центре Москвы, и машина книг уходила буквально за 3-4 часа», — говорил в интервью Forbes бизнесмен.

После книг были китайские ковры, так удалось заработать небольшое состояние в несколько сотен тысяч рублей, после чего появилась новая идея — молочный бизнес.

Первоначально через палатки распространялась продукция Тульского молочного комбината. Как рассказывал Александров, они с партнерами подметили, что очень хорошо продается творожная масса. Секретом его успеха стало то, что в нее добавляли большое количество изюма. Так появился первый цех, в котором наладили выпуск глазированных сырков.

«С тех пор мы заняли лидирующее положение на рынке сырков. И никому его не отдавали»,

— говорил бизнесмен.

По признаниям Александрова, одним из последних его бизнесов стал оздоровительный центр для похудения в Латвии. Здесь предприниматель приобрел 180 гектаров земли и 400 гектаров леса. Этого бизнес-направления, возможно, и не было, если бы в 2013 году у Александрова врачи не обнаружили рак лимфоузлов. Лечение проходило в Мюнхене, а обычная виза не позволяла там находится свыше 90 дней. Тогда Александров приобрел недвижимость в Латвии и создал предприятие, которое трудоустроило несколько десятков человек местного населения. Эти инвестиции позволили ему получить вид на жительство в стране.

«Деньги не обязательно делают человека счастливым. Но, имея деньги, нужно обязательно прожить интересную жизнь. Всё. Деньги дают возможность прожить жизнь интересно. Я абсолютно счастливый человек. И счастье, в том числе, что в старости я имею возможность делать то, что я хочу.

Это компонент счастья.

Раз уж бог меня оставил после тромба, после рака, после того, как сердце перестало биться, значит, он имеет в виду, что я какую-то задачу должен решить. Ну вот я считаю, что я должен решить задачу с эректильной дисфункцией. Потому что в душе люди моложе», — рассказывал в интервью РБК Александров.